Maximiliano Pullaro le pidió al gobierno nacional que baje las retenciones y la tasa de interés

El gobernador de Santa Fe participó de la inauguración de una muestra dedicada al agro en Armstrong

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó este jueves al gobierno nacional que la baja de retenciones sea permanente y que se reduzca la tasa de interés para estimular la inversión en el sector agropecuario.

Lo hizo durante el acto de apertura de la edición número 32 de Agroactiva, la muestra agropecuaria que se desarrolla en Armstrong entre el 3 y el 6 de junio.

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El mandatario tomó la palabra ante productores, empresarios del agro y funcionarios para subrayar que Santa Fe lleva 29 meses de gestión con inversiones en infraestructura productiva por 2.160 millones de dólares, destinados a mejorar la conectividad vial, la logística, los puertos, los aeropuertos y el suministro energético de la provincia. Ese dato sirvió de plataforma para elevar su exigencia hacia la administración central: sin una política nacional que acompañe ese esfuerzo provincial, el potencial del sector queda limitado.

El argumento de Pullaro fue directo. Si el gobierno nacional reduce las retenciones de manera sostenida y baja la tasa de interés, los productores no retendrán esos recursos ni los depositarán en el sistema financiero: los reinvertirán. “Ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”, sostuvo el gobernador durante su discurso en la apertura de la muestra.

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El pedido sobre las retenciones no fue nuevo, pero sí adquirió mayor precisión. Pullaro reclamó que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país”. A ese punto sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”, dos reclamos que el sector agropecuario santafesino viene sosteniendo ante la administración nacional.

Pullaro reclamó las medidas "para poder producir más y generar trabajo"

Desde el stand institucional que el Gobierno de Santa Fe montó en Agroactiva, la provincia anunció nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos con tasas subsidiadas, orientadas a fortalecer la producción local. Pullaro precisó que, en lo que va del año, la gestión provincial ya entregó cerca de 200 mil millones de pesos en créditos al sector productivo. La respuesta del mercado fue inmediata: a menos de un día del lanzamiento de las líneas anunciadas el miércoles durante la apertura del stand santafesino, se presentaron carpetas por 70 mil millones de pesos y ya se desembolsaron 46 mil millones.

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Esas cifras reflejan, según el propio gobernador, la magnitud de la demanda de financiamiento en un contexto económico adverso a nivel nacional.

“La Provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, afirmó Pullaro.

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El gobernador indicó que Santa Fe lleva 29 meses de gestión con inversiones en infraestructura productiva por 2.160 millones de dólares

Y trazó una ecuación más amplia: “El camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable".

Del acto inaugural participaron también la ex vicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; y el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, entre otros funcionarios.

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Scaglia, ex ladera de Pullaro en el gobierno provincial y ahora socia desde la Cámara de Diputados, hace un mes, en Infobae en Vivo, había presentado en sociedad su proyecto para que las retenciones “bajen a cero en cuatro años”.

“Cuando a un productor le das más herramientas, en seguida compra una máquina, arregla su casa... Siempre derrama”, expuso.