Starlink ofrece internet gratis a Venezuela: cómo acceder a este servicio

Starlink ofrece servicio gratuito de internet satelital en Venezuela hasta el 3 de febrero de 2026 para usuarios nuevos y activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink anunció que durante lo que queda del mes de enero, en Venezuela su servicio será gratuito. Una decisión motivada por la coyuntura política y social actual en el país.

Este beneficio está dirigido a quienes ya poseen los equipos necesarios o logren adquirirlos en estas semanas, por lo que podrán conocer el funcionamiento del internet satelital, que se enfoca en dar acceso a la red en zonas con dificultades de conexión.

Cómo funcionará el servicio gratuito de Starlink en Venezuela

Starlink habilitará su servicio de banda ancha satelital de forma gratuita para usuarios en Venezuela, cubriendo tanto a clientes activos como a aquellos cuyas cuentas permanecían suspendidas por falta de pago.

Según la información oficial divulgada por la empresa, los créditos de servicio se aplican automáticamente y no requieren gestión adicional por parte de los usuarios. Para quienes mantienen su cuenta activa, el acceso gratuito se refleja de manera inmediata en sus facturaciones. En el caso de cuentas inactivas, los créditos permiten reactivar el servicio y comenzar a navegar en el periodo de gratuidad.

El beneficio de Starlink aplica a quienes ya poseen equipos o los adquieran en enero, permitiendo acceso inmediato a internet satelital. (Europa Press)

La medida también contempla a nuevos clientes que adquieran un kit Starlink durante este lapso. La compañía indicó que el objetivo principal es “garantizar la continuidad de la conectividad” para la población venezolana en un contexto de incertidumbre y transición política.

Desde la web oficial, Starlink sostiene que el enfoque actual reside en mantener habilitada la conectividad para todos los usuarios, nuevos y existentes, a través de créditos de servicio gratuitos.

La empresa aclaró que cualquier novedad sobre compras locales, evolución de los requisitos regulatorios o modificaciones en la disponibilidad del servicio será comunicada exclusivamente por sus canales oficiales. Además, recordó que quienes ya posean un equipo pueden optar por un plan Itinerante para utilizar el servicio dentro del país, una opción útil en un contexto de movilidad o cambios de domicilio frecuentes.

Hasta cuándo será gratis Starlink en Venezuela

El acceso gratuito al internet de Starlink en Venezuela estará vigente hasta el 3 de febrero de 2026. Pasada esa fecha, los usuarios deberán abonar las tarifas habituales del servicio, sujetas a la modalidad y plan contratados. La gratuidad no incluye el hardware necesario para la conexión, el cual debe ser adquirido por separado.

Los créditos de servicio de Starlink se otorgan automáticamente, sin gestión adicional, y contemplan tanto cuentas activas como suspendidas por falta de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquellas personas que todavía no cuentan con el equipo Starlink pueden intentar adquirirlo a través de los canales oficiales de la empresa o mediante distribuidores locales, aunque la disponibilidad puede variar según la demanda y la región.

Starlink remarcó que monitorea activamente la evolución de las condiciones regulatorias en Venezuela y que informará cualquier cambio sobre la venta local o la logística de entrega a través de sus plataformas digitales.

Cuál es el costo del equipo y las tarifas habituales en Venezuela

Más allá de la gratuidad temporal del servicio, los usuarios deben contar con el hardware Starlink para acceder a la red. El costo base del equipo estándar, adquirido directamente en el sitio oficial de la compañía, ronda los 599 dólares estadounidenses.

En el mercado venezolano, los kits se comercializan a través de distribuidores locales o plataformas como Mercado Libre, donde los precios varían entre 300 y 1.600 dólares estadounidenses, dependiendo de la generación del equipo (V4/Gen 3 o Mini) y la disponibilidad inmediata.

La gratuidad del servicio Starlink no incluye el hardware, cuyo costo varía entre 300 y 1.600 dólares según el modelo y punto de venta. (Starlink)

Una vez finalizado el periodo sin costo, las tarifas mensuales en Venezuela se alinearán con los precios regionales de Starlink. El plan residencial tiene un costo estimado de 120 dólares estadounidenses al mes, mientras que en otros países latinoamericanos existen planes económicos que oscilan en torno a los 80 dólares estadounidenses, aunque la empresa no ha detallado si estas opciones estarán disponibles en Venezuela tras febrero de 2026.

Para verificar la cobertura y disponibilidad específica en cada zona de Venezuela, los interesados pueden consultar el Mapa de Disponibilidad de Starlink habilitado en su sitio oficial. La compañía recomienda realizar los pedidos de hardware y activar los servicios únicamente por sus canales autorizados para evitar fraudes o demoras.