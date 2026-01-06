Fundadores de Twitter y Pinterest lanzan Tangle, una app que cuida la salud mental tras usar otras redes sociales

Evan Sharp y Biz Stone son los artífices de Tangle. (Composición Infobae: grupobcc.com / newsroom.pinterest.com)

Biz Stone, cofundador de Twitter, y Evan Sharp, cofundador de Pinterest, han presentado su nueva startup West Co, orientada a mitigar los efectos negativos que las redes sociales han tenido en la salud mental durante la última década y media. Respaldados por una recaudación de 29 millones de dólares liderada por Spark Capital, los emprendedores dieron a conocer en noviembre de 2025 la versión beta de su primera aplicación, Tangle.

La app está enfocada en promover una vida digital más intencional y saludable. Actualmente en fase de invitación, Tangle busca ofrecer una alternativa a los modelos tradicionales de interacción social en línea.

Tangle: una propuesta para la vida intencional y el bienestar digital

La idea central detrás de Tangle surge de la reflexión sobre el impacto perjudicial que las plataformas sociales han tenido en la mente y el corazón humano. Según un informe del Financial Times, el equipo fundador se preguntó “¿Qué podría construir que ayude a abordar parte de la terrible devastación de la mente y el corazón humano que hemos causado en los últimos 15 años?”.

La respuesta inicial se traduce en una aplicación que pregunta a sus usuarios “¿Cuál es tu intención para hoy?”, invitándolos a compartir metas y objetivos personales con amigos, planificar con propósito y registrar experiencias cotidianas.

Evan Sharp, CEO de West Co, explicó que Tangle está diseñada para priorizar la reflexión y el apoyo mutuo entre usuarios, en lugar de la viralidad y las métricas de alcance. El modelo de la app se basa en que los usuarios compartan sus propósitos diarios, reflexionen sobre su progreso y se acompañen en el proceso, dejando de lado la presión de los likes y la popularidad instantánea.

La aplicación incorpora recordatorios diarios para que las personas definan sus intenciones y documenten vivencias, fomentando así una relación más consciente y saludable con la tecnología.

Según sus creadores, Tangle aún es una versión experimental y podría experimentar cambios significativos antes de su lanzamiento público, pero su compromiso es claro: ofrecer una alternativa que cuide el bienestar mental y emocional de sus usuarios.

La aplicación se encuentra en fase beta y solo es accesible por invitación, lo que permite recoger comentarios y ajustar el producto antes de su despliegue masivo. Sharp subraya que la app podría experimentar cambios significativos antes de su lanzamiento público, reflejando la voluntad de adaptarse a las necesidades reales de los usuarios y mantener el foco en la salud mental.

Con una base de financiación sólida y la experiencia de sus fundadores, la nueva app se perfila como una alternativa novedosa en un ecosistema digital saturado de métricas de viralidad y recompensas instantáneas, apostando por la introspección, la conexión auténtica y el bienestar personal.

Cómo funciona Pinterest: organización visual y descubrimiento de ideas

Pinterest es una plataforma digital diseñada para descubrir, organizar y compartir ideas visuales a través de imágenes conocidas como “pines”. Su funcionamiento se basa en la creación de tableros temáticos, donde los usuarios pueden guardar fotos, infografías, recetas, manualidades, proyectos de decoración y cualquier contenido visual que encuentren interesante, ya sea dentro de Pinterest o en otras webs.

Al buscar una palabra clave, Pinterest muestra una amplia variedad de imágenes relacionadas, lo que facilita la inspiración para proyectos personales o profesionales. Los usuarios pueden repinear imágenes de otros, seguir tableros o perfiles que coincidan con sus intereses y recibir recomendaciones personalizadas según su actividad.

Además, la plataforma permite subir contenido propio, agregar descripciones y enlaces a sitios web externos, ayudando a dirigir tráfico hacia blogs o tiendas online. Así, Pinterest se convierte en una herramienta colaborativa y visualmente atractiva para planificar, inspirarse y compartir ideas con una comunidad global.