Google revoluciona la TV, llega su IA Nano Banana para editar imágenes y videos sin celular

Google TV introduce la herramienta Nano Banana que integra inteligencia artificial para crear y personalizar contenido audiovisual directamente desde la pantalla del televisor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Google TV da un paso adelante en la integración de inteligencia artificial con la incorporación de Nano Banana, una herramienta que promete transformar la experiencia de usuario en pantallas grandes.

Este anuncio, realizado durante el CES 2026, marca el inicio de una nueva etapa en la que la IA se convierte una parte fundamental para la personalización, el entretenimiento y la facilidad de uso en los hogares.

Cómo es la llegada de Nano Banana a Google TV

La llegada de Nano Banana al ecosistema de Google TV representa la apuesta de la compañía por llevar la creación de contenido personalizado directamente al televisor.

Nano Banana, junto con Veo, permite que los usuarios generen imágenes y videos con inteligencia artificial sin necesidad de dispositivos externos ni conocimientos técnicos avanzados. De esta forma, se abren nuevas posibilidades para quienes desean modificar sus fotos familiares de manera divertida, experimentar con estilos artísticos o crear clips de video originales desde la comodidad del sofá.

La llegada de Nano Banana al ecosistema de Google TV facilita la edición de fotos familiares y la generación de imágenes y videos sin dispositivos externos ni conocimientos técnicos previos. (Foto: Imagen ilustrativa)

Esta herramienta no solo se limita a la generación de contenido nuevo. Al integrarse con Google Photos, Nano Banana puede buscar imágenes específicas en la biblioteca personal del usuario, aplicar filtros creativos y construir presentaciones audiovisuales inmersivas.

Así, los recuerdos familiares y los momentos especiales adquieren una dimensión cinematográfica y personalizada en la pantalla principal del hogar.

Otras mejoras que llegan a Google TV gracias a Gemini

La actualización de Gemini en Google TV, presentada junto con Nano Banana, amplía el alcance de la inteligencia artificial en la plataforma. Gemini se convierte en el motor que gestiona tanto la generación de contenido como la interacción diaria con el televisor. Sus respuestas ahora adquieren un formato visualmente enriquecido, incorporando imágenes, videos y actualizaciones en tiempo real según el tipo de consulta.

Por ejemplo, si el usuario realiza preguntas sobre eventos deportivos, Gemini puede mostrar resultados o resúmenes en video directamente en la pantalla. En el caso de temas complejos, la función “deep dives” ofrece explicaciones detalladas narradas, acompañadas de elementos interactivos que simplifican conceptos y permiten profundizar en los detalles.

La actualización Gemini para Google TV amplía las capacidades de inteligencia artificial y permite respuestas visualmente enriquecidas con videos, imágenes y datos en tiempo real según el tipo de consulta. (Imágen ilustrativa Infobae)

Esta característica busca hacer de Google TV una herramienta educativa accesible para toda la familia, adaptando el contenido según la edad y el interés de los espectadores.

Control por voz

Uno de los avances más prácticos que acompaña a esta actualización es el control por voz de los ajustes del televisor. La integración de Gemini con los comandos de voz facilita la modificación de parámetros como el brillo, el contraste o el volumen sin necesidad de navegar por menús complejos.

Frases sencillas como “la pantalla está demasiado oscura” o “no se entiende el diálogo” desencadenan ajustes automáticos en la imagen o el audio, optimizando la experiencia de visualización sin interrumpir el contenido.

Esta funcionalidad apunta a eliminar barreras técnicas y mejorar la accesibilidad, permitiendo que cualquier miembro de la familia, independientemente de su familiaridad con la tecnología, pueda adaptar el televisor a sus preferencias en segundos.

La función 'deep dives' de Gemini en Google TV ofrece explicaciones detalladas y narradas sobre temas complejos, convirtiendo la plataforma en una herramienta educativa para toda la familia. (GOOGLE)

Además, la posibilidad de que futuras actualizaciones reconozcan expresiones informales o comandos más complejos sugiere que la experiencia de usuario continuará evolucionando hacia una mayor naturalidad y personalización.

Cuándo llegarán estas funciones a Google TV

Las nuevas funciones, incluidas Nano Banana y las mejoras de Gemini, llegarán primero a modelos seleccionados de la marca TCL, con una expansión programada para otros dispositivos con Google TV en los próximos meses.

Para acceder a estas prestaciones, será necesario contar con Android TV OS 14 o superior, conexión a internet y una cuenta activa de Google. La disponibilidad de cada función puede variar según el país, el idioma y el modelo del dispositivo, y Google ha anticipado que no todas las características estarán habilitadas desde el primer día.