Tecno

Google revoluciona la TV, llega su IA Nano Banana para editar imágenes y videos sin celular

La inteligencia artificial Gemini permitirá hacer ajustes con comandos de voz para controlar el brillo y el volumen de la tele

Guardar
Google TV introduce la herramienta
Google TV introduce la herramienta Nano Banana que integra inteligencia artificial para crear y personalizar contenido audiovisual directamente desde la pantalla del televisor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Google TV da un paso adelante en la integración de inteligencia artificial con la incorporación de Nano Banana, una herramienta que promete transformar la experiencia de usuario en pantallas grandes.

Este anuncio, realizado durante el CES 2026, marca el inicio de una nueva etapa en la que la IA se convierte una parte fundamental para la personalización, el entretenimiento y la facilidad de uso en los hogares.

Cómo es la llegada de Nano Banana a Google TV

La llegada de Nano Banana al ecosistema de Google TV representa la apuesta de la compañía por llevar la creación de contenido personalizado directamente al televisor.

Nano Banana, junto con Veo, permite que los usuarios generen imágenes y videos con inteligencia artificial sin necesidad de dispositivos externos ni conocimientos técnicos avanzados. De esta forma, se abren nuevas posibilidades para quienes desean modificar sus fotos familiares de manera divertida, experimentar con estilos artísticos o crear clips de video originales desde la comodidad del sofá.

La llegada de Nano Banana
La llegada de Nano Banana al ecosistema de Google TV facilita la edición de fotos familiares y la generación de imágenes y videos sin dispositivos externos ni conocimientos técnicos previos. (Foto: Imagen ilustrativa)

Esta herramienta no solo se limita a la generación de contenido nuevo. Al integrarse con Google Photos, Nano Banana puede buscar imágenes específicas en la biblioteca personal del usuario, aplicar filtros creativos y construir presentaciones audiovisuales inmersivas.

Así, los recuerdos familiares y los momentos especiales adquieren una dimensión cinematográfica y personalizada en la pantalla principal del hogar.

Otras mejoras que llegan a Google TV gracias a Gemini

La actualización de Gemini en Google TV, presentada junto con Nano Banana, amplía el alcance de la inteligencia artificial en la plataforma. Gemini se convierte en el motor que gestiona tanto la generación de contenido como la interacción diaria con el televisor. Sus respuestas ahora adquieren un formato visualmente enriquecido, incorporando imágenes, videos y actualizaciones en tiempo real según el tipo de consulta.

Por ejemplo, si el usuario realiza preguntas sobre eventos deportivos, Gemini puede mostrar resultados o resúmenes en video directamente en la pantalla. En el caso de temas complejos, la función “deep dives” ofrece explicaciones detalladas narradas, acompañadas de elementos interactivos que simplifican conceptos y permiten profundizar en los detalles.

La actualización Gemini para Google
La actualización Gemini para Google TV amplía las capacidades de inteligencia artificial y permite respuestas visualmente enriquecidas con videos, imágenes y datos en tiempo real según el tipo de consulta. (Imágen ilustrativa Infobae)

Esta característica busca hacer de Google TV una herramienta educativa accesible para toda la familia, adaptando el contenido según la edad y el interés de los espectadores.

  • Control por voz

Uno de los avances más prácticos que acompaña a esta actualización es el control por voz de los ajustes del televisor. La integración de Gemini con los comandos de voz facilita la modificación de parámetros como el brillo, el contraste o el volumen sin necesidad de navegar por menús complejos.

Frases sencillas como “la pantalla está demasiado oscura” o “no se entiende el diálogo” desencadenan ajustes automáticos en la imagen o el audio, optimizando la experiencia de visualización sin interrumpir el contenido.

Esta funcionalidad apunta a eliminar barreras técnicas y mejorar la accesibilidad, permitiendo que cualquier miembro de la familia, independientemente de su familiaridad con la tecnología, pueda adaptar el televisor a sus preferencias en segundos.

La función 'deep dives' de
La función 'deep dives' de Gemini en Google TV ofrece explicaciones detalladas y narradas sobre temas complejos, convirtiendo la plataforma en una herramienta educativa para toda la familia. (GOOGLE)

Además, la posibilidad de que futuras actualizaciones reconozcan expresiones informales o comandos más complejos sugiere que la experiencia de usuario continuará evolucionando hacia una mayor naturalidad y personalización.

Cuándo llegarán estas funciones a Google TV

Las nuevas funciones, incluidas Nano Banana y las mejoras de Gemini, llegarán primero a modelos seleccionados de la marca TCL, con una expansión programada para otros dispositivos con Google TV en los próximos meses.

Para acceder a estas prestaciones, será necesario contar con Android TV OS 14 o superior, conexión a internet y una cuenta activa de Google. La disponibilidad de cada función puede variar según el país, el idioma y el modelo del dispositivo, y Google ha anticipado que no todas las características estarán habilitadas desde el primer día.

Temas Relacionados

Google TVNano BananaGoogleTelevisoresIACES 2026GeminiTecnología-noticiasInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es CLOiD, el robot doméstico del CES que cocina, lava y coordina todo en el hogar

El diseño modular, sensores avanzados y aprendizaje continuo convierten a CLOiD en un aliado para cocinar, doblar ropa y optimizar el uso de electrodomésticos

Así es CLOiD, el robot

CES 2026: revelan el primer televisor de 130 pulgadas de Samsung Micro RGB, acá te explicamos todo

Este tipo de dispositivos supera el brillo y el volumen de color de paneles OLED y LCD tradicionales

CES 2026: revelan el primer

Cómo derrotar a Polifemo en Hades 2, la estrategia definitiva para avanzar

Derrotar a este jefe otorga Lana, un recurso fundamental para desbloquear habilidades, recetas y optimizar el progreso

Cómo derrotar a Polifemo en

Eclipse solar 2026: cuándo es, cómo verlo, en qué países y más preguntas en Google

Este fenómeno dará inicio a una trilogía de eclipses solares en la Península Ibérica entre 2026 y 2028

Eclipse solar 2026: cuándo es,

Lista de prefijos que alertan cuando una llamada es estafa, aplica también para WhatsApp

Autoridades advierten que responder o devolver estas comunicaciones puede generar cargos elevados y exponer datos personales a riesgos como el phishing o el robo de identidad

Lista de prefijos que alertan
DEPORTES
La reacción de Garnacho por

La reacción de Garnacho por el despido de Amorim del Manchester United tras el conflicto que terminó en su salida del club

El curioso gesto por la diferencia de estatura entre dos tenistas tras un partido que recorre el mundo

El contundente mensaje de Javier Frana antes del debut de la Copa Davis: “Vamos a ir a Corea a dar lo mejor”

El conjunto deportivo que usó Maduro esposado se agotó en horas y lo usa el Real Mallorca

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

TELESHOW
Miriam Lanzoni dio detalles de

Miriam Lanzoni dio detalles de la enfermedad que padece: “Noches interminables por dormir envuelta en un film”

La alegría de Marcelo Tinelli en el reencuentro con todos sus hijos: “El amor que siento por estas personas no existe”

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

INFOBAE AMÉRICA

La policía suiza identificó a

La policía suiza identificó a las 116 personas heridas en el mortal incendio de un bar en Año Nuevo

Los nuevos museos y grandes ampliaciones que llegan en 2026

Mercados financieros: cómo interpretar la información para evitar decisiones impulsivas

Un tribunal francés condenó a 10 personas por acosar a Brigitte Macron con rumores falsos sobre su género

El líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas