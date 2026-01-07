Este es el Wallpaper TV más delgado presentado en el CES 2026: 9 milímetros y conectividad inalámbrica

Todas las conexiones físicas se concentran en la caja, que puede instalarse hasta 10 metros del televisor. (LG)

En el evento CES 2026, LG Electronics anunció el regreso de su televisor Wallpaper, ahora en una versión ultra delgada de 9 milímetros y con conectividad inalámbrica total. El nuevo modelo, LG OLED evo W6 True Wireless Wallpaper TV, incorpora la tecnología Hyper Radiant Color para mejorar la calidad de imagen y la experiencia visual.

Diseño ultradelgado y conectividad inalámbrica en el Wallpaper TV

El LG OLED evo W6 se caracteriza por su cuerpo de 9 mm de grosor, logrado gracias a la miniaturización de componentes y una reingeniería de la arquitectura interna. El televisor puede instalarse a ras de la pared, manteniendo la apariencia minimalista que caracteriza a la serie Wallpaper.

Una de las principales innovaciones es la conectividad True Wireless, que utiliza la Zero Connect Box para transmitir video y audio 4K sin cables, permitiendo ubicar la pantalla en cualquier punto de la habitación. Todas las conexiones físicas se concentran en la caja, que puede instalarse hasta 10 metros del televisor.

El CES 2026, conocido como Consumer Electronics Show, es una de las ferias tecnológicas más importantes a nivel mundial. REUTERS/Steve Marcus

Tecnología Hyper Radiant Color: brillo y contraste avanzados

El nuevo Wallpaper TV introduce la tecnología Hyper Radiant Color, que optimiza el brillo, el color y el contraste de la pantalla OLED. Esta tecnología, reforzada por el procesador AI α (Alpha) 11 Gen3, mejora la luminancia hasta 3,9 veces respecto a modelos previos y reduce los reflejos, con la certificación Reflection Free Premium de Intertek.

Es pertinente indicar que el sistema Brightness Booster Ultra y el Dual AI Engine contribuyen a preservar la textura natural de la imagen, reducir el ruido y evitar la sobresaturación de colores.

Por otro lado, la plataforma LG Gallery+ transforma el televisor en un elemento decorativo activo. Permite acceder a más de 4.500 visuales, incluyendo imágenes generadas por IA, fotografías personales y escenas de videojuegos, ampliando el uso del televisor más allá del entretenimiento tradicional. La pantalla puede adaptarse a diferentes ambientes y preferencias, reforzada por música de fondo que ajusta el estado de ánimo del espacio.

El Wallpaper TV introduce la tecnología Hyper Radiant Color, que optimiza el brillo, el color y el contraste de la pantalla OLED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características gaming y experiencia de usuario personalizada

El Wallpaper TV soporta una tasa de refresco de hasta 4K a 165 Hz y es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, garantizando un rendimiento fluido para videojuegos. Con un tiempo de respuesta de píxeles de 0,1 ms y Modo de Baja Latencia Automática, responde a las demandas de los usuarios más exigentes en gaming.

A nivel de experiencia de usuario, la plataforma webOS de LG integra funciones de personalización como Voice ID y una pantalla de inicio ajustada al perfil del usuario mediante comandos de voz.

Además, incorpora capacidades multi-IA (Google Gemini y Microsoft Copilot) para consultas y respuestas personalizadas, y un Concierge de IA para explorar información sin interrumpir el contenido.

La seguridad es un aspecto central en la propuesta del Wallpaper TV, respaldada por LG Shield. El sistema emplea cifrado avanzado y múltiples capas de protección para salvaguardar los datos de los usuarios, permitiendo disfrutar de experiencias personalizadas con garantías de privacidad y tranquilidad.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Diferencias clave entre televisores OLED y QLED

La tecnología OLED (diodo orgánico emisor de luz) se caracteriza por utilizar píxeles que producen su propia luz, lo que permite obtener negros puros y un alto contraste. Cada píxel puede encenderse o apagarse de forma individual, logrando colores más intensos, ángulos de visión amplios y un grosor de pantalla muy reducido. Sin embargo, los paneles OLED pueden ser más susceptibles al desgaste con el tiempo y suelen tener un costo más elevado.

Por otro lado, QLED (diodo emisor de luz por puntos cuánticos) utiliza una retroiluminación LED combinada con una capa de nanocristales llamados puntos cuánticos. Esta tecnología destaca por ofrecer un brillo superior, colores vivos y buena eficiencia energética.

Los televisores QLED suelen ser menos propensos al marcado de imagen y pueden alcanzar tamaños de pantalla más grandes a un precio competitivo, aunque no logran el mismo nivel de negro profundo que los OLED.