Cultura

De Mar del Plata a Bolonia: cómo Lecturita Ediciones se ganó el aplauso del mundo editorial infantil

El premio internacional otorgado a la editorial impulsa una reflexión sobre estrategias, desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenido del sector editorial argentino en un escenario competitivo y diverso

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Grupo de personas en un escenario, una mujer recibe un premio, con una pantalla grande detrás mostrando el "Premio BOP Bologna" y "Lecturita Ediciones Argentina"
Lecturita Ediciones obtuvo el prestigioso BOP 2026 como mejor editorial infantil de América Central, Sudamérica y el Caribe en la Feria de Bolonia

La noticia del reconocimiento editorial internacional de Lecturita Ediciones que obtuvo en la apertura de la Feria del Libro Infantil de Bolonia con el BOP Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year 2026–, uno de los mayores reconocimientos globales en literatura infantil y juvenil, significó un orgullo y una emoción enorme. No solo para el sector editorial, en un contexto económico, social y cultural nacional bastante hostil, sino porque además visibiliza y pone en foco proyectos muy jóvenes, como es el de esta editorial que tiene apenas siete años.

El premio distinguió al sello marplatense como el más destacado de América Central, Sudamérica y el Caribe, tras la votación de colegas y profesionales del mundo del libro. El galardón se entregó en el histórico Palazzo Re Enzo en Bolonia, durante la apertura de la 63ª edición de la feria, y representa un punto clave en la trayectoria de una editorial joven y de crecimiento sostenido.

Celina Alonso, fundadora y directora editorial de Lecturita Ediciones, participó por cuarta vez del evento, con la convicción de que estas instancias son fundamentales para los proyectos editoriales. “Son jornadas muy intensas, con muchas reuniones en las que mostramos el catálogo, vemos nuevos proyectos y nos encontramos con editores, ilustradores, agentes y colegas de todo el mundo. Es un espacio muy estimulante e inspirador, del que siempre vuelvo con muchas ideas y proyectos nuevos”, expresa Alonso sobre este evento.

A poco de recibir la distinción, Celina Alonso cruzó unas palabras con Infobae Cultura: “Estoy supercansada porque fue una feria muy movida con un montón de cosas, pero la verdad que fue única y especial porque no se va a volver a repetir algo así. Estoy recontenta, emocionada, un poco sobrepasada por la cantidad de mensajes que recibí de felicitaciones y la buena repercusión que tuvo por todos lados, y por toda la buena energía que recibí de colegas, editores, agencias, amigos de todas partes del mundo”. “La verdad me puso muy feliz. En el momento que dijeron cuál era la editorial ganadora también fue superemocionante, porque estaba con todo un grupo de amigos editores de distintas partes del mundo y todos se pusieron a festejar y gritar”. Y es que de eso se trata el BOP, de un premio que es votado por los propios colegas editores.

Premio BOP Lecturita INTERIOR
El sello marplatense fue galardonado durante la apertura de la 63ª Feria del Libro Infantil de Bolonia, recibiendo el reconocimiento de editores y profesionales internacionales

Lecturita ediciones

A esta altura, todos saben qué es Lecturita, pero para algún distraído, esta es su historia. Su origen se remonta a 2017, en Mar del Plata, cuando comenzó como un club de libros por suscripción, con envíos a toda la Argentina. Desde el principio, su objetivo fue proponer un recorrido de lectura para acompañar a las infancias entre 0 y 10 años, con “libros que inviten a pensar, imaginar y hacerse preguntas”. El club creció rápidamente, y en 2019, casi como un suceso natural surgió Lecturita Ediciones, el sello editorial propio, con la premisa de mantener la calidad y el cuidado de la selección que ya identificaba a la propuesta.

Desde entonces, expandió su presencia más allá del club, instalándose en librerías, ferias y mercados internacionales. Muchos de sus títulos fueron traducidos y publicados en países como Francia, Italia, Alemania, España, Suecia, Canadá, Grecia, Turquía, China, Corea, Taiwán, Bélgica, Estados Unidos, Rusia, Brasil y Portugal. La editorial, que funciona con un equipo pequeño y acompaña cada proyecto de cerca, prioriza la excelencia en todos los aspectos de sus libros.

La filosofía editorial de Alonso, arquitecta de profesión egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se apoya en la idea de que la literatura infantil debe generar una experiencia emocional, no solo ofrecer una curaduría. “Buscamos sorprender a los niños y mostrarles que todas las historias pueden ser importantes, mágicas y poderosas”, afirma. Esta posición se refleja en cada etapa del proceso editorial, donde se privilegia la calidad sobre la cantidad y se cuida cada detalle del producto final. La mirada estética de Celina Alonso, en el sentido más amplio, impacta en cada decisión, y se nota.

El BOP no es el único reconocimiento que la editorial o sus libros han recibido. A lo largo de su breve recorrido aún, Lecturita Ediciones se hizo acreedora de premios y distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Fundación Cuatrogatos, The White Ravens, ALIJA, New York Public Library, BRAW Amazing Bookshelf, dPICTUS, Banco del Libro, Argentina Key Titles, Chen Bochui International Children’s Literature Award, The Horn Book Fanfare, USBBY y Fundalectura - IBBY Colombia. Estos reconocimientos refuerzan la posición de la editorial dentro y fuera del país.

Premio BOP Lecturita INTERIOR
Celina Alonso, fundadora de Lecturita Ediciones, destacó la relevancia de la feria para la creación de nuevos lazos y proyectos editoriales globales

Y no es casualidad, su catálogo reúne, principalmente, a autores e ilustradores de Argentina, con trayectoria, como Nicolás Schuff, Laura Wittner, Sandra Siemens, Cristian Turdera, Yael Frankel, Mariana Ruiz Johnson, Joaquín Camp, Gabriela Burín y María Elina Méndez, aunque también incorpora voces de otras regiones. Entre los títulos destacados se encuentran El gran manual de la risa, Telepatía, Golondrina de invierno e Historia de una nube, que exploran temáticas como la diversidad y la identidad.

En pocos años han logrado una proyección internacional –la nominación al BOP se daba por segundo año consecutivo–, que ha sido posible gracias a la venta de derechos de publicación a editoriales extranjeras, a la participación activa en ferias internacionales y a los sucesivos reconocimientos. “Pensar que un libro que hace reír a un niño en Bariloche puede provocar la misma risa en Estambul, Los Ángeles, Beijing o Barcelona es, sin duda, lo más gratificante. Nunca deja de asombrarnos el increíble poder de los libros y su capacidad de conectar, sin importar fronteras o idiomas”, sostuvo Celina Alonso en otra oportunidad.

La editorial, que cuenta con un equipo de pocas personas, pero muy especializado y dedicado al mínimo detalle, también se destaca por su reflexión sobre la mediación de la lectura infantil y el rol de los adultos en este proceso.

Premio BOP Lecturita INTERIOR
La distinción internacional en Bolonia posiciona a Lecturita junto a editoriales argentinas como Limonero y Pequeño Editor, consolidando el prestigio de la literatura infantil del país

“Creemos que hay un potencial enorme en la industria de libros latinoamericana, y nuestro objetivo es seguir contagiando las ganas de leer entre los niños”, concluyó Celina Alonso luego de recibir el reconocimiento en Italia. El recorrido de la editorial marplatense confirma que la apuesta por la calidad y la innovación puede abrir puertas en todo el mundo.

En el sector editorial argentino, Lecturita Ediciones suma su nombre al de otras casas premiadas en Bolonia, como Limonero y Pequeño Editor, y refuerza el peso de la literatura infantil y juvenil nacional. El BOP, que se otorga desde hace más de una década, brindado por la Feria del Libro Infantil de Bolonia en alianza con la Asociación Italiana de Editores (AIE) y la Asociación Internacional de Editores (IPA), es votado por los propios editores y expositores de la feria, lo que le otorga un valor especial. “La distinción nos impulsa a seguir creciendo, apostando por libros que inspiran, acompañan y despiertan el amor por la lectura desde la infancia”, finalizó Alonso.

Fotos: gentileza Celina Alonso.

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