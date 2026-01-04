Tecno

Aprende a eliminar los archivos basura de tu smartphone paso a paso

Usar herramientas integradas como Files de Google, recomendaciones de almacenamiento o limpieza de WhatsApp ayuda a prevenir fallos, liberar memoria y prolongar la vida útil del equipo

Eliminar archivos basura optimiza el
Eliminar archivos basura optimiza el rendimiento general del smartphone, prolonga la vida útil de la batería y protege la privacidad al eliminar registros y rastreadores innecesarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de archivos basura es uno de los problemas más comunes en el uso diario de los smartphones. Con el tiempo, estos archivos pueden saturar la memoria, ralentizar el dispositivo y afectar negativamente la duración de la batería.

Realizar una limpieza periódica no solo libera espacio, también mejora el rendimiento general y la seguridad de tu equipo. Aquí tienes una guía detallada para eliminar archivos basura en Android y iPhone, con pasos actualizados para 2026.

¿Por qué eliminar archivos basura?

Cada vez que navegas por internet, descargas archivos, usas aplicaciones o recibes mensajes, se generan datos temporales y cachés que quedan almacenados en tu teléfono. Estos archivos, conocidos como basura digital, tienden a acumularse de forma invisible y pueden llegar a ocupar varios gigabytes de espacio.

Identificar carpetas de descargas, borrar
Identificar carpetas de descargas, borrar cachés de apps y fusionar fotos duplicadas son prácticas recomendadas para reducir riesgos de seguridad y mejorar la experiencia de uso diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en muchos casos pueden provocar cierres inesperados de aplicaciones, reducir la velocidad de respuesta del sistema y agotar la batería más rápido.

Una limpieza regular ayuda a mantener tu smartphone funcionando de manera óptima, protege tu información personal y evita problemas de almacenamiento. Además, elimina rastros de navegación y pequeños archivos que pueden servir para rastrear tus hábitos en línea.

Limpieza en Android: paso a paso

Los teléfonos Android cuentan con herramientas nativas y funciones específicas para identificar y borrar archivos basura sin complicaciones. Aquí están los métodos más efectivos:

1. Utilizar Files de Google

Files de Google es una de las aplicaciones más confiables y sencillas para limpiar tu dispositivo.

Limpieza digital en el smartphone:
Limpieza digital en el smartphone: consejos prácticos para liberar espacio y evitar problemas de rendimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Abre “Files de Google”.
  • Selecciona la pestaña “Limpiar” que aparece en la parte inferior de la pantalla.
  • Busca la tarjeta de “Archivos basura” y toca “Limpiar”.
  • Confirma la acción para que la app elimine datos temporales y archivos innecesarios.

2. Limpieza desde Ajustes en Samsung y Xiaomi

Muchos dispositivos incluyen opciones integradas en el menú de configuración.

  • Ve a Ajustes > Mantenimiento del dispositivo (o Seguridad).
  • Pulsa en “Optimizar ahora”.
  • El sistema se encargará de cerrar procesos innecesarios y borrar la caché del sistema.

3. Borrar caché de aplicaciones pesadas

Aplicaciones como Instagram, TikTok y Facebook pueden almacenar grandes cantidades de datos temporales.

  • Ve a Ajustes > Aplicaciones.
  • Selecciona la app que desees limpiar.
  • Toca en “Almacenamiento” y luego “Borrar caché”.
  • Evita presionar “Borrar datos” a menos que desees reiniciar la app y perder sesiones guardadas.
Revisar almacenamiento, purgar archivos grandes
Revisar almacenamiento, purgar archivos grandes y eliminar apps no utilizadas en iPhone y Android permite aprovechar al máximo cada gigabyte y garantizar un funcionamiento más fluido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Eliminar archivos de la carpeta Descargas

Muchas veces, las descargas antiguas ocupan espacio de forma innecesaria.

  • Abre el gestor de archivos del teléfono.
  • Dirígete a la carpeta “Downloads”.
  • Borra documentos, instaladores y archivos que ya no utilices.

Limpieza en iPhone (iOS): optimiza tu almacenamiento

Aunque el sistema operativo de Apple gestiona parte de la limpieza automáticamente, hay áreas que requieren intervención manual.

1. Recomendaciones de almacenamiento

  • Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone.
  • Analiza las sugerencias del sistema, como borrar archivos grandes o vaciar la papelera.
  • Sigue las recomendaciones para liberar espacio.

2. Limpiar Safari

Safari puede acumular cachés y registros de navegación.

  • Ve a Ajustes > Safari.
  • Selecciona “Borrar historial y datos de sitios web”.

3. Desinstalar aplicaciones no usadas

  • En Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone, activa “Desinstalar apps no utilizadas”.
  • El sistema eliminará las apps inactivas pero conservará tus datos por si decides reinstalarlas.

4. Eliminar fotos duplicadas

  • Abre la app Fotos > Álbumes.
  • Busca el apartado “Duplicados” y toca en “Fusionar” para eliminar fotos repetidas.

WhatsApp: el principal acumulador de archivos basura

WhatsApp tiende a almacenar imágenes, videos, audios y documentos que ocupan espacio considerable.

  • Entra en WhatsApp > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.
  • Examina los archivos de mayor tamaño o aquellos reenviados muchas veces.
  • Selecciona y elimina los archivos innecesarios.

Beneficios de una limpieza regular

Eliminar archivos basura libera espacio, mejora la velocidad del dispositivo, prolonga la vida útil de la batería y protege la privacidad al eliminar rastros digitales innecesarios. Además, un smartphone limpio permite que el sistema operativo y las aplicaciones trabajen con mayor fluidez, reduciendo el riesgo de fallos y aumentando la seguridad.

Realizar estos pasos al menos una vez al mes es una práctica recomendada para cualquier usuario que desee evitar problemas y mantener su smartphone en óptimas condiciones. La limpieza es sencilla, no requiere apps de terceros y puede marcar la diferencia en el día a día digital.

