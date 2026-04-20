Iván Dubois: “No es una fractura del gobierno que Lilia Lemoine y Dan se peleen en Twitter”

El parlamentario del Mercosur por La Libertad Avanza, Iván Dubois, debate sobre los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei. El debate se centró en la fluctuación de la imagen presidencial, el proceso económico en curso y la libertad de expresión dentro del partido

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, Iván Dubois negó que exista una crisis en el oficialismo, relativizó el impacto de las disputas públicas entre referentes y defendió la postura del gobierno frente al caso Adorni y la coyuntura económica.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Iván Dubois abordó las controversias internas de La Libertad Avanza, la situación judicial de Manuel Adorni y los desafíos económicos del gobierno de Javier Milei.

“No es que hay una enemistad profunda entre Lidia y Dan. Digamos, fue un intercambio en Twitter. ¿Cuántas veces yo me he peleado con alguno de ustedes o con amigos?”, relativizó Dubois, en referencia al cruce entre Lilia Lemoine y Daniel “Gordo Dan” Parisini, que encendió las redes el fin de semana.

La interna

El parlamentario del Mercosur aseguró que las discusiones entre referentes de La Libertad Avanza en redes sociales no constituyen una fractura del espacio. “No es que hay una enemistad profunda entre Lidia y Dan. Digamos, fue un intercambio en Twitter”, expresó, en alusión al cruce protagonizado por Lemoine, presidenta de la Comisión de Juicio Político, y Parisini (“el Gordo Dan”), del sector de Santiago Caputo y referente del streaming Carajo. “Todos estamos en el mismo barco de alguna forma”, agregó.

Dubois defendió la libertad de expresión dentro del espacio, aunque marcó límites: “Banco lo que sea en Twitter. Lo que pasa es que tenés que hacerte cargo de lo que decís. Si yo disiento con vos en Twitter, no voy a publicar tu teléfono o tu dirección, primero porque me parece una bestialidad y segundo porque es un delito, y hay que hacerse cargo de esas cosas”.

Sobre la denuncia de Sebastián Pareja, diputado nacional y armador de Karina Milei en Buenos Aires, Dubois fue enfático: “Si a mí me publican mi número de teléfono, yo también denuncio y sería la primera denuncia que hago en mi vida. Tenés que protegerte porque ya no es una cuestión política. Cuando publican donde vos vivís o tu número de teléfono exponen de alguna manera tu entorno íntimo”.

No obstante, minimizó el impacto político del enfrentamiento: “No es una fractura del gobierno que Lilia y Dan se peleen en Twitter o discutan en Twitter. Yo no lo veo así”.

El caso Adorni y la situación judicial

Manuel Adorni, vocero presidencial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultado sobre la situación del vocero presidencial Manuel Adorni, Dubois descartó que se trate de un funcionario acabado, pese a la presión mediática y las declaraciones del biógrafo de Milei. “No creo que sea un muerto político. Lo que creo es que Adorni tiene uno de los trabajos más pesados que se puede tener en un gobierno”, afirmó.

Frente a las críticas sobre la falta de explicaciones públicas ante la denuncia judicial, justificó la estrategia del vocero: “Él decidió presentar sus evidencias y sus escritos y todo lo que tenía la justicia sin pasar por los medios. Es su estrategia. Para él, para el puesto de poder que está y para la situación que le toca, válida”.

En cuanto a la rapidez de la investigación, destacó: “Esta es la causa más rápida, yo nunca vi esto en mi vida. Me encanta que sea rápida la justicia. Y es porque se resuelve rápido y vamos a saber qué pasa”. Y subrayó: “No defiendo a ningún delincuente. Para mí el que las hace las paga, no me importa quién sea. Lo va a definir la justicia”.

Ante la consulta sobre si el caso Adorni provocó parálisis en el gobierno, lo negó: “Todos los ministros siguen trabajando, todo el gobierno sigue laburando todos los días. No es que te lleva las veinticuatro horas del día defender a Adorni en los medios”.

Economía, gestión y el rol de Caputo

Dubois defendió la gestión de Luis Caputo (Maximiliano Luna)

La economía ocupó un lugar central durante la entrevista. Dubois reconoció las dificultades, pero defendió la estrategia oficial: “La economía está en un proceso de despegar. Se hicieron todos los deberes y lo que corresponde en la macro. Se hicieron los recortes que había que hacer, se llamó a las inversiones que se tenían que llamar de la forma más apropiada y ordenada posible”.

Sobre los reclamos del ministro Luis Caputo y la necesidad de un acuerdo político, Dubois consideró: “Va por ese lado más el buscar el acuerdo político o explicar un poco más cómo se puede hacer esto con otros actores”.

En cuanto a la demora en la recuperación del poder adquisitivo, fue directo: “Para que eso se traslade a la micro falta tiempo. Y lo que te predice que viene un mejor futuro, una economía más estable, es la baja en el interés del crédito y la baja en el riesgo país. Eso augura un futuro mejor”.

Frente a la presión social, especialmente de los empleados públicos afectados por el ajuste, Dubois sostuvo: “Siempre hubo gente que no aguantaba más, pero podés tomar la decisión que solucione eso, que es hacer las cosas bien. Este gobierno, a nivel macro, está haciendo lo correcto, más allá del costo político”.

Un orador participa en un seminario o discusión de Infobae, compartiendo sus análisis económicos y gesticulando mientras se dirige a la audiencia.

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