Así es CLOiD, el robot doméstico del CES que cocina, lava y coordina todo en el hogar

CLOiD, el robot doméstico de LG, inaugura una nueva era de inteligencia artificial y modularidad en la vida cotidiana - crédito Fotomontaje Infobae (Steve Marcus/LG)

El CES 2026 abrió sus puertas en Las Vegas con una propuesta que redefine la vida doméstica: LG presentó CLOiD, un robot inteligente capaz de realizar y coordinar tareas como cocinar, lavar, doblar ropa y gestionar los electrodomésticos del hogar.

Cómo es el robot doméstico presentado durante la CES 2026

LG CLOiD fue presentado con demostraciones en escenarios que simulan la vida cotidiana. El robot puede realizar tareas como preparar el desayuno sacando leche de la nevera y colocando un cruasán en el horno; iniciar ciclos de lavado y doblar ropa tras secarla.

Estas funciones muestran la capacidad de CLOiD para interactuar con diferentes electrodomésticos y ejecutar acciones según rutinas diarias.

El debut de CLOiD en CES 2026 marca un avance en la automatización doméstica, integrando inteligencia artificial física y ecosistema conectado para liberar tiempo y transformar la vida diaria

Cómo es el diseño y las capacidades físicas del robot

La estructura de LG CLOiD está compuesta por un torso móvil, dos brazos articulados y una base con ruedas que le permite navegar de manera autónoma en espacios domésticos.

El torso ajusta su altura para recoger objetos desde el nivel de las rodillas, mientras que cada brazo cuenta con siete grados de movimiento, replicando la movilidad de un brazo humano. Las manos, con cinco dedos independientes, están diseñadas para manipular una variedad de objetos en distintas áreas del hogar.

La base utiliza tecnología de conducción autónoma, basada en la experiencia de LG en robots aspiradores, para moverse con estabilidad y seguridad. Un centro de gravedad bajo reduce el riesgo de vuelco, considerando la posible presencia de niños o mascotas.

La cabeza de CLOiD funciona como un centro doméstico móvil con IA. Contiene un procesador dedicado, pantalla, altavoz, cámaras y sensores, junto con un sistema de IA generativa basada en la voz.

Con arquitectura personalizable y comunicación natural, CLOiD anticipa el futuro del hogar inteligente donde las tareas repetitivas desaparecen y la tecnología se adapta al usuario - crédito LG

Esta configuración permite que el robot se comunique con los usuarios, interprete comandos y exprese respuestas mediante lenguaje hablado y gestos faciales digitales.

Cómo puede el robot interactuar con su ambiente

El núcleo de CLOiD integra modelos de lenguaje visual (VLM) y acción visual (VLA). El primero permite al robot convertir imágenes y vídeos en información estructurada, mientras que el segundo traduce entradas visuales o verbales en acciones físicas concretas.

Estos modelos se han entrenado con datos de tareas domésticas para que CLOiD reconozca electrodomésticos, identifique intenciones y ejecute acciones como abrir puertas o mover objetos.

Integración con ecosistemas domésticos inteligentes

CLOiD se conecta a la plataforma ThinQ de LG y al centro ThinQ ON, ampliando sus posibilidades de coordinación con otros electrodomésticos inteligentes. De este modo, puede gestionar tareas de manera centralizada y adaptarse a diferentes configuraciones de hogar.

El CES, que se celebra del 6 al 9 de enero, es el espacio donde estas tecnologías se muestran en funcionamiento ante profesionales del sector, prensa y público especializado - REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Junto con el robot, LG presentó la línea de actuadores AXIUM, componentes robóticos para IA física. Los servomotores de esta línea están diseñados para ofrecer precisión en la manipulación y movimiento, y se integran en robots modulares que pueden personalizarse para aplicaciones específicas en el entorno doméstico.

La compañía prevé continuar el desarrollo de robots domésticos con funciones ampliadas y nuevas configuraciones, así como la integración de tecnologías robóticas en electrodomésticos convencionales.

Ejemplos de esto son los electrodomésticos con puertas automáticas o los sistemas de limpieza autónomos, que se suman a la tendencia de hogares gestionados por IA y dispositivos conectados.

Qué es el CES y cuál es su importancia en la industria

El CES 2026 (Consumer Electronics Show) es la feria tecnológica más influyente del mundo, celebrada cada enero en Las Vegas. Reúne a fabricantes, desarrolladores y líderes de la industria para presentar innovaciones en inteligencia artificial, robótica, movilidad, salud digital y dispositivos conectados.

No está abierto al público general, sino que funciona como un punto de encuentro clave para medios, inversores y empresas que buscan anticipar las tendencias que marcarán el año. Las tecnologías y productos anunciados en CES suelen definir el rumbo del mercado global y transforman la vida cotidiana al integrar avances disruptivos en hogares, ciudades y sectores industriales.