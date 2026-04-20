La frase de Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el Monumental

*La frase de Riquelme tras el triunfo de Boca

Boca Juniors logró un triunfo trascendental ante River Plate en el Monumental. Fue 1-0 de la mano de Leandro Paredes, figura de un Superclásico que quedó para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Más allá de la polémica en el final del encuentro que involucró a Blanco con Martínez Quarta, el Xeneize tuvo ocasiones para ampliar la ventaja en el complementó, pero tuvo que resistir la diferencia hasta el pitazo final de Darío Herrera.

Una vez que se terminó el encuentro, los futbolistas del Xeneize, sumado a los suplentes que no ingresaron y aquellos que fueron a acompañar al equipo, como el caso de Edinson Cavani, celebraron en el campo de juego y también en la zona de los vestuarios. Una vez que el plantel se dispuso a subirse al ómnibus para volver al hotel en Ezeiza, el que salió a escena fue Juan Román Riquelme. El presidente del club encabezó la delegación junto al director deportivo Marcelo Delgado y siguió el triunfo desde un sector del estadio.

Una vez que salió del vestuario visitante, mientras caminaba por las entrañas y recibió la pregunta de un periodista. En el video, al que accedió ESPN, no se alcanza a escuchar la consulta, pero sí la respuesta del histórico número 10. “Ganamos dos Superclásicos en seis meses”, dijo JR. Hay que recordar que, además de la victoria de este domingo, Boca viene de vencer a River en el duelo entre ambos por el Torneo Clausura 2025, que fue 2-0 con los goles de Exequiel Zeballos, figura del partido, y otro de Miguel Merentiel.

Después del encuentro, el que habló con la prensa fue el entrenador xeneize. “La verdad que Leandro es un líder natural, es un jugador extraordinario, es nuestro jugador de selección, no voy a descubrir nada con eso. Lo que sí tengo para agregar que tiene mucha humildad dentro del grupo, sabe llevar el grupo adelante de una manera muy buena, eso ayuda a que el día a día sea siempre mejor, que estemos contentos en un ambiente agradable todos y que trabajemos como lo venimos haciendo, con tranquilidad, con seriedad, e intentando ganar cada partido que jugamos”, fue el primer análisis de Úbeda.

El festejo de Paredes tras su gol ante River (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El DT también destacó que la importancia de la victoria cobró un significado especial en un Superclásico disputado en el estadio Monumental: “Muchísima, muchísima. Todos sabemos lo que significa el fútbol argentino y la incidencia que tienen este tipo de partidos a nivel mundial. Nos pone contentos a nosotros poder haber logrado en las dos veces que los enfrentamos resultados positivos. Creo que este en particular, estratégicamente, el equipo hizo un partido muy ordenado, muy inteligente, sabiendo manejar los tiempos del partido en función de cómo estaba la situación. No sufrimos de una manera que vos digas que nos metieron en un arco, porque la verdad, las situaciones reales de juego cercanas a Brey, no fueron muchas, fueron muy poquitas”.

Úbeda hizo especial énfasis en el desempeño defensivo del equipo y señaló que tanto Lautaro Di Lollo como Ayrton Costa. “Los dos hicieron un trabajo impecable, pudieron sostener la fase defensiva muy bien, no solamente ellos, sino el resto de los jugadores, pero en particular creo que estuvieron sobrios e hicieron lo que deben hacer los defensores en momentos críticos o de presión, cuando pueden salir jugando, salen jugando, cuando tienen que saltear línea y buscar al 9 para que aguante, lo hacen, y es eso, de eso se trata el fútbol, de no solamente saber jugar bien, sino también ser inteligentes en la toma de decisiones”.

“Yo creo que el factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere en el día a día, y eso te da crecimiento. Tenemos un plantel con jugadores de jerarquía y cuando uno tiene material como para trabajar y saber qué es lo que podemos hacer o de qué manera queremos trabajar, obviamente que eso funciona mejor”, explicó sobre el ambiente interno del plantel tras una nueva victoria ante el clásico rival.