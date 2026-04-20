Así se usa un celular viejo para aumentar la señal WiFi en 2026

Diferentes dispositivos se pueden enlazar a la conexión emitida por el dispositivo desactualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas desconoce que un celular viejo puede convertirse en un amplificador eficaz de la señal WiFi sin requerir conocimientos técnicos avanzados ni configuraciones complejas.

Esta posibilidad ofrece una alternativa accesible para quienes enfrentan problemas de internet en el hogar y desean aprovechar dispositivos Android que habitualmente quedan en desuso tras la adquisición de un modelo más reciente.

Cómo transformar un celular antiguo en un repetidor WiFi

La clave para convertir un celular Android en un repetidor WiFi radica en el uso de aplicaciones específicas. NetShare, disponible sin costo en Google Play, facilita este proceso y no se requiere experiencia técnica previa.

La aplicación solo está disponible en la tienda oficial de Android. (Foto: Google Play Store)

El procedimiento comienza descargando e instalando la aplicación en el celular Android antiguo para, posteriormente, conectarlo a la red WiFi que se desea ampliar.

Una vez en la aplicación, se debe pulsar la opción “Start WiFi Hotspot”. Esta acción habilita el teléfono como punto de acceso, permitiendo que otros dispositivos se conecten a una nueva red generada por el propio celular. Para dejar de utilizarlo como repetidor, solo hay que seleccionar “Stop WiFi Hotspot”.

Este sistema resulta funcional para cubrir zonas de la vivienda donde la señal original pierde intensidad, sin requerir la compra de dispositivos adicionales.

Cuáles son los pasos para enlazar otros dispositivos al repetidor WiFi

Verificar el nombre de la red y ajustar el proxy son pasos clave para que computadoras, tablets y otros teléfonos accedan a la nueva conexión creada por el celular antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar la nueva red generada por el celular antiguo, los dispositivos adicionales deben identificarse y configurarse correctamente.

El primer paso consiste en revisar el nombre de la red (SSID) en la propia aplicación NetShare, que indica a qué conexión se debe acceder desde computadoras, tabletas u otros celulares. A continuación, se introduce la contraseña predeterminada o la que se haya configurado durante el proceso de instalación.

Además, según 3DJuegos, es clave ajustar manualmente los parámetros del proxy en el dispositivo que se conecta al repetidor. NetShare proporciona instrucciones claras para realizar esta configuración, lo que garantiza que la conexión fluya a través del teléfono antiguo y amplifique la red original.

Qué otros factores influyen en la calidad y velocidad del WiFi en casa

La posición del router y la presencia de obstáculos físicos como paredes o muebles pesados influyen directamente en el alcance y la velocidad de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router principal desempeña un papel determinante en el rendimiento de la red doméstica. Según High Speed Internet, la principal pauta es situar el router en una posición elevada y céntrica dentro de la vivienda, evitando esquinas o zonas con paredes gruesas que absorben o bloquean la señal.

Asimismo, colocar el dispositivo en sótanos, armarios o detrás de objetos voluminosos genera zonas muertas y reduce la velocidad de navegación. Materiales como metal, azulejo, piedra o grandes volúmenes de agua, como acuarios, pueden debilitar la señal WiFi.

La correcta disposición del router y la minimización de obstáculos físicos constituyen medidas complementarias para optimizar la conectividad, más allá del uso de repetidores o soluciones tecnológicas adicionales.

Cuáles aparatos pueden interferir con la red WiFi doméstica

Electrodomésticos y dispositivos que emiten ondas de radio pueden afectar el la señal inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Electrodomésticos y dispositivos que emiten ondas de radio, como teléfonos inalámbricos, microondas, monitores de bebés o altavoces Bluetooth, interfieren en la banda de 2,4 GHz, la más común en espacios domésticos.

Respecto a las antenas del router, no todos los modelos permiten su manipulación, pero en los casos en que sí es posible, orientar una antena en posición vertical y otra en horizontal favorece la cobertura tanto en planta baja como en pisos superiores.

Las antenas omnidireccionales emiten la señal perpendicularmente a su colocación, así que ajustar su orientación puede contribuir a distribuir el WiFi de manera más uniforme en todo el hogar.

En caso de problemas recurrentes, el reinicio periódico del router es uno de los consejos más sencillos y efectivos para resolver errores de conectividad. Apagar y encender el módem elimina posibles fallas menores y permite que el dispositivo se actualice.