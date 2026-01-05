Tecno

Los robots de compañía con IA se imponen en la previa del CES 2026: asistentes sociales, educativos y emocionales

Perros robóticos, asistentes conversacionales y mascotas autónomas destacan en la exhibición previa, mostrando cómo la inteligencia artificial transforma el cuidado y la interacción

Robots domésticos protagonistas: el CES
Robots domésticos protagonistas: el CES anticipa un futuro de compañía, aprendizaje y asistencia personalizada - crédito Fotomontaje Infobae (Steve Marcus & EFE/ Luis Chacon)

Los primeros días de enero en Las Vegas marcan el pulso de la innovación tecnológica con la antesala del CES 2026, donde los pequeños robots de compañía acapararon la atención de medios y expertos.

En una exhibición previa al inicio oficial de la feria, la inteligencia artificial fue el eje transversal de propuestas orientadas al acompañamiento, la educación y la asistencia personalizada en el hogar.

Robots domésticos: protagonistas del anticipo tecnológico

La muestra, organizada por la Consumer Technology Association, reunió a más de 100 empresas reconocidas por su capacidad innovadora. Allí, modelos como Nico, Jennie, Cocomo, Mirumi y Yonbo X1 demostraron el avance de los robots de compañía, capaces de interactuar de forma continua con los usuarios y adaptarse a rutinas y estados de ánimo gracias a algoritmos de aprendizaje automático.

Antesala del CES 2026: la
Antesala del CES 2026: la robótica social se consolida como aliada del bienestar y la educación en el hogar - REUTERS/Steve Marcus

Estos dispositivos, lejos de limitarse a funciones técnicas, buscan establecer vínculos cotidianos con las personas, recopilando información sobre hábitos y preferencias para ajustar su comportamiento y generar experiencias personalizadas.

Jennie y el acompañamiento a personas mayores

Entre las propuestas más destacadas figura Jennie, un perro robótico diseñado por Tombot para personas que no pueden cuidar de una mascota real debido a limitaciones físicas o de salud.

Jennie responde a la voz y al tacto, y está pensado para pacientes con enfermedades degenerativas o adultos mayores que requieren compañía sin las responsabilidades de un animal vivo. Su IA le permite reconocer a su dueño y adaptarse a determinadas rutinas, reforzando el papel de los robots como apoyo emocional.

Dispositivos como Jennie, Mirumi y
Dispositivos como Jennie, Mirumi y Cocomo responden a voz y tacto, adaptándose a las necesidades de cada usuario y facilitando la adopción de tecnología incluso en entornos no técnicos - REUTERS/Steve Marcus

Yonbo X1: apoyo al desarrollo infantil

Yonbo X1, creado por la empresa X Origin, está dirigido al público infantil. Utiliza modelos de lenguaje para ayudar a los niños pequeños a desarrollar el habla, interpretar emociones y mantener conversaciones adaptadas a su nivel de comprensión.

Según la compañía, el objetivo es acercar la inteligencia artificial a los hogares mediante interfaces intuitivas, eliminando barreras técnicas y promoviendo el aprendizaje a través de la interacción diaria.

Cocomo: interacción física y emocional

La startup japonesa Ludens AI presentó a Cocomo, una mascota robótica autónoma capaz de desplazarse por el hogar, seguir al usuario y responder tanto a comandos de voz como al contacto físico.

Cocomo incorpora sensores que le permiten reaccionar a caricias y abrazos, y un sistema térmico que mantiene una temperatura corporal similar a la humana, reforzando la sensación de cercanía durante la interacción.

Una integración cotidiana de la IA

El avance de mascotas inteligentes
El avance de mascotas inteligentes y asistentes conversacionales confirma que la IA será cada vez más protagonista en la mejora de la calidad de vida y la inclusión tecnológica - REUTERS/Steve Marcus

Otros modelos como Nico y Mirumi también apuestan por la interacción social y el reconocimiento de voz, evidenciando una tendencia clara: los robots de compañía se están convirtiendo en asistentes cotidianos que ofrecen apoyo básico y acompañamiento emocional sin requerir conocimientos técnicos por parte del usuario.

La estrategia de las empresas desarrolladoras es clara: facilitar la comprensión y el uso de la inteligencia artificial mediante dispositivos accesibles, adaptables y centrados en el bienestar de las personas.

La jornada previa del CES 2026 mostró que la robótica de compañía está evolucionando hacia soluciones que combinan asistencia, educación y vínculo emocional. Los robots presentados anticipan un futuro en el que la IA será parte habitual de los hogares, capaz de adaptarse a diferentes perfiles y necesidades.

Este adelanto marca la pauta para lo que será la feria, donde se esperan anuncios aún más ambiciosos sobre cómo la inteligencia artificial y la robótica continuarán transformando la vida diaria, el cuidado de la salud y la interacción social en los próximos años.

El CES 2026 confirma su relevancia como el punto de encuentro clave para anticipar las tendencias tecnológicas que marcarán el año. Al reunir a empresas líderes y startups de todo el mundo, el evento permite observar cómo la inteligencia artificial, la robótica y las soluciones conectadas se integran en la vida cotidiana, impulsando la evolución de hogares, salud, movilidad y educación, y mostrando el impacto real de la innovación en la sociedad actual.

Temas Relacionados

Robots de compañíaIACES 2026RobotTecnología-NoticiasLo último en tecnología

