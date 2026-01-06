Google Chrome y sus 5 funciones escondidas que deberías probar

Explora estas funciones y verás cómo tu experiencia con Google Chrome se vuelve más práctica y personalizada. (Google)

Google Chrome es mucho más que un simple navegador: detrás de su interfaz intuitiva se esconden herramientas que pueden facilitar tu vida digital. Muchas de estas funciones pasan desapercibidas, pero aprender a activarlas y usarlas puede transformar tu experiencia de navegación, haciéndola más productiva y personalizada.

Cómo acceder y aprovechar las funciones ocultas de Chrome

1. Búsqueda instantánea en la barra de direcciones. No necesitas abrir una nueva pestaña para buscar en Google. Simplemente escribe lo que quieras consultar directamente en la barra de direcciones (omnibox) y presiona Enter. Así, obtendrás resultados de inmediato y sin pasos adicionales.

2. Gestos del mouse para una navegación ágil. Para usar gestos con el mouse, primero instala una extensión de Chrome como “Gestos del Mouse” desde la Chrome Web Store. Una vez instalada, podrás navegar, abrir o cerrar pestañas moviendo el mouse en direcciones específicas mientras mantienes pulsado el botón derecho.

(Google)

3. Administrador de contraseñas integrado. Chrome guarda y gestiona tus contraseñas de manera automática. Al iniciar sesión en una web, el navegador te preguntará si deseas guardar la clave. También puedes acceder a todas tus contraseñas guardadas desde el menú de Chrome (tres puntos) > “Configuración” > “Autocompletar” > “Administrador de contraseñas”. Aquí puedes ver, editar o eliminar credenciales y activar la generación automática de contraseñas seguras.

4. Grupos de pestañas para organizar tu navegación. Abre varias pestañas y haz clic derecho sobre una de ellas. Selecciona la opción “Añadir pestaña a un nuevo grupo”. Se abrirá un menú para nombrar el grupo y asignarle un color. Puedes arrastrar otras pestañas a este grupo, contraerlo o expandirlo según lo necesites, y mover pestañas entre diferentes grupos fácilmente.

5. Traducción automática de páginas web. Cuando accedas a una página en un idioma diferente al de tu navegador, Chrome te ofrecerá traducirla automáticamente con una ventana emergente. Para personalizar esta función, ve al menú de Chrome > “Configuración” > “Idiomas”, donde puedes añadir o eliminar idiomas y activar la traducción automática para los que prefieras.

(Google)

Estas herramientas, fácilmente accesibles y configurables, permiten que Google Chrome se adapte a tus necesidades, facilitando la navegación, el acceso seguro y la organización eficiente de tus tareas en la web.

Google Chrome es mucho más versátil de lo que muchos usuarios imaginan. Más allá de las funciones básicas, ofrece herramientas poco conocidas que pueden hacer tu navegación diaria más eficiente y cómoda. A continuación, te explicamos cinco funciones útiles y cómo acceder a ellas para sacar el máximo provecho de tu navegador.

Cómo activar y utilizar funciones ocultas en Chrome

Búsqueda instantánea en la barra de direcciones. Solo tienes que escribir tu consulta directamente en la barra de direcciones y pulsar Enter. No es necesario abrir una pestaña nueva ni acceder a la página principal de Google: obtienes los resultados de inmediato en la misma ventana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestos del mouse para navegación rápida. Para usar gestos del ratón, primero instala una extensión compatible desde la Chrome Web Store (busca “Mouse Gestures”). Tras la instalación, realiza movimientos específicos con el ratón (por ejemplo, deslizar hacia la izquierda para retroceder de página) y Chrome ejecutará la acción correspondiente.

Administrador de contraseñas integrado. Cuando inicias sesión en un sitio, Chrome te preguntará si deseas guardar la contraseña. Puedes gestionar todas tus contraseñas desde el menú de tres puntos > “Configuración” > “Autocompletar” > “Administrador de contraseñas”. Aquí también puedes activar la generación de claves seguras.

Grupos de pestañas. Haz clic derecho sobre una pestaña y selecciona “Añadir pestaña a un nuevo grupo”. Asígnale un nombre y color al grupo y añade más pestañas repitiendo el proceso y eligiendo “Añadir a grupo existente”. Para organizarte mejor, puedes contraer o expandir los grupos, y arrastrar pestañas dentro o fuera de ellos.

Traducción automática de páginas. Chrome detecta automáticamente si una página está en un idioma distinto al configurado en tu navegador y te ofrece traducirla. Para gestionar esta función, ve al menú de tres puntos > “Configuración” > “Idiomas”, donde podrás elegir los idiomas para los que quieres traducción automática o personalizar tus preferencias.