Street Fighter 6 presenta su nuevo pase de combate: características y recompensas

El nuevo Pase de Combate apuesta por la personalización de personajes y avatares, integrándose a los distintos modos de juego

Street Fighter 6 sacó su
Street Fighter 6 sacó su pase de combate para recompensar a sus jugadores. (Capcom)

Street Fighter 6 sumó un nuevo Pase de Combate centrado en Fighter Sports Meet, una propuesta que amplía el contenido disponible para los jugadores y refuerza el enfoque de Capcom en la personalización, las recompensas progresivas y la vida comunitaria dentro del juego.

Este pase permite desbloquear el Capcom Sports Club y acceder a premios premium, entre los que se incluyen nuevos colores EX para personajes como Rashid y E. Honda, además de una serie de artículos temáticos de béisbol pensados para el avatar del jugador.

El nuevo Pase de Combate se integra al ecosistema ya existente de Street Fighter 6 y apunta tanto a quienes participan activamente en el multijugador como a los jugadores que priorizan los modos individuales y la personalización estética.

Street Fighter 6 tiene un
Street Fighter 6 tiene un nuevo pase de combate.

A través de la progresión, los usuarios pueden obtener recompensas exclusivas que no solo impactan en la apariencia de los luchadores, sino también en la identidad visual del avatar que se utiliza en distintos modos del juego.

En términos de contenido, el pase pone especial énfasis en el Game Center y en el Capcom Sports Club, un espacio que amplía la experiencia más allá de los combates tradicionales. Allí, los jugadores pueden acceder a actividades adicionales y a elementos cosméticos que refuerzan el cruce entre el universo competitivo de Street Fighter y una estética deportiva inspirada en distintas disciplinas, como el béisbol.

Este lanzamiento se apoya en la base de Street Fighter 6, que reúne a luchadores clásicos y a nuevas incorporaciones que rápidamente se consolidaron entre los fanáticos. Personajes históricos como Ryu y Chun-Li conviven con figuras más recientes como Luke, Jamie y Kimberly, todos con rediseños visuales renovados y movimientos especiales con un fuerte componente cinematográfico.

Street Fighter 6, de Capcom.
Street Fighter 6, de Capcom.

Uno de los pilares del título es su sistema de combate, considerado uno de los más accesibles y a la vez profundos de la franquicia. Street Fighter 6 ofrece tres esquemas de control: Clásico, pensado para jugadores experimentados; Moderno, que simplifica combinaciones sin eliminar opciones estratégicas; y Dinámico, orientado a quienes se inician en el género. Esta variedad permite que jugadores con distintos niveles de experiencia puedan competir y progresar dentro del juego.

A este sistema se suma la función de Comentarios en Tiempo Real, que introduce narración y análisis durante las peleas. Esta herramienta no solo busca aumentar la emoción de los combates competitivos, sino también ayudar a los jugadores a comprender mejor sus decisiones y errores, con explicaciones claras sobre lo que ocurre en pantalla.

El Indicador de Impulso, por su parte, añade una capa estratégica al combate, ya que obliga a gestionar los recursos de manera inteligente para mantener la ventaja frente al rival. Más allá del multijugador, Street Fighter 6 refuerza su propuesta para un solo jugador con World Tour, un modo historia que pone al avatar en el centro de la experiencia.

Street Fighter 6 te permite
Street Fighter 6 te permite pelear con jugadores de todo el mundo. (Capcom)

En este recorrido, los jugadores exploran Metro City y otras zonas, interactúan con personajes del universo Street Fighter y entrenan con distintos maestros que enseñan estilos y técnicas únicas. Este modo permite entender el “significado de la fuerza” desde una perspectiva narrativa y progresiva, alejándose de la estructura clásica de combates aislados.

El Centro de Batalla es otro de los ejes del juego y cumple un rol clave en la experiencia social. Este espacio funciona como un punto de encuentro donde los jugadores pueden reunirse, comunicarse y competir entre sí utilizando sus avatares personalizados.

Allí se accede tanto a combates contra otros usuarios como al Game Center, que incluye títulos arcade clásicos de Capcom, reforzando el vínculo entre la historia de la compañía y su propuesta actual.

Street Fighter 6 tiene nuevas
Street Fighter 6 tiene nuevas modalidades de juego en su nuevo Pase de Combate. (Capcom)

Con el nuevo Pase de Combate, Capcom busca mantener activa a la comunidad de Street Fighter 6 mediante incentivos constantes y contenido estético que complementa la experiencia jugable. La incorporación de recompensas exclusivas, espacios temáticos y opciones de personalización refuerza la estrategia de ofrecer un juego en evolución, donde cada temporada introduce novedades que amplían el alcance del título sin alterar su núcleo competitivo.

