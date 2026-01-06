Tecno

Fundadores de Twitter y Pinterest lanzan Tangle, una app que cuida la salud mental tras usar otras redes sociales

La aplicación está diseñada para priorizar la reflexión y el apoyo mutuo entre usuarios, en lugar de la viralidad y las métricas de alcance

Evan Sharp y Biz Stone
Evan Sharp y Biz Stone son los artífices de Tangle. (Composición Infobae: grupobcc.com / newsroom.pinterest.com)

Biz Stone, cofundador de Twitter, y Evan Sharp, cofundador de Pinterest, han presentado su nueva startup West Co, orientada a mitigar los efectos negativos que las redes sociales han tenido en la salud mental durante la última década y media. Respaldados por una recaudación de 29 millones de dólares liderada por Spark Capital, los emprendedores dieron a conocer en noviembre de 2025 la versión beta de su primera aplicación, Tangle.

La app está enfocada en promover una vida digital más intencional y saludable. Actualmente en fase de invitación, Tangle busca ofrecer una alternativa a los modelos tradicionales de interacción social en línea.

Tangle: una propuesta para la vida intencional y el bienestar digital

La idea central detrás de Tangle surge de la reflexión sobre el impacto perjudicial que las plataformas sociales han tenido en la mente y el corazón humano. Según un informe del Financial Times, el equipo fundador se preguntó “¿Qué podría construir que ayude a abordar parte de la terrible devastación de la mente y el corazón humano que hemos causado en los últimos 15 años?”.

Tangle habría surgido por la
Tangle habría surgido por la preocupación sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta inicial se traduce en una aplicación que pregunta a sus usuarios “¿Cuál es tu intención para hoy?”, invitándolos a compartir metas y objetivos personales con amigos, planificar con propósito y registrar experiencias cotidianas.

Evan Sharp, CEO de West Co, explicó que Tangle está diseñada para priorizar la reflexión y el apoyo mutuo entre usuarios, en lugar de la viralidad y las métricas de alcance. El modelo de la app se basa en que los usuarios compartan sus propósitos diarios, reflexionen sobre su progreso y se acompañen en el proceso, dejando de lado la presión de los likes y la popularidad instantánea.

La aplicación incorpora recordatorios diarios para que las personas definan sus intenciones y documenten vivencias, fomentando así una relación más consciente y saludable con la tecnología.

Evan Sharp es el cofundador
Evan Sharp es el cofundador y ex Director de Diseño y Creatividad de Pinterest. (Diego Lafuente)

Según sus creadores, Tangle aún es una versión experimental y podría experimentar cambios significativos antes de su lanzamiento público, pero su compromiso es claro: ofrecer una alternativa que cuide el bienestar mental y emocional de sus usuarios.

La aplicación se encuentra en fase beta y solo es accesible por invitación, lo que permite recoger comentarios y ajustar el producto antes de su despliegue masivo. Sharp subraya que la app podría experimentar cambios significativos antes de su lanzamiento público, reflejando la voluntad de adaptarse a las necesidades reales de los usuarios y mantener el foco en la salud mental.

Con una base de financiación sólida y la experiencia de sus fundadores, la nueva app se perfila como una alternativa novedosa en un ecosistema digital saturado de métricas de viralidad y recompensas instantáneas, apostando por la introspección, la conexión auténtica y el bienestar personal.

Pinterest permite subir contenido propio,
Pinterest permite subir contenido propio, agregar descripciones y enlaces a sitios web externos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo funciona Pinterest: organización visual y descubrimiento de ideas

Pinterest es una plataforma digital diseñada para descubrir, organizar y compartir ideas visuales a través de imágenes conocidas como “pines”. Su funcionamiento se basa en la creación de tableros temáticos, donde los usuarios pueden guardar fotos, infografías, recetas, manualidades, proyectos de decoración y cualquier contenido visual que encuentren interesante, ya sea dentro de Pinterest o en otras webs.

Al buscar una palabra clave, Pinterest muestra una amplia variedad de imágenes relacionadas, lo que facilita la inspiración para proyectos personales o profesionales. Los usuarios pueden repinear imágenes de otros, seguir tableros o perfiles que coincidan con sus intereses y recibir recomendaciones personalizadas según su actividad.

Además, la plataforma permite subir contenido propio, agregar descripciones y enlaces a sitios web externos, ayudando a dirigir tráfico hacia blogs o tiendas online. Así, Pinterest se convierte en una herramienta colaborativa y visualmente atractiva para planificar, inspirarse y compartir ideas con una comunidad global.

