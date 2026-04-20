Juan Pablo Velasco, el emprendedor tecnológico que se convertirá en gobernador de Santa Cruz

Juan Pablo Velasco en un acto de campaña en El Alto durante las elecciones generales de Bolivia en octubre de 2025. REUTERS/Sara Aliaga

El candidato Juan Pablo Velasco ganó la segunda vuelta para la Gobernación de Santa Cruz, el departamento más extenso y poblado de Bolivia, con el 56,97% de la votación, según los resultados preliminares. Velasco venció al postulante Otto Ritter, que logró el 43% de votos, y asumirá el cargo el próximo 4 de mayo.

El camino a esta victoria es reciente. “JP”, como muchos le llaman en Bolivia, es un emprendedor tecnológico que debutó en política en las elecciones generales del año pasado, cuando el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) lo eligió como compañero de fórmula por la alianza Libre. Ambos candidatos obtuvieron el segundo lugar en la primera vuelta y más tarde perdieron el balotaje con Rodrigo Paz y Edmand Lara.

Velasco fue uno de los rostros que representó la renovación política en las dos elecciones en las que postuló. Dedicado hasta hace poco al sector privado, fue el creador de una aplicación de delivery que luego vendió a la multinacional Pedidos Ya en 2018, en lo que se convertiría en la mayor transacción comercial en el mundo de la tecnología en Bolivia. Más tarde lideró la expansión de Yango en la región e invirtió en la empresa MOBI, de movilidad urbana con vehículos eléctricos.

Su aparición en la palestra pública ocurrió en mayo de 2025, cuando Quiroga lo presentó como su candidato a vicepresidente para seducir a un electorado mayormente joven y deseoso de renovación política.

El expresidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga (d) presentó el 15 de mayo al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco (i), como su compañero de fórmula en La Paz (Bolivia). EFE/Gabriel Márquez

Para el analista y exdirector del Observatorio Político de la universidad pública de Santa Cruz, Daniel Valverde, Velasco, de 39 años, representó esos valores al mostrarse como un outsider joven con perfil ejecutivo y tecnológico, y distante de las confrontaciones de la política tradicional.

Sin embargo, en sus primeras entrevistas Velasco expuso un desconocimiento profundo sobre la gestión pública y basó su propuesta en proyectos de “digitalización del Estado” poco relacionados con el cargo de vicepresidente. A esto se sumó una controversia relacionada con unos tuits que había publicado años antes y que fueron considerados por muchos como “racistas” tras salir a la luz en plena campaña.

Tras perder en las elecciones presidenciales, Velasco postuló para la Gobernación de Santa Cruz, región en la que había obtenido la mayor votación en los comicios previos y que es históricamente un bastión de oposición al Gobierno nacional.

Eligió como postulante a vicegobernadora a Paola Aguirre, una abogada que en la gestión anterior fue asambleísta departamental. Ambos, Velasco y Aguirre, ganaron en primera vuelta y se impusieron en el balotaje dejando atrás a figuras relevantes de la política cruceña como el actual gobernador Luis Fernando Camacho, que buscó la reelección en alianza con el presidente Rodrigo Paz y quedó en tercer lugar.

Juan Pablo Velasco, gobernador electo de Santa Cruz, con su mano sobre una urna electoral, rodeado de micrófonos y periodistas durante una jornada electoral en Bolivia.

El analista Valverde, afirma que a Velasco se lo vio “en una versión distinta” en relación a la elección anterior y que tuvo una “evolución favorable”. “Se lo vio con más aplomo, más seguro y con un mejor manejo de información”, afirmó el analista y lo calificó como “un alumno disciplinado”.

Para Valverde, uno de los elementos que lo llevó a la victoria fue no haber buscado generar polémica directa ni entrar en confrontación con su contendiente, lo que fue visto por muchos como “una nueva forma de hacer política”.

Para esta elección, Velasco planteó profundizar la autonomía fiscal y tributaria, junto a un nuevo pacto fiscal que permita al departamento generar y administrar más recursos propios; además de impulsar modelos de inversión mediante alianzas público-privadas. También hubo propuestas relacionadas al sistema de salud y al desarrollo de infraestructura y conectividad, con proyectos viales de alta expectativa pero técnicamente poco realistas como un tren que dice que recorrerá 50 kilómetros con 14 paradas en solo 19 minutos.

“Hay muchas promesas grandes que lo van a presionar”, explicó Valverde en entrevista con Infobae y manifestó que entre sus primeros desafíos estarán hacer una reingeniería interna para sanear las cuentas de la institución que recibirá y diseñar una estrategia para fortalecer la autonomía regional en base a competencias claras y la garantía de contar con recursos económicos. En 18 días inicia su gestión.