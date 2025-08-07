Google lanza función infantil en Gemini: crea cuentos animados con voz e ilustraciones

(Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial continúa transformando la forma en que interactuamos con la tecnología, y ahora también llega al mundo de los cuentos infantiles. Google ha presentado una nueva función en su asistente Gemini, diseñada especialmente para los más pequeños: ‘Storybook’, una herramienta que permite crear cuentos animados, ilustrados y personalizados a partir de una simple descripción.

La propuesta busca estimular la creatividad y acercar la tecnología a los niños de una manera educativa y segura. Desde una anécdota familiar hasta una historia completamente inventada, los usuarios pueden generar libros digitales con voz en off, imágenes y hasta inspiración basada en sus propias fotos o archivos.

La función ya está disponible para todos los usuarios de Gemini, tanto en computadoras como en celulares, y se encuentra activa en los idiomas en los que opera este asistente de Google.

Los usuarios pueden personalizar los cuentos según sus gustos. (Gemini)

Con esta incorporación, la compañía tecnológica da un paso más en el desarrollo de funciones accesibles e interactivas con inteligencia artificial, reforzando su apuesta por experiencias adaptadas a distintos grupos etarios.

Google afirma que ‘Storybook’ no solo busca entretener, sino también ser una herramienta útil para padres y educadores a la hora de abordar temas complejos o crear recuerdos visuales y sonoros a partir de momentos familiares.

¿Cómo funciona la creación de cuentos con Gemini?

La función ‘Storybook’ está integrada directamente en la aplicación de Gemini y no requiere instalación de software adicional. Para comenzar, el usuario solo debe describir la historia que desea contar. Puede ser un relato totalmente ficticio, una versión creativa de un hecho real o una aventura inspirada en personajes conocidos.

Los usuarios pueden crear cuentos para sus hijos con esta función. (Gemini)

Gemini procesa esa información y, con ayuda de modelos de generación de texto, imágenes y voz, construye un cuento de hasta diez páginas. Los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos estilos visuales, como ilustraciones tipo cómic, dibujos animados, arte digital o incluso animaciones que simulan plastilina, aportando variedad estética a las historias.

Además, si el usuario lo desea, puede incluir archivos propios —como fotografías o ilustraciones— que Gemini usará como referencia para generar elementos visuales que se ajusten más a la narrativa personal del cuento.

Narración y personalización: claves de la experiencia

Uno de los puntos más destacados de esta nueva herramienta es la incorporación de narración en voz alta. Cada cuento generado por Gemini incluye una voz que lee la historia página por página, lo que permite que los más pequeños puedan disfrutarla sin necesidad de leer, o hacerlo en compañía de un adulto.

Función de 'Storybooks' de Gemini. (Google)

La voz puede ser ajustada en algunos aspectos, como el ritmo de lectura, y también se puede elegir entre diferentes tonos o estilos, lo que hace que la experiencia sea más dinámica. En contextos educativos, esta función puede ser de gran ayuda para fomentar la comprensión lectora o incluso para niños con dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, la herramienta está diseñada para ser segura: las historias generadas no se publican automáticamente, no se comparten sin permiso y pueden ser descargadas o guardadas en el dispositivo del usuario si así se desea.

Una función pensada para padres y educadores

Google ha pensado en distintos usos para ‘Storybook’. Además de su valor recreativo, la herramienta puede convertirse en una vía creativa para explicar temas difíciles a niños, como el cuidado del medio ambiente, la diversidad o la convivencia. También es una forma de reforzar el vínculo entre padres e hijos mediante la co-creación de historias familiares.

Nueva función de Gemini que puede armar cuentos de 10 páginas. (Gemini)

La compañía sugiere que los padres utilicen esta función para transformar recuerdos, como unas vacaciones o un cumpleaños, en cuentos animados que puedan conservar y revivir con sus hijos. Así, la tecnología se pone al servicio de la memoria y de la conexión emocional.

Esta nueva apuesta de Google con Gemini evidencia cómo la inteligencia artificial puede ir más allá de las tareas productivas o de asistencia, para convertirse en una herramienta útil, educativa y accesible en el entorno familiar.