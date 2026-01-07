Tecno

Apple frena la producción de las Vision Pro: qué pasó con el dispositivo de realidad mixta

El elevado precio de estos visores habría limitado su popularidad y capacidad de venta

Guardar
Apple Vision Pro enfrenta ventas
Apple Vision Pro enfrenta ventas por debajo de lo previsto pese a prometer una revolución en la computación espacial. (Europa Press)

Las Apple Vision Pro despertaron enormes expectativas desde su anuncio: la empresa prometía una revolución en la llamada “computación espacial” con un visor de realidad mixta que pretendía marcar el inicio de una nueva era. Pero hoy el presente es muy diferente.

A menos de dos años de su lanzamiento, la historia que rodea al dispositivo es muy distinta a la que Apple se había propuesto contar. La empresa no solo enfrenta ventas por debajo de lo previsto, sino que además ha decidido frenar tanto la producción como la inversión en marketing, en una jugada poco habitual para la firma acostumbrada a convertir cada producto en un éxito masivo.

A mediados de 2023, Apple presentó el Vision Pro bajo la promesa de un salto cualitativo en la interacción digital. El dispositivo debutó con un precio de partida de $3.499, situándose en la gama más alta del segmento y apuntando a un público dispuesto a pagar por la innovación.

La apuesta era arriesgada, pero la compañía había logrado hazañas similares con productos como el iPhone, el iPad y la transición de Mac a procesadores ARM, que redefinieron sus respectivas categorías.

Luxshare, principal socio chino de
Luxshare, principal socio chino de Apple, detiene la producción de Vision Pro ante la baja demanda sostenida. (APPLE)

Qué pasó con la producción de las Apple Vision Pro

El giro inesperado comenzó a hacerse evidente cuando las primeras cifras de ventas no alcanzaron las previsiones. Según la firma International Data Corporation (IDC), Apple solo habría vendido 45.000 unidades adicionales del Vision Pro durante el último trimestre de 2025, un número considerablemente bajo para los estándares de la compañía, que suele mover millones de unidades de sus productos estrella cada trimestre.

La señal más clara de este tropiezo vino de la cadena de producción. Luxshare, el principal socio chino de fabricación para este dispositivo, detuvo la producción de nuevos Vision Pro a principios de 2025 ante la falta de demanda sostenida. Se trata de una decisión poco frecuente, especialmente tratándose de un producto que Apple había definido como estratégico para su futuro.

Al mismo tiempo, la empresa decidió no ampliar el lanzamiento internacional del visor, limitando su disponibilidad a solo 13 países y congelando así cualquier intento de expansión masiva.

En paralelo, la inversión publicitaria también se vio drásticamente recortada. De acuerdo con datos de Sensor Tower citados por Financial Times, Apple redujo su gasto en marketing digital para Vision Pro en más del 95% en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido desde su salida al mercado. Para una empresa que suele sostener intensas campañas hasta que logra posicionar sus productos, esta retirada evidencia la magnitud de la decepción interna.

El lanzamiento internacional de Apple
El lanzamiento internacional de Apple Vision Pro queda restringido a solo 13 países, bloqueando su expansión global. (Europa Press)

Por qué ha tenido problemas en ventas las Apple Vision Pro

Analistas y expertos coinciden en que el alto precio, la escasez de aplicaciones nativas y ciertos problemas de comodidad y autonomía han limitado el atractivo del Vision Pro más allá de los entusiastas tecnológicos. El dispositivo fue calificado como pesado, incómodo para usar durante largos periodos y con una batería que no logra acompañar las exigencias de un uso prolongado.

“Podemos decir que el costo, el factor de forma y la falta de aplicaciones nativas de visionOS son las razones por las que Vision Pro nunca se vendió ampliamente”, sintetizó Erik Woodring, analista de Morgan Stanley.

La propuesta tecnológica era ambiciosa, pero el mercado no estuvo dispuesto a asumir el riesgo ni el precio de una plataforma que aún parece quedarse corta en contenido y comodidad.

Apple ha intentado responder a algunas de estas críticas lanzando una versión actualizada con mejoras en el chip M5, mayor autonomía y un nuevo diseño de cinta para la cabeza. Sin embargo, el efecto de estas actualizaciones fue limitado y no logró revertir la tendencia de ventas.

Las mejoras recientes de Vision
Las mejoras recientes de Vision Pro, como el chip M5 y nuevo diseño, no logran revertir la tendencia de ventas bajas. (David Paul Morris/Blo)

Además, el dispositivo enfrenta el desafío de la escasez de aplicaciones. Apple asegura que existen 3.000 apps diseñadas específicamente para el dispositivo, una cifra considerablemente menor que las decenas de miles que acompañaron el lanzamiento del iPhone en 2008. Este bajo número de aplicaciones limita aún más el atractivo del visor, en particular para el usuario promedio.

Temas Relacionados

AppleApple Vision ProRealidad mixtaFabricasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA estará presente en el Mundial 2026: avatares digitales de jugadores, datos avanzados, centro inteligente y mucho más

Esta tecnología permitirá a los equipos tener métricas para mejorar la preparación táctica de los jugadores

La IA estará presente en

El avance de Google en inteligencia artificial: así recuperó el liderazgo global con Gemini y su nueva generación de chips

Con el lanzamiento de Gemini y el chip Ironwood, Google multiplicó sus usuarios mensuales y redujo costos en inteligencia artificial, consolidando su posición frente a OpenAI y sentando las bases de una nueva era tecnológica para la industria

El avance de Google en

Street Fighter 6 presenta su nuevo pase de combate: características y recompensas

El nuevo Pase de Combate apuesta por la personalización de personajes y avatares, integrándose a los distintos modos de juego

Street Fighter 6 presenta su

CES 2026 adelanta seis cambios tecnológicos que transformarán el mundo del automóvil

Desde autos concebidos como centros de entretenimiento hasta nuevas interfaces digitales y asistentes inteligentes, así son los avances del sector automotor

CES 2026 adelanta seis cambios

CES 2026: consolas retro de Arcade y SEGA son renovadas con conexión a internet y pantallas modernas

La última edición de la feria tecnológica presentó dispositivos clásicos actualizados y asistentes robóticos para el hogar, siguiendo una tendencia en entretenimiento digital y apoyo emocional

CES 2026: consolas retro de
DEPORTES
Tras una década en River

Tras una década en River Plate, Milton Casco fue presentado en su nuevo club de Sudamérica

El desesperado pedido del padre Jules Bianchi, el piloto de Fórmula 1 que murió en un trágico accidente

Cadillac anunció la llegada de un ex piloto de Ferrari y completó su equipo para su debut en la Fórmula 1

Sebastián Báez dio otro golpe en la United Cup y superó a Stan Wawrinka para darle un punto clave a Argentina

Boca Juniors acordó la salida del club de uno de los futbolistas más experimentados del plantel

TELESHOW
Emilia Mernes, de los escenarios

Emilia Mernes, de los escenarios del mundo a su nuevo emprendimiento: el respaldo decisivo de su madre

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

Rocío Marengo celebró el primer día de Reyes de su hijo Isidro: rituales, regalos y una mirada llena de amor

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

INFOBAE AMÉRICA

Murió la influencer italiana Yulia

Murió la influencer italiana Yulia Burtseva tras realizarse una cirugía estética

Marco Rubio y Daniel Noboa reforzaron coordinación en seguridad regional

La app que transforma tu celular en un ebook

Del éxito instantáneo en 1996 a icono nostálgico: el Tamagotchi celebra 30 años con una exposición conmemorativa en Tokio

‘Zootopia 2′ se consolida como el mayor fenómeno cinematográfico estadounidense en China