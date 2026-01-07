Elimina anuncios en tu celular Android y ahorra batería con este truco

Eliminar los anuncios en móviles Android incrementa la velocidad y eficiencia del sistema operativo sin necesidad de aplicaciones externas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aparecen cada vez que abres la galería, la app de música o incluso al consultar ajustes: los anuncios en móviles Android se han convertido en una molestia cotidiana para millones de usuarios. Para eliminarlos existen métodos fáciles de configurar.

Además, hay una configuración que de paso ayuda a acelerar el funcionamiento del teléfono y ahorrar energía, sin recurrir a aplicaciones externas ni procesos complejos.

Cómo eliminar anuncios en móviles Android

El primer paso para mejorar el rendimiento y la eficiencia consiste en desactivar la fuente principal de los anuncios en el sistema. Para los usuarios de Xiaomi, Redmi o POCO, esto implica intervenir sobre el proceso conocido como MSA (MIUI System Ads), presente tanto en MIUI como en HyperOS. Desactivar este servicio resulta sencillo y no requiere conocimientos avanzados.

Modificar el servidor DNS en la configuración de Android filtra anuncios en navegación y aplicaciones, optimizando el uso de memoria y batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es el siguiente:

Accede al menú de Ajustes del sistema. Entra en la sección Huellas dactilares, datos faciales y bloqueo de pantalla. Presiona sobre Autorización y revocación (o Autorización y cancelación, según el territorio). Localiza la opción MSA y desactívala. El sistema solicitará una confirmación, tras la cual conviene reiniciar el dispositivo.

Una vez completados estos pasos, el proceso dedicado a la inserción de anuncios dejará de consumir recursos y mostrará una reducción notable de publicidad en el sistema. Además, en esa misma pantalla, es recomendable desactivar la función GetApps si no se utiliza la tienda propia de Xiaomi, ya que su gestión consume recursos y puede mostrar notificaciones innecesarias.

El ajuste no se limita a los dispositivos Xiaomi. En Android en general, es posible limitar la personalización de anuncios y bloquear la mayoría de la publicidad siguiendo estos pasos:

Dirígete a Configuración > Google > Anuncios > Eliminar ID de Publicidad. Después, accede a Ajustes > Conexión y compartir > DNS privado y establece “dns.adguard.com” como servidor DNS.

La revisión del consumo de batería por aplicación permite identificar y controlar procesos que drenan energía, como las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones reducen la cantidad de anuncios personalizados y filtran la publicidad en la navegación y algunas aplicaciones, optimizando el uso de la memoria y la batería.

Consejos adicionales para mejorar el rendimiento y el ahorro de batería

Eliminar la publicidad constituye una mejora clave, pero existen otras estrategias para potenciar el rendimiento y prolongar la autonomía del móvil. Un punto fundamental es la gestión del inicio automático de aplicaciones. Limitar qué apps pueden iniciarse sin intervención del usuario, disminuye el consumo de recursos en segundo plano.

En la sección de Batería de los ajustes, se puede consultar el porcentaje de consumo por aplicación. Aquellas que más drenan energía, como las redes sociales, suelen ofrecer opciones para ser gestionadas en modo Ahorro de Batería. Activar este modo contribuye a extender la duración entre cargas y a evitar que las aplicaciones ejecuten procesos innecesarios.

Realizar una limpieza periódica de datos y caché puede liberar memoria interna y agilizar la respuesta del sistema. Este mantenimiento sencillo ayuda a prevenir el almacenamiento de archivos temporales que ocupan espacio y ralentizan el dispositivo.

Restringir notificaciones de aplicaciones no esenciales contribuye al ahorro de batería y a la reducción del uso de recursos activos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida aconsejable es restringir las notificaciones de aquellas aplicaciones que no sean esenciales. Las notificaciones constantes no solo distraen, sino que además requieren procesos activos que se traducen en consumo adicional de batería y recursos.

Por último, para usuarios de Xiaomi que descargan aplicaciones exclusivamente desde Google Play Store, desactivar la función GetApps evita el funcionamiento en segundo plano de la tienda propia y reduce aún más la carga del sistema. Esta opción se puede volver a activar en cualquier momento, si es necesario.

Al desactivar la publicidad y optimizar los procesos secundarios, los usuarios pueden percibir una mejora significativa en la velocidad de respuesta y la eficiencia general del móvil. La eliminación de anuncios reduce los obstáculos en la navegación y permite que la memoria RAM y el procesador se dediquen prioritariamente a las tareas solicitadas por el usuario.