Google Fotos: el ajuste clave para comprimir imágenes y liberar espacio sin pagar

Qué hacer si no me queda espacio en Google Fotos. (Imagen ilustrativa)

Google Fotos se ha convertido en uno de los servicios más utilizados para almacenar imágenes y videos en la nube, pero el límite gratuito de 15 GB —compartido con Google Drive y Gmail— ha llevado a millones de usuarios a enfrentarse al mismo aviso: el almacenamiento está casi lleno.

Ante este escenario, la plataforma ofrece una alternativa poco conocida pero efectiva para liberar espacio sin necesidad de contratar un plan pago, esto al ajustar la calidad de las copias de seguridad y comprimir las imágenes ya guardadas.

Desde hace varios años, Google dejó atrás el almacenamiento ilimitado de fotos y videos, una decisión que obligó a los usuarios a gestionar de forma más consciente su espacio en la nube.

Conoce cómo puedes ahorrar espacio en Google Fotos y evitar contratar un plan. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Google)

Para quienes acumulan años de recuerdos digitales, borrar contenido suele ser una medida drástica. Por eso, la opción de compresión aparece como una solución intermedia que permite ganar espacio sin perder acceso a los archivos ni sacrificar de forma notable la calidad visual.

Cómo funciona el almacenamiento en Google Fotos

Google Fotos permite guardar fotos y videos en distintos niveles de calidad, una decisión clave que impacta directamente en el consumo de espacio. Actualmente, la plataforma ofrece tres modalidades principales, aunque una de ellas ya no está disponible en todos los países.

La primera es la calidad original, que conserva las imágenes y videos tal como fueron capturados por el dispositivo. Esta opción es ideal para quienes priorizan la máxima fidelidad visual, pero también es la que más espacio consume dentro del límite de 15 GB.

Crear una copia de seguridad con baja calidad es la recomendación de los expertos para ahorrar espacio en Google Fotos. (Google)

La segunda alternativa es ahorro de almacenamiento, la más recomendada para la mayoría de los usuarios. En este modo, Google comprime las imágenes y videos para reducir su peso, pero mantiene una calidad que, en el uso cotidiano, resulta prácticamente indistinguible de la original, especialmente en pantallas de celulares o redes sociales.

Por último, existía la opción Exprés, que reducía las fotos a un máximo de 3 megapíxeles y los videos a resoluciones cercanas a 480p. Esta modalidad fue retirada en muchos países y ya no es una alternativa generalizada.

Cambiar la calidad de la copia de seguridad

Uno de los ajustes más simples y efectivos para evitar que el almacenamiento se llene rápidamente es modificar la calidad de las copias de seguridad. Este cambio no afecta a las fotos ya subidas, pero sí a todo el contenido nuevo que se cargue a partir de ese momento.

Comprimir archivos en Google Fotos es una opción para ahorrar espacio. (Foto: Google)

Para hacerlo, el usuario debe ingresar a Google Fotos, tocar su foto de perfil y acceder a Ajustes de Fotos. Dentro de ese menú, hay que entrar en Copia de seguridad y luego en Calidad de la copia de seguridad. Allí, si está seleccionada la opción de calidad original, se puede cambiar a ahorro de almacenamiento. De esta forma, las futuras fotos y videos ocuparán menos espacio sin requerir ninguna acción adicional.

Comprimir fotos y videos ya almacenados

Además de prevenir el consumo excesivo de espacio a futuro, Google Fotos permite comprimir los archivos que ya están guardados en la nube. Esta función resulta especialmente útil para quienes llevan años utilizando el servicio y acumulan grandes volúmenes de contenido en calidad original.

El proceso debe realizarse desde un navegador web. Al ingresar a Google Fotos, es necesario dirigirse a la sección Almacenamiento. Allí aparece la opción Convertir fotos y videos a calidad ahorro de almacenamiento. Antes de continuar, Google aclara que esta acción es irreversible: una vez comprimidos, los archivos no pueden volver a su calidad original.

Conservar imágenes y video sin necesidad de pagar por un plan en Google Fotos es posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al aceptar esta condición y confirmar la compresión, el sistema inicia el proceso de reducción de tamaño. El tiempo que tarda depende de la cantidad de fotos y videos almacenados, pero una vez finalizado, el usuario recupera una porción significativa de espacio sin haber eliminado ningún recuerdo.

Qué tener en cuenta antes de comprimir

Si bien la compresión es una herramienta útil, conviene evaluar algunos aspectos antes de aplicarla. Quienes utilizan Google Fotos como respaldo profesional o necesitan conservar archivos en máxima calidad —por ejemplo, fotógrafos o creadores de contenido— pueden preferir mantener ciertas imágenes en calidad original.

En esos casos, una alternativa es descargar previamente las fotos más importantes y guardarlas en un disco externo antes de iniciar la compresión.

Antes de comprimir archivos en Google Fotos debes de tener en cuenta que se perderá la calidad de las imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el usuario promedio, sin embargo, el impacto visual de la opción ahorro de almacenamiento es mínimo y el beneficio en espacio suele ser considerable. En muchos casos, esta medida permite seguir utilizando Google Fotos durante meses o incluso años sin pagar un plan adicional.