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Un soldado israelí vandalizó una estatua de Jesucristo en Líbano y Netanyahu prometió tomar “medidas severas”

El primer ministro, el canciller Gideon Saar y el ejército condenaron el acto y prometieron una investigación penal, mientras las tropas israelíes permanecen desplegadas en el país

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Un soldado israelí golpea con un mazo la cabeza de una estatua de Jesucristo en Debl, sur del Líbano. Netanyahu prometió "medidas severas" contra el militar. (Social Media/via REUTERS)
Un soldado israelí golpea con un mazo la cabeza de una estatua de Jesucristo en Debl, sur del Líbano. Netanyahu prometió "medidas severas" contra el militar. (Social Media/via REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes “medidas severas” contra un soldado que fue captado por una cámara vandalizando una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano.

La foto, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército tras difundirse en Internet, muestra a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que se había desprendido de la cruz.

La escultura se encuentra en la aldea cristiana de Debl, en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, según informó el municipio local a la AFP, pero las autoridades no pudieron confirmar si había sufrido daños. La AFP no puede acceder a la aldea en este momento.

“Ayer, al igual que la inmensa mayoría de los israelíes, me quedé consternado y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI dañó un ícono religioso católico en el sur del Líbano”, escribió Netanyahu en X.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó en X el vandalismo de un soldado contra una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano y anunció una investigación penal. (Captura de pantalla/X)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó en X el vandalismo de un soldado contra una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano y anunció una investigación penal. (Captura de pantalla/X)

“Condeno el acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal sobre el asunto y tomarán medidas disciplinarias severas contra el infractor”, añadió.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos en todo el Líbano e invadió el sur del país después de que Hezbollah entrara en la guerra de Oriente Medio en apoyo de su patrocinador, Irán, el 2 de marzo.

Los combates causaron la muerte de casi 2.300 personas y desplazaron a más de un millón antes de que entrara en vigor el alto el fuego la semana pasada. Israel ha perdido 15 soldados en la guerra.

El ejército afirmó que, tras una investigación, había determinado que la imagen que circulaba en las redes sociales era auténtica y mostraba a un soldado israelí en acción en el sur del Líbano.

En una publicación en su cuenta oficial de X, declaró que consideraba el incidente con “gran severidad”, y añadió que “la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus tropas”.

El ejército dijo que “se tomarán las medidas apropiadas contra los involucrados”, pero no dio más detalles.

Afirmó que está trabajando con la comunidad para “devolver la estatua a su lugar”.

Condena del custodio del Santo Sepulcro

Adeeb Joudeh AlHusseini, el custodio de las llaves de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, condenó el incidente en un comunicado.

“No se trata de un incidente aislado, es una violación directa de una santidad que va más allá de la piedra y la madera para atentar contra la dignidad de la fe misma”, dijo AlHusseini.

El acto pone de manifiesto “la fragilidad de la retórica que proclama el respeto por las religiones mientras que las prácticas sobre el terreno la contradicen”, añadió, y pidió una “postura clara e inequívoca que ponga fin a cualquier violación de los lugares sagrados”.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, también condenó la conducta “vergonzosa y deshonrosa”.

“Estoy seguro de que se tomarán las medidas severas necesarias contra quienquiera que haya cometido este acto atroz”, escribió en X.

“Pedimos disculpas por este incidente y a todos los cristianos cuyos sentimientos se hayan visto heridos”.

Las tropas israelíes permanecen en el sur del Líbano en medio de un frágil alto el fuego.

(Con información de AFP)

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