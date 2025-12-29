Tecno

Los 10 videojuegos más vendidos de 2025 en EE.UU., Call of Duty: Black Ops 7 y Battlefield 6 entre los destacados

NBA 2K25 consolida el dominio de las franquicias deportivas, con 11,5 millones de copias distribuidas

El ranking anual fue elaborado por Circana. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cierre de 2025 confirmó la consolidación de los videojuegos como una de las industrias culturales y de entretenimiento más rentables del planeta, con ingresos estimados en USD 281.000 millones para el año siguiente, según Boston Consulting Group. La convergencia entre consolas, dispositivos móviles y PC, junto a la fuerza de grandes franquicias, impulsó el consumo y la popularidad de los títulos del momento.

El ranking anual elaborado por Circana revela cuáles fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos, entre los que sobresalen lanzamientos como Call of Duty: Black Ops 7 y Battlefield 6.

Ranking de videojuegos más vendidos: franquicias líderes y nuevos éxitos

El informe de Circana posiciona a Battlefield 6 y Call of Duty: Black Ops 7 como referentes en el género de acción en primera persona, manteniendo la tradición de altos ingresos y ventas sostenidas. NBA 2K25 consolida el dominio de las franquicias deportivas, con 11,5 millones de copias distribuidas según los resultados de Take-Two, y una presencia constante en el podio de ventas.

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

El éxito de los títulos deportivos se refleja también en la fuerte demanda de EA Sports College Football 26, Madden NFL 26 y MLB: The Show 25, que aprovechan la fidelidad de una base de seguidores histórica.

El segmento de juegos de rol también tuvo un año destacado con el lanzamiento de Monster Hunter: Wilds de Capcom, que superó los 10 millones de unidades y demostró el potencial de las sagas japonesas.

En el mismo sentido, Borderlands 4 se ubicó entre los favoritos del público estadounidense, incrementando la reputación de la franquicia con nuevos ingresos y ventas acumuladas que ya superan los 90 millones de copias a lo largo de sus distintas entregas.

Battlefield 6. EA

El reporte de Boston Consulting Group anticipa que la industria de los videojuegos experimentará cambios notables en 2026, impulsados por la integración de inteligencia artificial en los procesos de desarrollo. Esta tendencia podría dar lugar a un aumento en el lanzamiento de nuevos títulos, aunque no todos necesariamente alcanzarán los estándares de calidad habituales.

El informe señala que la percepción de “juegos de calidad” podría evolucionar, pasando de valorar únicamente gráficos y narrativa a priorizar la innovación y la oportunidad de los lanzamientos.

Los títulos más vendidos del año: lista completa según Circana

El listado de los videojuegos más vendidos en Estados Unidos durante 2025, según el monitoreo de Circana, es el siguiente:

  1. Battlefield 6
  2. NBA 2K25
  3. Monster Hunter: Wilds
  4. Borderlands 4
  5. EA Sports College Football 26
  6. Madden NFL 26
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. Call of Duty: Black Ops 6
  9. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  10. Ghost of Yotei
Ghost of Yōtei, de Sucker Punch.

Este ranking refleja la preferencia del público por franquicias establecidas y el espacio que aún pueden conquistar las nuevas propuestas. De cara a 2026, la industria se prepara para un escenario aún más competitivo, marcado por la innovación tecnológica y la búsqueda de nuevas fórmulas de éxito.

Cómo se juega Call of Duty: Black Ops 7 y Battlefield 6

Call of Duty: Black Ops 7 y Battlefield 6 son dos propuestas destacadas dentro del género de disparos en primera persona. En Black Ops 7, la acción se centra en combates rápidos y mapas cerrados, donde los jugadores forman equipos para cumplir objetivos o eliminar rivales. Dispone de modos multijugador competitivos, campañas individuales y misiones cooperativas.

Por su parte, Battlefield 6 apuesta por escenarios de gran escala y batallas con hasta cientos de participantes. El título integra vehículos, destrucción de entornos y un sistema de clases que fomenta el trabajo en equipo. Ambos juegos requieren estrategia, reflejos y coordinación, ya que la comunicación entre jugadores y la adaptación a diferentes situaciones resultan clave para lograr la victoria en cada partida.

Todos los rumores sobre el

Xiaomi HyperOS 3 y la

Cómo organizar una fiesta de

Ranking 2025: los 5 líderes

La forma más fácil de
