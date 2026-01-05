Tecno

Lista de prefijos que alertan cuando una llamada es estafa, aplica también para WhatsApp

Autoridades advierten que responder o devolver estas comunicaciones puede generar cargos elevados y exponer datos personales a riesgos como el phishing o el robo de identidad

Los fraudes utilizan canales muy comunes como llamadas y mensajes escritos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante los días festivos, las llamadas y mensajes en WhatsApp se multiplican, lo que brinda oportunidades para el reencuentro entre familiares y amigos. No obstante, este incremento en la comunicación representa un escenario propicio para que grupos dedicados a las estafas intenten engañar a los usuarios mediante fraudes telefónicos.

Autoridades como la Guardia Civil de España han advertido sobre la existencia de ciertos prefijos internacionales que pueden alertar sobre intentos de estafa, una modalidad que se mantiene activa incluso durante celebraciones como el Año Nuevo.

Las autoridades señalan que los ciberdelincuentes aprovechan el desconocimiento sobre los costos de las llamadas internacionales y la expectativa de recibir mensajes de afecto, para ejecutar lo que se conoce como la estafa de la llamada perdida.

Identificar los prefijos involucrados y entender el funcionamiento de esta modalidad se ha convertido en una herramienta esencial para proteger tanto el bolsillo como la información personal.

Cuáles son los prefijos internacionales que se deben evitar responder

Los códigos 353, 225, 233 y 234 figuran entre los más empleados por ciberdelincuentes para ejecutar fraudes telefónicos y engañar a los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las autoridades han identificado que los estafadores utilizan principalmente los prefijos 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria). Estos códigos no han sido seleccionados al azar. Buscan aprovechar la confusión y el desconocimiento de los usuarios sobre los destinos internacionales y sus tarifas asociadas.

La pauta oficial es clara: ante llamadas de números desconocidos que incluyan estos prefijos, lo más seguro es no contestar o devolver la llamada y buscar información sobre el número antes de tomar cualquier acción.

Existen portales y foros donde se pueden reportar números sospechosos y verificar si otros han recibido llamadas similares. Evitar el contacto con estos números es la principal medida de protección.

Cómo opera el fraude telefónico y qué riesgos implica

El mecanismo explota el desconocimiento sobre tarifas internacionales y puede derivar en pérdidas económicas, phishing o robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de la estafa es sencillo. Los ciberdelincuentes, desde números internacionales, realizan llamadas muy breves a usuarios al azar. El objetivo es que, al ver una llamada perdida de un número desconocido, la persona decida devolverla.

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que puede generar cargos de varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen de la llamada y el tiempo que permanezca en línea.

Sumado al perjuicio económico, existe el riesgo de que los datos personales del usuario queden expuestos a estrategias como el phishing o el robo de identidad.

Algunos sistemas automáticos pueden solicitar información personal o inducir acciones que comprometan la seguridad de la víctima. La falta de información sobre estos peligros facilita que el fraude siga generando pérdidas y problemas adicionales para quienes caen en la trampa.

Qué pautas ofrecen las autoridades para evitar ser víctima de estafas

No se deben contestar llamadas de números que no se reconocen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja no devolver llamadas de números desconocidos, en especial si presentan un prefijo internacional inusual. Antes de responder, resulta útil buscar el número en internet y verificar si existen reportes de fraude asociados.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios de identificación o bloqueo de números sospechosos, lo que puede constituir una barrera valiosa para estos intentos de estafa.

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y notar cargos inesperados, se debe contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar la situación. Algunas empresas pueden ofrecer alternativas para mitigar el impacto económico del fraude. Actuar rápidamente ayuda a reducir el riesgo y evitar consecuencias más graves.

En qué otras plataformas han crecido el número de fraudes

Las técnicas de fraude se adaptan a plataformas como WhatsApp, donde los atacantes simulan sorteos, solicitudes de dinero o mensajes urgentes para engañar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la estafa de la llamada perdida coincide con un incremento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes emplean mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas.

El soporte de WhatsApp recuerda que el servicio es gratuito y nunca solicita pagos, así que cualquier mensaje que afirme lo contrario debe considerarse una señal clara de fraude.

Asimismo, es común que los atacantes se hagan pasar por conocidos, mencionen sorteos, ofertas laborales o inversiones y pidan información sensible como números de cuenta o contraseñas. La medida principal es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de las estafas.

