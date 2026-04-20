El dolor de Ricardo Darín por la muerte de Luis Brandoni: “Cuando pasa esto te borrás de un plumazo 45 años de vida”

Mi Cuñado: Escenas destacadas con Luis Brandoni y Ricardo Darín

“Cuando pasan este tipo de cosas, te borrás de un plumazo cuarenta y cinco años de vida”, expresó el actor Ricardo Darín, al recordar la muerte de su compañero y colega, Luis Brandoni.

Las imágenes, los recuerdos y las anécdotas compartidas en teatro, cine y televisión regresan con fuerza, marcando la huella de una amistad y una sociedad artística de décadas.

Luis y Ricardo

Ricardo Darín evocó cómo la memoria se le llena de imágenes, tonos de voz y situaciones compartidas con Luis Brandoni a lo largo de cuarenta y cinco años de trabajo conjunto. Recordó momentos de risas, discusiones y desencuentros, así como la necesidad de comprender la personalidad frontal y única de Brandoni.

Destacó la combinación de sentido del humor y un carácter picante que, según sus palabras, lo convirtió en un tipo irrepetible. Darín rememoró la admiración mutua por Osvaldo Miranda, y cómo Brandoni le transmitía historias de quienes habían marcado generaciones anteriores del teatro y la televisión argentina.

Ricardo Darín y Luis Brandoni, los protagonistas de "Mi cuñado" se reencuentran en la película "La odisea de los giles"

El desafío de trabajar juntos y la creación de una dupla propia

Ricardo Darín relató que, al recibir la propuesta para hacer Mi cuñado, ambos sintieron la presión de estar a la altura de lo realizado por Osvaldo Miranda y Ernesto Bianco, quienes habían dejado una marca profunda en el público. Contó que se reunieron para buscar una forma de hacer el programa sin traicionar la estructura original, pero diferenciándose de sus predecesores.

Mencionó que, aunque el guion pertenecía al escritor y guionista Oscar Viale y era el mismo que antes, lograron imprimirle un sello propio a través de recursos como mirar a cámara y confesar las reflexiones de los personajes. Subrayó que ese fue el trabajo más fuerte que compartieron en televisión y que miles de espectadores los recuerdan como una gran dupla.

Trailer "La odisea de los Giles", de Sebastián Borensztein

Reflexiones sobre el legado de Luis y la memoria

Ricardo Darín compartió que leyó comentarios en redes sociales sugiriendo que Telefe debería volver a emitir capítulos de Mi cuñado en homenaje a la dupla que formó con Brandoni. Remarcó que no sería una mala idea, ya que Brandoni creía que la mayor esperanza de la vida es ser recordado.

Darín reflexionó sobre cómo las generaciones más jóvenes necesitan explicaciones para conocer a figuras como Brandoni, Osvaldo Miranda u otros referentes. Consideró que preservar la memoria artística es un desafío en una época donde la televisión suele priorizar otros contenidos.

Mi cuñado

Ricardo Darín y Luis Brandoni: El dúo memorable de "Mi Cuñado"

La serie argentina Mi cuñado realizó en la década del noventa una de las operaciones de adaptación televisiva más relevantes del mercado local: basada en el éxito homónimo de Canal 13 de 1976, la versión producida por Telefe Contenidos mantuvo una presencia sostenida durante cuatro temporadas, con un total de 248 episodios emitidos entre 1993 y 1996. Según el registro de estreno proporcionado, la ficción, que tuvo su primer episodio el 30 de abril de 1993, consolidó el formato de comedia unitario en uno de los principales horarios centrales del canal, estableciendo un modelo de serialidad que luego replicaron otras propuestas del género.

La dirección de Carlos Berterreix y el guion de Laura Ferrari, a partir de la idea original de Oscar Viale, conformaron una estructura de producción que se apoyó en el peso de sus dos protagonistas: Luis Brandoni y Ricardo Darín. Ese núcleo actoral fue decisivo para la obtención del Premio Martín Fierro en la categoría de Mejor Telecomedia, distinción que posicionó a la serie dentro de la grilla destacada del canal.

La serie Mi cuñado fue galardonada con el Premio Martín Fierro a Mejor Telecomedia, consolidando a Darín y Brandoni como referentes del género

El desarrollo del reparto confirmó el enfoque coral de la comedia, combinando un elenco coprotagónico integrado por Cecilia Dopazo y Patricia Viggiano, y secundarios con funciones precisas como Leonardo Vilches y Nelly Prono. La narrativa giró sobre la dinámica familiar entre Roberto Cantalapiedra (Brandoni) y Federico “Chiqui” Fornari (Darín), con la inclusión de personajes cuya función era amplificar los conflictos generados por el matrimonio y la convivencia.

Las aperturas musicales originales de Diego Schissi, y la selección de temas contemporáneos como That’s life de David Lee Roth y Basura de Los Romeos, funcionaron como recurso de diferenciación en la identidad sonora de la serie.

Ricardo Darín recordó a Luis Brandoni como un amigo y colega fundamental tras cuarenta y cinco años de trayectoria compartida en teatro y televisión

Mi cuñado integró durante su ciclo productivo las principales líneas de desarrollo del género: operación de remake sustentada en títulos probados, planificación multianual con más de 200 capítulos y rotación de franjas horarias para maximizar la exposición y la rentabilidad. Tanto su performance de audiencia en los noventa como los movimientos posteriores de repetición y cierre lo vinculan directamente con el patrón de explotación de catálogo propio característico de Telefe en el período.