El régimen de Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait y dejó a varias personas heridas

El régimen de Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait y dejó varias personas heridas

Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait, dejó varios heridos y provocó la suspensión de los vuelos comerciales, informaron este miércoles autoridades kuwaitíes, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, informó que “varios drones hostiles” impactaron contra la terminal de pasajeros del aeropuerto, lo que causó graves daños materiales y heridas a “varias personas”.

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Al-Otaibi calificó el hecho como una “agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos”. En una publicación en redes sociales, no precisó el número de afectados, aunque indicó que los heridos recibieron atención médica.

La agencia estatal de noticias de Kuwait señaló que las autoridades de aviación civil suspendieron el tráfico aéreo y desviaron los vuelos hacia aeropuertos alternativos después de que “la Terminal Uno fuera atacada por Irán, causando víctimas y daños”.

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La suspensión de las operaciones comerciales ocurrió pocas horas después de un intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos en distintos puntos de la región. El Aeropuerto Internacional de Kuwait había reabierto el 1 de junio tras permanecer cerrado a causa del conflicto.

A última hora del martes, el ejército estadounidense anunció ataques contra una instalación militar iraní en represalia por el lanzamiento de misiles iraníes contra Kuwait y Baréin. Según el comunicado, Irán disparó dos misiles contra territorio kuwaití que se desintegraron durante el trayecto, mientras que fuerzas estadounidenses y bareiníes interceptaron proyectiles dirigidos a Baréin.

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La suspensión de las operaciones comerciales ocurrió pocas horas después de un intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos en distintos puntos de la región (REUTERS)

El Comando Central de Estados Unidos también informó que derribó varios drones que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Kuwait.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Baréin y otro país de la región que no identificó. El grupo sostuvo que la operación respondió al misil estadounidense que impactó contra la sala de máquinas de un petrolero que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo estadounidense.

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“Ya habíamos advertido que, en caso de agresión, la respuesta sería diferente y más severa, y actuamos en consecuencia”, señaló la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Posteriormente, el Comando Central estadounidense informó que respondió con ataques contra una estación de control terrestre militar iraní ubicada en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

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Los incidentes ocurrieron mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones para extender el alto el fuego en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Dos agencias iraníes semioficiales informaron el martes que Teherán dejó de comunicarse con los mediadores, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los contactos continuaban.

Kuwait, aliado de Estados Unidos y uno de los principales productores de petróleo del Golfo, enfrenta ataques iraníes desde que Washington e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán y eliminaron a altos líderes del régimen iraní a finales de febrero.

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