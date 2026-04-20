El particular comentario de un tenista a su novia tras perder la final de un torneo que causó furor

Flavio Cobolli bromeó con su novia después de una final

El italiano Flavio Cobolli disputó la final del ATP 500 de Múnich y, pese a su derrota ante Ben Shelton, se robó la atención durante la ceremonia de premiación con una declaración dirigida a su pareja. El tenista, que agradeció el apoyo de su novia durante el torneo y lanzó una broma sobre su influencia en el resultado, se convirtió en uno de los protagonistas del cierre del certamen.

La final terminó con la victoria del estadounidense Shelton por 6-2 y 7-5. A pesar de que Cobolli no pudo sumar su cuarto título profesional, el italiano encontró un espacio para el humor en el escenario. Durante el discurso posterior al partido, Cobolli se dirigió a los presentes y, en particular, a su novia, quien lo acompañó desde el box de jugadores. “Ayer llamé a mi novia y le dije: ‘Por favor, no me dejes perder’. Pero ella lo hizo. Quizás la próxima vez te quedes en casa”, expresó el tenista de 23 años. La frase generó carcajadas entre los asistentes y distendió el ambiente tras la derrota.

La intervención de Cobolli no pasó desapercibida para la prensa especializada. De acuerdo con la información, la novia del tenista Matilde Galli viajó especialmente a Múnich para acompañarlo en la final. Las cámaras captaron su reacción mientras escuchaba las palabras del jugador romano. El comentario fue percibido como una muestra de cercanía y complicidad entre la pareja, en un momento donde las emociones estaban a flor de piel tras una semana intensa para el italiano.

Mati, como se apoda en su red social de Instagram se convirtió en uno de sus apoyos fundamentales fuera de las pistas. Aunque mantiene un perfil bajo y alejado de los focos mediáticos (con su perfil privado en redes sociales), su relación con el tenista italiano se hizo pública en 2021 y, desde entonces, se ha convertido en una presencia constante en los torneos del circuito ATP. Estudiante de derecho, según detalló The Sun, Galli es descrita por el propio Cobolli como una figura clave en su estabilidad emocional, acompañándolo en su ascenso hacia la élite del tenis mundial.

Flavio Cobolli esta en pareja desde el 2021

El torneo no resultó sencillo para Cobolli. Durante las semifinales, el jugador italiano superó a Alexander Zverev, número 3 del ranking mundial, en un partido marcado por la emoción. Cobolli rompió en llanto después del encuentro, afectado por el reciente fallecimiento de un amigo de su club en Italia. A pesar de la carga emocional, el tenista decidió mantener el tono ligero en la final, utilizando el humor como herramienta para sobrellevar la situación.

En su discurso, el italiano también dedicó unas palabras a su equipo técnico: “Los odio la mayor parte del tiempo, pero también los quiero”. El comentario fue recibido con risas por los miembros de su staff y por el público presente.

La pareja mantiene un perfil mediático reservado

La victoria de Shelton en Múnich se suma a su título conseguido en Dallas en febrero y al Masters 1000 de Canadá en 2025. El estadounidense dominó el primer set con claridad y, aunque Cobolli logró adelantarse brevemente en el segundo, la potencia y precisión del número seis del mundo terminaron por inclinar la balanza a su favor.

A pesar de la derrota, el paso de Cobolli por el certamen bávaro le permite escalar posiciones en el ranking ATP. El italiano será el número 13 del mundo a partir de la próxima actualización, mejorando su mejor ubicación hasta el momento.