Cinco juegos gratuitos que ya puedes descargar en la Nintendo Switch 2

Quienes estrenaron una Nintendo Switch 2 esta Navidad ya pueden empezar a sacarle provecho sin gastar dinero. La consola híbrida de Nintendo cuenta con demos gratuitas en la eShop que permiten probar algunos de los videojuegos más esperados de su catálogo antes de decidir una compra.

Estas versiones de prueba ofrecen desde prólogos jugables hasta misiones completas y combates limitados, una oportunidad para evaluar rendimiento, controles y propuestas jugables directamente en el nuevo hardware.

Las demos se descargan sin costo desde la Nintendo eShop y, en varios casos, permiten transferir el progreso al juego final, algo especialmente útil para quienes dudan antes de invertir en un título completo. A continuación, cinco demos destacadas que ya están disponibles para la Nintendo Switch 2.

1. Donkey Kong Bananza

Una de las exclusivas más llamativas de la consola es Donkey Kong Bananza, un plataformas en 3D protagonizado por el icónico personaje de Nintendo. La demo permite jugar un tramo de la aventura y familiarizarse con su principal mecánica: un sistema de transformaciones que potencia el combate y la exploración. Uno de los elementos más llamativos es la posibilidad de romper partes del escenario a golpes, algo que redefine el avance por los niveles.

La versión de prueba sirve para comprobar el enfoque del juego, su fluidez y cómo responde el control en la nueva consola. Para muchos usuarios, será el primer contacto con uno de los títulos que apuntan a convertirse en referencia del catálogo inicial de Switch 2.

Donkey Kong Bananza, de Nintendo.

2. Final Fantasy VII Remake Intergrade

La eShop también ofrece la demo de Final Fantasy VII Remake Intergrade, una opción atractiva tanto para veteranos de la saga como para quienes nunca jugaron el clásico. La versión de prueba incluye la misión inicial del reactor, uno de los momentos más reconocidos del juego, y permite trasladar el progreso al título completo.

Esta demo resulta clave para evaluar el sistema de combate híbrido entre acción y comandos, así como el rendimiento técnico en la nueva consola de Nintendo. Para quienes aún dudan sobre este remake, la prueba funciona como una introducción directa a su propuesta narrativa y jugable.

Final Fantasy VII Remake Intergrade.

3. Street Fighter 6

Los juegos de lucha suelen ofrecer demos muy aprovechables, y Street Fighter 6 no es la excepción. La versión de prueba disponible en la eShop permite jugar con personajes como Luke, Jamie o Kimberly en distintos modos, suficientes para echar varias partidas y entender las bases del sistema.

Más allá del contenido limitado, la demo sirve para comprobar la respuesta de los controles, la fluidez de los combates y el rendimiento general en la Nintendo Switch 2. Es una forma directa de evaluar si la experiencia se adapta a lo que busca cada jugador antes de pasar por caja.

Street Fighter 6, de Capcom.

4. Octopath Traveler 0

Otra demo destacada es la de Octopath Traveler 0, que funciona como un prólogo jugable del título completo. Al igual que en otros juegos de la saga, el progreso puede transferirse a la versión final, lo que incentiva a probarla sin miedo a perder avances.

Esta versión de prueba permite conocer algunas de las novedades de la entrega, como la personalización del personaje y la reconstrucción del pueblo, dos sistemas que amplían la fórmula clásica del RPG con estética HD-2D. Para los fans del género, es una demo que ofrece una visión bastante clara de lo que propondrá el juego completo.

Octopath Traveler 0, de Square Enix.

5. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Previsto para 2026, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ya cuenta con una demo que adelanta su propuesta. El juego apuesta por una estética HD-2D y un sistema de combate en tiempo real, con énfasis en la exploración y la narrativa.

La demo permite probar el ritmo general del juego, aunque con una limitación importante: el guardado no se puede transferir al producto final. Según la información disponible, la historia gira en torno a la exploración de ruinas, un misterio que atraviesa distintas épocas y un sistema de combate basado en siete armas mejorables, con posibilidad de apoyo activo e incluso cooperativo.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Cómo descargar las demos

Todas estas demos están disponibles en la Nintendo eShop y se pueden encontrar fácilmente buscando el nombre del juego. La descarga es gratuita y solo requiere espacio de almacenamiento en la consola.

Más allá de su contenido puntual, estas versiones de prueba cumplen un objetivo claro: permitir que los jugadores evalúen sensaciones, rendimiento y estilo de juego en su propia Switch 2. Para quienes recién comienzan a armar su biblioteca, las demos se convierten en una herramienta clave para decidir qué títulos valen la pena comprar primero.