Sociedad

La dificultad de llegar a fin de mes, mudanzas forzadas y deudas: la brecha que se achica entre clase media y baja

La inflación, los alquileres imposibles y los sueldos que no alcanzan ya no distinguen clases. Cada vez más familias de clase media viven los mismos dramas que la clase baja

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María Migliore analizó en Infobae la percepción de dificultades compartidas por sectores medios y bajos

En el debate público argentino, las problemáticas sociales suelen presentarse como conflictos opuestos entre sectores. En la Argentina de 2026, llegar a fin de mes convirtió en un desafío que ya no distingue clases sociales. Mudanzas forzadas por alquileres impagables, sueldos que se evaporan antes de la quincena y deudas que se acumulan como único salvavidas. En Infobae en Vivo A las Nueve, María Migliore analizó la supuesta división entre clase media y clase baja.

“La idea es hoy poder pensar un poco, todos juntos, esta idea que está dando vueltas en la conversación pública, en el discurso público, de que la clase media y la clase baja son dos cosas que están enfrentadas”, expresó la analista.

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Uno de los ejes centrales, según Migliore, es la percepción por parte de los sectores medios y bajos de que comparten dificultades similares. “Esta idea de estar a la intemperie creo que es una de las cosas que está muy compartida hoy, porque la sensación de que sea mitad de mes y no sabés si vas a llegar", detalló.

El 46% de los argentinos reportó preocupaciones económicas similares, independientemente de su nivel socioeconómico REUTERS/Agustín Marcarián
El 46% de los argentinos reportó preocupaciones económicas similares, independientemente de su nivel socioeconómico REUTERS/Agustín Marcarián

Al mismo tiempo, ejemplificó, “la preocupación de que por ahí te tenés que mudar porque el alquiler sube y cuando te mudás te vas a tener que ir lejos de tu trabajo y tu vida se complica porque no podés pagarlo, de que laburaste todo el día y sabés que el tren o el bondi van a llegar tarde o si fuiste en auto y que igual sabés que vas a viajar mal, es una percepción compartida por la clase baja y por la clase media. No es algo que le pasa a unos y no le pasa a otros", reflexionó.

Qué datos muestran las preocupaciones sociales comunes

Migliore presentó cifras para respaldar sus afirmaciones. “El 46% de los argentinos, es decir, casi la mitad del país, dijo que sí. Obviamente, no es lo mismo no tener para comer que estar preocupado por pagar el alquiler y tener una casa. Pero la preocupación es compartida”.

El endeudamiento fue otro punto. “Este es un informe que sale del INDEC, donde durante el último año el 40% de los hogares argentinos o vendió algo o cambió ahorros para poder afrontar los gastos mensuales”.

Migliore destacó que las políticas públicas no logran unificar esfuerzos para mejorar la situación general de la población REUTERS/Irina Dambrauskas
Migliore destacó que las políticas públicas no logran unificar esfuerzos para mejorar la situación general de la población REUTERS/Irina Dambrauskas

A esto se sumó el fenómeno de los préstamos: “El 25% de los hogares argentinos pidieron algún tipo de préstamo en el último año“, apuntó la analista.

Según Migliore, estas dificultades atraviesan diferentes niveles socioeconómicos sin distinción: “Para mí lo interesante es cuando lo desagregás por clase social, ves que es compartido. Los problemas son los mismos”.

Entre otras cosas, destacó la existencia de “ideas” instaladas que agravan el enfrentamiento y producen distorsiones en el debate: “Los problemas son los mismos. El problema es que la política y la conversación pública de medios se está dando de manera dicotómica". Y analizó: “Eso sí creo que es un problema, en parte también porque para estar mejor todos, la clase media tiene que ser más grande”.

La segmentación entre clases sociales agrava divisiones y dificulta soluciones estructurales en la sociedad argentina REUTERS/Agustin Marcarian
La segmentación entre clases sociales agrava divisiones y dificulta soluciones estructurales en la sociedad argentina REUTERS/Agustin Marcarian

Al respecto, enfatizó: “Dividir eso en clase baja y en clase media solo sirve para que nadie resuelva nada. La pregunta no es quién está peor, es por qué seguimos permitiendo que nos traten como si fuéramos enemigos cuando deberíamos estar del mismo lado”.

Al mismo tiempo insistió en que las políticas públicas no respondieron adecuadamente a las demandas de los ciudadanos y llamó a “ver cómo hacemos para poder unir y nivelar para arriba, que las preocupaciones de la clase media son las mismas que las de la clase baja”, concluyó.

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