Siete funciones de Alexa para entretener a tus hijos mientras están en casa durante vacaciones

El asistente virtual de Amazon ofrece una variedad de juegos, cuentos y actividades educativas a través de comandos de voz

Alexa incorpora herramientas lúdicas y educativas para el entretenimiento infantil durante los recesos escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones escolares suelen presentar un desafío para muchos padres que buscan nuevas formas de mantener ocupados a los niños en casa. En ese contexto, Alexa, el asistente virtual de Amazon, se ha posicionado como una herramienta versátil que facilita actividades lúdicas y educativas.

Desde contar historias hasta juegos interactivos, la variedad de opciones permite adaptar la experiencia a las necesidades de cada familia.

A través de comandos de voz simples y seguros, los menores pueden acceder a cuentos, juegos, acertijos y contenidos musicales, lo que convierte a Alexa en un aliado para las familias que desean aprovechar la tecnología de manera responsable en períodos vacacionales.

Cuáles son las funciones de Alexa que ayudan a entretener a los niños en casa

Las habilidades de Alexa permiten acceder a cuentos, juegos, sonidos y actividades pensadas para el público infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexa ofrece una amplia gama de comandos y habilidades pensadas para el público infantil. Entre las más populares y utilizadas durante las vacaciones se encuentran las siguientes siete funciones principales:

  • Cuentos interactivos: “Alexa, abre La hora del cuento”, “Alexa, abre Cuentos originales”.
  • Juegos de preguntas y adivinanzas: “Alexa, abre Akinator”, “Alexa, abre Preguntados”.
  • Imitación de sonidos y personajes: “Alexa, ruge como dinosaurio”, “Alexa, haz beatbox”.
  • Comandos de humor y chistes: “Alexa, échate un pun”, “Alexa, ríete”.
  • Canciones y contenido musical: “Alexa, abre Gallina Pintadita”.
  • Juegos clásicos y de azar: “Alexa, ¿águila o sol?”, “Alexa, ¿piedra, papel o tijera?”.
  • Aprendizaje y datos curiosos: “Alexa, ¿cuál es el Pokémon del día?”, “Alexa, dime la tabla de multiplicar del 7”.

Estas funciones están disponibles en todos los dispositivos compatibles con Alexa, independientemente de si cuentan con la configuración de Amazon Kids.

Cómo activar las funciones infantiles en Alexa

Los comandos de voz facilitan el acceso inmediato a las funciones de entretenimiento y aprendizaje en Alexa. (Foto: REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

El acceso a los contenidos infantiles de Alexa se realiza mediante comandos de voz, lo que permite a los niños interactuar de una forma intuitiva.

Para iniciar una sesión de cuentos, solo hay que decir: “Alexa, abre La hora del cuento” o “Alexa, abre Cuentos originales”. En el caso de juegos, comandos como “Alexa, abre Preguntados” o “Alexa, abre Veo Veo” habilitan actividades dinámicas y participativas.

Además, los padres pueden consultar la aplicación de Alexa o la página Funcionalidades de Alexa para explorar y activar nuevas Skills. El catálogo de comandos se actualiza periódicamente, incorporando opciones que fomentan tanto el entretenimiento como el aprendizaje, y permite filtrar las funciones por categorías de interés.

Cuáles beneficios ofrece Amazon Kids en Alexa

Los dispositivos Echo pueden configurarse para ofrecer respuestas adaptadas a la edad de los menores. (Foto: EFE/ Alicia Pérez)

La función Amazon Kids amplía las posibilidades de control parental al permitir la creación de perfiles infantiles personalizados en los dispositivos Echo.

Desde la configuración en la aplicación Alexa, los adultos pueden elegir horarios de uso, establecer la opción de “Hora de dormir” o programar pausas para limitar el acceso durante momentos como la cena o el tiempo de estudio.

También, esta modalidad posibilita el registro del ID de voz y el ID visual de cada niño, lo que permite que Alexa adapte las respuestas y el contenido según la edad del usuario.

Familias con niños de hasta 12 años pueden acceder a respuestas sobre todo diseñadas para menores, lo que refuerza la seguridad de los contenidos.

Qué tipos de juegos y actividades lúdicas incluye Alexa

El asistente virtual permite combinar diversión y educación a través de comandos simples y accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades más destacadas se encuentran los juegos interactivos, como Akinator y Preguntados, que estimulan el pensamiento lógico y la memoria.

Alexa ofrece retos matemáticos, como “Alexa, dime la tabla de multiplicar del 7”, y trivias sobre personajes populares, como “Alexa, ¿cuál es el Pokémon del día?”. Estas opciones favorecen el aprendizaje y la participación grupal, porque pueden involucrar a varios habitantes de la casa.

Asimismo, Alexa imita sonidos de animales y personajes conocidos, lo que añade un elemento lúdico a la experiencia. Al utilizar comandos como “Alexa, ruge como dinosaurio” o “Alexa, haz beatbox”, los niños exploran nuevas formas de interacción, combinando diversión y creatividad en el espacio doméstico.

