Paredes visitó al streamer Davoo Xeneize tras el triunfo de Boca: la polémica en el final, su elogio a Úbeda y la llegada de Dybala

La figura del Superclásico dio su mirada sobre la jugada entre Blanco y Martinez Quarta

Leandro Paredes fue la figura excluyente del Superclásico que Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate en el Monumental. Después de la alegría que vivió el capitán y el resto de los jugadores, el número 5 apareció de sorpresa en el streaming “Puerrul” que comparten el streamer Davoo Xeneize y el periodista Gastón Edul para charlar tras la victoria.

El volante de la selección argentina fue contundente cuando le consultaron sobre su mirada por la polémica jugada en el final del juego entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta que el árbitro Darío Herrara no sancionó como infracción en el área. “Para mí no fue penal la última. Si eso es penal, hay miles por partido. Con toda sinceridad”, dijo Paredes. Acto seguido, detalló por qué decidió ejecutar el penal de la forma en la que lo hizo.

“Estaba casi seguro que se iba a tirar cruzado porque Cachete Montiel le estaba hablando y dije ‘este me conoce’ y le dice que remato cruzado siempre. De última, si se tira a ese palo, la tiro esquinada arriba.”. De esta manera, el mediocampista abrió su pie derecho y remató al ángulo superior izquierdo del joven Beltrán. “Salió bien, gracias a Dios”, agregó Paredes.

Durante la distendida charla, el capitán del Xeneize, que tuvo que salir en el segundo tiempo por una molestia muscular, respaldo a Úbeda tras la victoria ante River. “Se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en diciembre y enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza”, explicó. Estas palabras coinciden con el momento que atraviesa el equipo con 13 partidos invicto, en el que el técnico comienza a consolidarse dentro del vestuario.

Además, Paredes resumió el momento del equipo con una frase que refleja el enfoque del plantel: “Cada vez jugamos mejor y esto da un plus. Soy uno de los que piensa que vivo mi carrera y mi vida día a día”, señaló.

El capitán de Boca y su reflexión sobre el entrenador

Otro de los puntos salientes del diálogo entre la figura de Boca, el streamer fanático del club y el periodista deportiv fue cuando le consultaron sobre la posible llegada de Paulo Dybala al equipo después del Mundial. “Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir”, reveló sobre el futuro inmediato de La Joya, que acaba de ser padre junto a su esposa Oriana Sabatini, y que está a semanas del final de su vínculo con la Roma, de Italia.

Paredes también tuvo grandes elogios para Milton Delgado, pieza clave en el renacer del Xeneize en esta racha positiva del equipo en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. “Es muy importante para el equipo y para mí. Muy inteligente, intenso, juega muy bien, entiende todos los partidos a la perfección. Es un chico que nos dará muchísimo y tendrá una carrera muy buena. Tiene proyección de Selección sin duda, lo hizo bien en la Sub 20”, declaró el número 5 en el streaming, destacando el impacto que puede tener el juvenil en el futuro inmediato y a largo plazo de Boca.

Sobre Tomás Aranda, la valoración de Paredes no se limitó a lo futbolístico, sino que puso en primer plano la madurez del juvenil. “Es una aparición espectacular, muy inteligente, entiende mucho. Es muy joven todavía, pero es muy centrado, sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse, y eso no es fácil. Que la gente diga lo que dice de él y mantener la calma… lo hace a la perfección”, explicó el capitán, subrayando la capacidad del jugador para gestionar la presión mediática.

El festejo de Paredes tras su gol a River (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En su repaso por los protagonistas de la jornada, Paredes le dedicó un párrafo aparte a Ander Herrera, y señaló el impacto personal y profesional que el español tuvo en el grupo. “Disfruta un montón, es un apasionado del fútbol y de Boca, es un enfermo por estos colores y esta camiseta. No sé cómo un español está tan loco por Boca, disfruta el día a día y le tengo mucho cariño y respeto. Hacer lo que hizo él no es para cualquiera”, aseguró Paredes en el streaming de Davoo Xeneize.

Además, dio detalles de una acción que tuvo el mediocampista europeo: “Tuvo un gesto hermoso que me dijo ‘tenés que festejar con esto puesto porque te lo merecés, te lo ganaste’, y eso también habla de la persona que es”, relató el capitán azul y oro en la transmisión.

El volante de Boca bromeó con el periodista cuando le preguntó por el cruce con Marcos Acuña

Durante el encuentro entre los tres prootagonistas, Paredes hasta tuvo tiempo para bromear a Edul cuando el periodista le preguntó sobre el picante cruce con su compañero en la selección argentina, Marcos Acuña. “¿Quién fue la figura de River?, vos cómo futbolero", preguntó el cronista de TyC Sports. “Beltrán”, contestó Leandro. Acto seguido, Gastón intentóo indagar: “¿Y el Huevo?“, consultó, a lo que Paredes respondió ”Me agarraste", lo que generó las risas generalizadas en el estudio.

Para concluir, remarcó que una vez que termine su carrera como futbolista, formará dupla técnica con su amigo Ángel Di María, y que van a dirigir a los clubes que aman. “Vamos a dirigir primero a Rosario Central y después a Boca”, aseguró Paredes, que dejó en claro que su proyecto está definido: él será ayudante de Fideo DT.