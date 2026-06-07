Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Paraná: salió del colegio y no volvieron a verla

Agustina Ailen Montero Castellano fue vista por última vez el viernes por la tarde (Poder Judicial de Entre Ríos)

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para localizar a Agustina Ailen Montero Castellano, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez este viernes. Desde ese momento, no habrían podido volver a contactarla.

De acuerdo con la información corroborada por el Poder Judicial de Entre Ríos, las alarmas se encendieron después de que notaran que la menor de edad se retirara sin autorización del colegio Bazán y Bustos, ubicado en la ciudad de Paraná. Se estima que se habría ido cerca de las 16:30 horas.

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Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón tipo jogging color negro con detalles blancos y un buzo negro. Según la información recopilada por Diario UNO Entre Ríos, las autoridades decidieron brindar detalles específicos de la vestimenta para facilitar su identificación y agilizar la búsqueda.

En línea con esto, la Unidad Fiscal indicó que cualquier persona que pudiera poseer información sobre el paradero de Montero Castellano puede comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 o al teléfono de la División Minoridad: 0343-4209195. Además, se enfatizó en la urgencia en la difusión de estos datos para acelerar la localización de la adolescente.

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La zona en donde se ubica el colegio al que asistía la joven

Tras dos días desaparecida, encontraron sana y salva a la adolescente buscada en Córdoba

La menor A.C.B, de 14 años, fue encontrada en buen estado de salud luego de permanecer dos días desaparecida, confirmaron fuentes policiales. El operativo que permitió dar con su paradero fue realizado por la Dirección General de Investigaciones Criminales en la calle Santa Ana del barrio Caseros, en la ciudad de Córdoba.

Hallaron en buen estado de salud a la joven que estuvo dos días desaparecida en Córdoba

La desaparición de la adolescente había sido reportada por su familia, residente en el barrio Santa Isabel, al sur de la capital provincial. Según informaron las autoridades, la última vez que la habían visto fue el jueves anterior en el bar El Ruedo, ubicado en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo, es decir, en pleno centro. Desde ese momento, el paradero de la joven era desconocido y su familia no lograba establecer contacto con ella.

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El caso movilizó tanto a las fuerzas de seguridad como a la comunidad local, que siguieron de cerca las novedades sobre la investigación. La intervención de la Dirección General de Investigaciones Criminales resultó determinante para localizar a la menor, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y entrevistas a vecinos y comerciantes de la zona céntrica donde había sido vista.

Durante la búsqueda, las autoridades enfrentaron dificultades para identificar a la adolescente en los videos de cámaras de seguridad, ya que hasta este sábado no se contaba con información precisa sobre la ropa que llevaba puesta al momento de la desaparición.

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Tras una intensa búsqueda, la joven fue regresada a su familia

Por este motivo, las autoridades difundieron un comunicado en el que solicitaron a vecinos, comerciantes y transeúntes que aportaran cualquier dato que pudiera contribuir a la investigación. La respuesta de la comunidad fue clave y se recibieron diversos aportes, aunque no se detalló públicamente cuál de ellos resultó fundamental para el hallazgo.

Fue así que este sábado la menor fue localizada sana y salva en la calle Santa Ana del barrio Caseros. El procedimiento se realizó sin incidentes y, según informaron fuentes policiales citadas por Infobae, la joven no presentaba lesiones ni signos de violencia. Tras ser encontrada, fue puesta bajo resguardo policial y se notificó a su familia, que ya se encuentra nuevamente con ella.

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó la actuación coordinada de las fuerzas de seguridad y la colaboración ciudadana para la resolución del hecho. No obstante, informaron que realizarán las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de la desaparición y garantizar la protección integral de la adolescente.