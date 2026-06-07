Zelensky buscará junto a Macron, Starmer y Merz nuevas estrategias de presión sobre Rusia tras la reciente escalada de ataques

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron (EFE/EPA/TOLGA AKMEN/Archivo)

Los líderes de Francia, Alemania y Gran Bretaña mantendrán este domingo un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Londres para definir nuevas estrategias de presión sobre Rusia, en respuesta a los recientes retrocesos militares rusos en territorio ucraniano.

Según informó la presidencia de Francia, la cumbre buscará coordinar acciones en un contexto donde, según el Elíseo, “Rusia, en un estado de fracaso militar, económico y estratégico, persiste sin éxito en una guerra mortal”.

PUBLICIDAD

El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirán con Zelensky en Downing Street a las 18:30 hora local (17:30 GMT). La agenda contempla una revisión de las acciones conjuntas para alcanzar “una paz justa y duradera en Ucrania y en el continente europeo”, detalló el gobierno francés.

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) muestran que Ucrania recuperó más territorio del que perdió ante las fuerzas rusas en mayo por segundo mes consecutivo. El análisis, presentado este mes, marca un cambio en la dinámica del conflicto, tras más de dos años desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

El impacto de la ofensiva militar también se refleja en la economía rusa. La ofensiva de Moscú forzó un aumento de precios, alzas impositivas y un encarecimiento del endeudamiento, que alcanzó los niveles más altos de las últimas dos décadas. Empresas rusas cerraron operaciones y la escasez de mano de obra se agravó, con el resultado de una economía en su momento más delicado desde el inicio de la guerra.

La economía en Rusia comenzó a sufrir un desgaste mayor en los últimos meses de la invasión (REUTERS/Anastasia Barashkova)

La cumbre de Londres reunirá a los jefes de Estado y Gobierno de tres de las principales potencias europeas junto al líder ucraniano, en un momento en que el conflicto continúa afectando tanto la estabilidad regional como los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó la posibilidad de un encuentro próximo con su par ucraniano tras la propuesta pública del mandatario de Ucrania para negociar el fin de la guerra, que ya suma cuatro años.

Durante un foro económico realizado en San Petersburgo, Putin afirmó que no encuentra “ningún sentido” en reunirse con Zelensky hasta que las partes logren un posible acuerdo de paz: “No le veo sentido a la reunión. Lo único que tiene sentido para la parte ucraniana es detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos”.

PUBLICIDAD

En la jornada anterior, el presidente ucraniano dirigió una carta abierta a Putin en la que manifestó: “Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión”. Además, solicitó definir una fecha concreta para concretar el encuentro.

Putin rechazó y remarcó que únicamente tras avances en eventuales acuerdos podría considerarse una cumbre al más alto nivel. “Dejemos que los expertos trabajen, desarrollen algunas soluciones y luego podremos reunirnos”, puntualizó el mandatario ruso.

PUBLICIDAD

Volodimir Zelensky hizo un llamamiento directo al líder ruso para reunirse y negociar el fin de la invasión (Europa Press)

Rusia mantiene como exigencia el control sobre la región del Donbás, además de severas restricciones políticas y militares para Ucrania. Kiev y sus aliados califican estas condiciones como una capitulación, mientras que los intentos de negociación auspiciados por Estados Unidos no permitieron acercamientos sustanciales entre las partes.

A lo largo del conflicto, cientos de miles de personas murieron y millones se desplazaron. Zonas extensas del este y sur de Ucrania permanecen devastadas tras la invasión lanzada por Moscú en febrero de 2022, denominada por el Kremlin como “operación militar especial”, con el objetivo inicial de derrocar al gobierno de Kiev en pocos días.

PUBLICIDAD

El viernes, nuevos ataques rusos provocaron la muerte de cuatro civiles y siete heridos en Mykolaivka y Druzhkivka, situadas en la región de Donetsk, informaron autoridades ucranianas.

Zelensk

yi insistió en la necesidad de una cumbre para discutir los elementos clave de un posible acuerdo de paz. “Lamentablemente, Rusia vuelve a optar por la guerra; todos escucharon la respuesta de hoy. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra”, declaró el presidente ucraniano, tras la negativa de Putin.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)