Política

Maximiliano Pullaro le pidió al gobierno nacional que baje las retenciones y la tasa de interés

El gobernador de Santa Fe participó de la inauguración de una muestra dedicada al agro en Armstrong

Guardar
Google icon
El gobernador de Santa Fe participó de la inauguración de una muestra dedicada al agro en Armstrong

El gobernador de Santa FeMaximiliano Pullaro, reclamó este jueves al gobierno nacional que la baja de retenciones sea permanente y que se reduzca la tasa de interés para estimular la inversión en el sector agropecuario.

Lo hizo durante el acto de apertura de la edición número 32 de Agroactiva, la muestra agropecuaria que se desarrolla en Armstrong entre el 3 y el 6 de junio.

PUBLICIDAD

El mandatario tomó la palabra ante productores, empresarios del agro y funcionarios para subrayar que Santa Fe lleva 29 meses de gestión con inversiones en infraestructura productiva por 2.160 millones de dólares, destinados a mejorar la conectividad vial, la logística, los puertos, los aeropuertos y el suministro energético de la provincia. Ese dato sirvió de plataforma para elevar su exigencia hacia la administración central: sin una política nacional que acompañe ese esfuerzo provincial, el potencial del sector queda limitado.

El argumento de Pullaro fue directo. Si el gobierno nacional reduce las retenciones de manera sostenida y baja la tasa de interés, los productores no retendrán esos recursos ni los depositarán en el sistema financiero: los reinvertirán. “Ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”, sostuvo el gobernador durante su discurso en la apertura de la muestra.

PUBLICIDAD

El pedido sobre las retenciones no fue nuevo, pero sí adquirió mayor precisión. Pullaro reclamó que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país”. A ese punto sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”, dos reclamos que el sector agropecuario santafesino viene sosteniendo ante la administración nacional.

Maximiliano Pullaro, con abrigo oscuro, habla desde un podio de madera con un micrófono rosa. Detrás, hombres de pie y un cartel gris con texto blanco
Pullaro reclamó las medidas "para poder producir más y generar trabajo"

Desde el stand institucional que el Gobierno de Santa Fe montó en Agroactiva, la provincia anunció nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos con tasas subsidiadas, orientadas a fortalecer la producción local. Pullaro precisó que, en lo que va del año, la gestión provincial ya entregó cerca de 200 mil millones de pesos en créditos al sector productivo. La respuesta del mercado fue inmediata: a menos de un día del lanzamiento de las líneas anunciadas el miércoles durante la apertura del stand santafesino, se presentaron carpetas por 70 mil millones de pesos y ya se desembolsaron 46 mil millones.

Esas cifras reflejan, según el propio gobernador, la magnitud de la demanda de financiamiento en un contexto económico adverso a nivel nacional.

“La Provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, afirmó Pullaro.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, sonríe y saluda con los brazos en alto en un evento al aire libre, rodeado de gente que aplaude y una pantalla de fondo
El gobernador indicó que Santa Fe lleva 29 meses de gestión con inversiones en infraestructura productiva por 2.160 millones de dólares

Y trazó una ecuación más amplia: “El camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable".

Del acto inaugural participaron también la ex vicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; y el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, entre otros funcionarios.

Scaglia, ex ladera de Pullaro en el gobierno provincial y ahora socia desde la Cámara de Diputados, hace un mes, en Infobae en Vivo, había presentado en sociedad su proyecto para que las retenciones “bajen a cero en cuatro años”.

“Cuando a un productor le das más herramientas, en seguida compra una máquina, arregla su casa... Siempre derrama”, expuso.

Temas Relacionados

Maximiliano PullaroSanta FeRetencionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la designación de jueces, el Senado discute la aprobación de un acuerdo de deuda con dos holdouts

La Cámara alta debate el aval para convenios de conciliación en los que el Gobierno se compromete a pagar fondos adeudados luego de una quita del 30%. Serán 171 millones de dólares para dos acreedores

Tras la designación de jueces, el Senado discute la aprobación de un acuerdo de deuda con dos holdouts

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar

Fue en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 73 candidatos. Patricia Bullrich se abstuvo y explicó por qué contradijo la posición del Gobierno. Cronología de una sesión caótica

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar

Fishel Szlajen fue condecorado “Comendador Magistral de Ética”

El rabino y bioeticista fue distinguido con la máxima condecoración del Palacio Barolo por su trayectoria y aportes a la ética, la bioética y su traducción a criterios concretos para orientar decisiones públicas en salud, educación, derecho, tecnología y política

Fishel Szlajen fue condecorado “Comendador Magistral de Ética”

El Senado postergó la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

La Libertad Avanza tuvo que posponer una iniciativa importante para la Casa Rosada y que la oposición dialoguista forzó a demorar, en una caótica sesión

El Senado postergó la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Senado: la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli y se votará esta tarde en el recinto

En un principio se iban a discutir 50 nombramientos, pero La Libertad Avanza, una vez comenzada la sesión, llevó más de 70 candidatos. Ante esto, que generó críticas del peronismo y de Victoria Villarruel, la oposición pidió un cuarto intermedio para discutir el tema. Al regreso, Patricia Bullrich anunció que, con acuerdo de los dos tercios de la Cámara, se tratarían 74 pliegos, incluido el de Michelli

Senado: la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli y se votará esta tarde en el recinto

DEPORTES

El Challenger Tour vuelve a Tucumán: Federico Coria encabeza una lista con fuerte presencia argentina

El Challenger Tour vuelve a Tucumán: Federico Coria encabeza una lista con fuerte presencia argentina

River Plate alcanzó un acuerdo con otro campeón del mundo: las tres figuras que deberán buscarse club

El video que dejó al descubierto la gran cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchouameni

La emotiva arenga de Alfaro durante 85 minutos antes de su aventura con Paraguay en el Mundial: “Vamos a surfear una ola enorme”

De Kempes a Messi: los futbolistas que usaron la 10 en la selección argentina desde el Mundial 78

TELESHOW

El tenso cruce entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich en pleno programa: “¿Quién te crees que sos?"

El tenso cruce entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich en pleno programa: “¿Quién te crees que sos?"

Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años

Entre vuelos, abrazos y sorpresas, Elina y Eduardo Costantini celebraron su amor: “¡2587 días juntos!

Ailén Cova habló por primera vez de la interna con las mujeres de la selección: “Yo no hago mi vida privada pública”

La emotiva reflexión de Daniela Celis al cumplir 30 años: “Yo lo logré y les juro que no tenía nada”

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron asesinada a una maestra jubilada entre matorrales y la Policía busca testigos protegidos en Honduras

Hallaron asesinada a una maestra jubilada entre matorrales y la Policía busca testigos protegidos en Honduras

Infobae tuvo acceso al nuevo Hospital Rosales de El Salvador y así funciona el renovado centro asistencial

La Corte Suprema de Justicia de Honduras lleva al pleno amparo de militares

Joven salvadoreño perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de un río en California

El Ministerio de Educación de Guatemala prevé certificar a 23 mil 500 personas en 2026