Presentan las primeras gafas de sol electrocrómicas: cambian de color a pedido del usuario

Povec Optics presentó en CES 2026 este dispositivo, capaz de cambiar de color en un segundo mediante un control táctil

Povec C1 incorpora una tira
Povec C1 incorpora una tira táctil en la patilla que permite ajustar el tinte de las lentes de forma instantánea. (Captura de video/Povec Optics)

La feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas fue el escenario elegido por la startup Povec Optics para presentar las primeras gafas de sol electrocrómicas del mundo, capaces de cambiar de color en solo un segundo según las indicaciones del usuario. El dispositivo, bautizado como Povec C1, inaugura una nueva categoría de productos inteligentes para actividades al aire libre.

La principal innovación de las Povec C1 reside en su capacidad para modificar el nivel de oscurecimiento de los cristales de forma instantánea, sin necesidad de condiciones externas. El ajuste se realiza mediante una tira táctil situada en la patilla, que permite deslizar el dedo y seleccionar el grado de tinte.

Esta función responde a la demanda de deportistas y usuarios que necesitan adaptar su visión a cambios rápidos de luz, ya sea en rutas de ciclismo, caminatas matutinas o travesías acuáticas. La transición entre tonalidades se produce de manera inmediata, facilitando la navegación en ambientes con luminosidad variable.

Las gafas utilizan tecnología electrocrómica
Las gafas utilizan tecnología electrocrómica miniaturizada, inspirada en sistemas de vehículos de alta gama. (Captura de video/Povec Optics)

El desarrollo de estas gafas se basa en la tecnología electrocrómica, que utiliza un “sándwich” de materiales conductores capaces de modificar su coloración al recibir una carga eléctrica de bajo voltaje. El sistema se inspira en tecnologías ya empleadas en vehículos de alta gama, como los espejos laterales y techos panorámicos de automóviles. Povec logró miniaturizar el sistema para integrarlo en un armazón ligero y compacto, sin sacrificar el diseño ni la funcionalidad.

La protección ocular constituye otro eje central del producto. Las lentes incluyen filtro UV400 y tecnología antirreflejo para proteger la vista de rayos nocivos y destellos. Además, los cristales fueron fabricados con materiales resistentes a impactos y superaron pruebas de caída de esferas de acero, lo que garantiza su durabilidad durante el uso en deportes y entornos exigentes.

La estructura de las Povec C1, fabricada con material TR90, ofrece resistencia al agua bajo certificación IP65 y un peso reducido para asegurar comodidad incluso en jornadas prolongadas.

El modelo brinda protección UV400
El modelo brinda protección UV400 y antirreflejo, además de resistencia a impactos y certificación IP65 para uso intensivo. (Captura de video/Povec Optics)

El sistema de energía de las Povec C1 incorpora una batería con autonomía de hasta 28 días, calculada para un uso diario de cuatro horas. La carga se realiza por puerto USB-C y el dispositivo cuenta con un sistema inteligente que activa el funcionamiento al desplegar las gafas y entra en reposo al guardarlas. Tres almohadillas nasales intercambiables permiten personalizar el ajuste, orientado tanto a atletas como a quienes buscan alternativas tecnológicas para actividades cotidianas.

La aparición de las Povec C1 responde a una problemática recurrente en deportes como el ciclismo y el senderismo, donde la exposición a “luz moteada” —cuando el sol atraviesa ramas y proyecta destellos irregulares— dificulta ver obstáculos o cambios en el terreno. Las gafas evitan la necesidad de intercambiar accesorios y permiten mantener la concentración en la actividad.

El lanzamiento comercial de las Povec C1 está previsto para mayo de 2026, con un precio estimado entre 250 y 350 dólares. La compañía anunció que los envíos iniciales cubrirán mercados de Europa y Estados Unidos. A pesar de la competencia de firmas similares, Povec enfatiza el enfoque utilitario y la robustez de su propuesta frente a otros dispositivos que priorizan el diseño estético.

La batería ofrece hasta 28
La batería ofrece hasta 28 días de autonomía, con carga por USB-C y sistema inteligente de encendido y reposo. (Povec Optics)

La integración de tecnología electrocrómica en unas gafas de uso cotidiano marca un avance en el segmento de accesorios personales inteligentes. La empresa aseguró que la aceptación del público y la experiencia de los primeros usuarios serán determinantes para la evolución del producto y su impacto en el mercado global de artículos deportivos y de outdoor.

