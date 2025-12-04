La lista de empleos que pueden ser reemplazados por la IA en 2026, según un estudio

El MIT revela que trabajos podrían desaparecer en el 2026. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) podría transformar el mercado laboral estadounidense en apenas dos años, según un reciente análisis del Massachusetts Institute of Technology (MIT). El estudio estima que para 2026 hasta el 12% de los trabajadores del país podrían ser reemplazados por sistemas automatizados, un impacto equivalente a 1,200 millones de dólares en salarios.

Esta proyección, basada en modelos de adopción tecnológica y estudios de costo-beneficio, advierte que la magnitud del cambio dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y la capacidad de adaptación de los propios trabajadores.

De acuerdo con los investigadores, la expansión de la IA no se limita a sectores específicos, sino que atraviesa múltiples industrias. La automatización avanza especialmente en tareas que dependen del procesamiento de información, la generación de contenido y la ejecución de funciones repetitivas, lo que amplía el alcance de los empleos potencialmente afectados.

Sectores tecnológicos: los primeros en la línea de impacto

El informe señala que los empleos tecnológicos, paradójicamente, son algunos de los más expuestos. La razón es clara: la adopción de IA ocurre más rápido en áreas donde ya existe infraestructura digital y habilidades relacionadas.

Roles como ingeniería de software, análisis de sistemas, ciencia de datos, programación y gestión de proyectos tecnológicos presentan un riesgo elevado. Muchas de las tareas asociadas —depuración de código, documentación técnica, análisis masivo de datos o pruebas automatizadas— pueden ser realizadas por modelos avanzados de IA con eficiencia creciente. La progresiva incorporación de herramientas capaces de escribir código o analizar sistemas reduce el volumen de trabajo requerido por equipos humanos.

Procesos administrativos y laborales cognitivos en riesgo

Las funciones administrativas figuran entre las más susceptibles a ser absorbidas por sistemas automatizados. En sectores como finanzas, contabilidad y servicios empresariales, gran parte del trabajo consiste en revisar, procesar y organizar información. La IA destaca precisamente en estas tareas, y su adopción se acelera debido a los beneficios en velocidad, precisión y reducción de costos operativos.

Actividades como la coordinación administrativa, el procesamiento de datos, la revisión de documentos y el análisis financiero pueden ser realizadas por algoritmos con supervisión mínima. Según el estudio, esta transición ya comenzó en empresas que integran flujos de trabajo automatizados para reducir tiempos y errores.

Servicios profesionales y área sanitaria: automatización del soporte

El MIT también identifica un avance sostenido de la IA en sectores profesionales vinculados a la salud y los servicios. Aunque los especialistas médicos están lejos de ser reemplazados, muchas funciones de apoyo —gestión de información, manejo de historiales, clasificación de datos o procesamiento de formularios— muestran un nivel de automatización creciente.

Estos cambios buscan disminuir la carga administrativa del personal sanitario y mejorar la eficiencia de los sistemas de atención, pero también implican una reducción en la demanda de trabajadores que se enfocan exclusivamente en tareas operativas.

Cultura, ventas y atención al cliente: tareas basadas en lenguaje bajo presión

Un análisis complementario publicado por Microsoft, basado en miles de interacciones con su asistente Copilot, amplía la lista de roles expuestos. La mayoría comparte un elemento común: son trabajos que dependen de lenguaje, interacción repetitiva o generación de contenido.

Profesiones como intérpretes, traductores, historiadores, escritores, operadores telefónicos, representantes de servicio al cliente, agentes de viajes y locutores de radio se encuentran en una zona de vulnerabilidad tecnológica. En muchos casos, los modelos actuales pueden realizar redacciones, traducciones, respuestas automáticas o gestiones simples con rapidez y bajo costo.

Incluso oficios técnicos como programadores de herramientas CNC podrían experimentar presión, debido a la creciente capacidad de la IA para generar instrucciones precisas destinadas a procesos industriales.

Un escenario abierto marcado por decisiones humanas

Aunque las estimaciones del MIT muestran un panorama desafiante, el informe subraya que el reemplazo no es inevitable. Políticas laborales, estrategias empresariales y programas de reentrenamiento pueden reducir el nivel de impacto. La transición dependerá de cuánto decidan automatizar las compañías y de qué tan rápido logren ajustarse los trabajadores a nuevas habilidades digitales.

Este proceso, señalan los investigadores, representa un momento de inflexión para diversos sectores. La discusión ya no gira solo en torno a herramientas innovadoras, sino a una reorganización del mercado laboral impulsada por sistemas de IA cada vez más accesibles y avanzados.