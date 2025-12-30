Tecno

Epic Games Store, descarga gratis y por tiempo limitado el juego de acertijos donde tus fotos cambian el mundo

Para añadir esta propuesta innovadora a tu biblioteca, solo debes ingresar a la tienda digital, iniciar sesión con tu cuenta y reclamar el título sin costo antes de la fecha límite

Epic Games Store regala un original juego de fotos y acertijos: solo por tiempo limitado

Epic Games Store vuelve a captar la atención de los jugadores con su tradicional promoción de fin de año, regalando un título distinto cada día para cerrar el 2025. Esta vez, el juego gratuito disponible hasta el 30 de diciembre de 2025 a la una de la tarde (hora de Argentina) es una propuesta que se sale de lo común.

Viewfinder es un juego de acertijos en primera persona que desafía la lógica y la percepción, brindando una experiencia creativa para quienes buscan algo más que la típica acción o disparos.

¿Por qué deberías probar Viewfinder?

En un mercado saturado de títulos de acción, Viewfinder ofrece una alternativa relajante y original. Su mecánica central permite modificar el mundo usando fotografías, dibujos o capturas del entorno para crear caminos, plataformas o accesos que antes no existían.

Epic Games Store apuesta por la innovación con Viewfinder, el juego de puzles que convierte imágenes en soluciones

Lo que parece una imagen plana se convierte en un objeto real dentro del escenario, lo que obliga a repensar cómo moverse y resolver los desafíos espaciales.

La idea detrás del juego es sencilla y poderosa: lo que ves puede cambiar el mundo. No hay enemigos ni castigos, sino un ritmo calmo que invita a explorar, experimentar y equivocarse sin presión. Cada acertijo resuelto es un pequeño logro creativo, y el juego nunca apura ni frustra al jugador.

Cómo funciona Viewfinder

Desarrollado por Sad Owl Studios, Viewfinder se basa en la manipulación de la realidad a través de la perspectiva. Durante el juego, encontrarás fotografías, dibujos o postales repartidos por el escenario.

Al sostener una de estas imágenes frente a ti y soltarla, la imagen se materializa en el mundo 3D, cortando y reemplazando la realidad que había detrás.

Mecánicas destacadas:

  • Si tienes una foto de un puente y la colocas sobre un abismo, el puente aparece y puedes cruzar.
  • Con una foto de una puerta, puedes “pegarla” en una pared sólida y abrir un nuevo acceso.
  • Más adelante, obtienes una cámara instantánea para tomar fotos de cualquier cosa que veas (como baterías, interruptores o plataformas) y duplicarlas en el entorno.
  • El juego presenta distintos estilos visuales: bocetos a lápiz, pinturas al óleo y hasta capturas de juegos retro, que al materializarse mantienen su look original en 3D.
  • Si cometes un error, puedes rebobinar el tiempo y volver a intentarlo, haciendo del ensayo y error una parte natural de la experiencia.

Cómo es la experiencia del videojuego

Viewfinder fue lanzado en 2023 para PC y PS5 y, con el tiempo, sumó versiones para Xbox y Nintendo Switch. Su dificultad es accesible: los puzles son desafiantes pero relajantes, pensados para estimular la creatividad sin generar frustración. La campaña principal dura entre 4 y 5 horas, ideal para quienes buscan una experiencia corta y memorable.

Un dato curioso es que el juego nació como un prototipo viral en redes sociales, donde el desarrollador mostraba cómo una simple foto se convertía en un pasillo real. El impacto fue tal que la idea evolucionó hasta convertirse en el título completo que hoy regala Epic Games Store.

Por qué Epic Games Store es una opción para los jugadores de PC

Los interesados pueden obtener el juego accediendo al portal oficial de Epic Games Store, seleccionando la opción "gratis" y completando el procedimiento habitual de compra, sin necesidad de pagos ni suscripciones

Desde su lanzamiento en 2018, la Epic Games Store se ha consolidado como una de las principales tiendas digitales para PC y Mac, no solo por su catálogo, sino por su programa de juegos gratuitos. Cada semana, la plataforma regala títulos que se suman a la biblioteca de los usuarios de forma permanente.

Este enfoque ha permitido a millones de jugadores acceder a experiencias diversas, desde éxitos mundiales hasta joyas independientes como Viewfinder.

Además, Epic Games ofrece condiciones a los desarrolladores, lo que ha permitido asegurar lanzamientos exclusivos y una oferta variada de géneros y estilos.

Si buscas un juego que desafíe tu creatividad, te haga pensar fuera de lo habitual y te ofrezca una experiencia distinta, Viewfinder es una opción perfecta. Recuerda que solo estará disponible gratis hasta el 30 de diciembre, así que no pierdas la oportunidad de agregarlo a tu biblioteca digital y descubrir cómo tus fotos pueden cambiar el mundo dentro de un videojuego.

