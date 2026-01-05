Esta es la forma más fácil de conocer la ubicación de un familiar o amigo con solo su número

Esta opción es útil para encuentros con personas que están de visita en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las vacaciones de principio de año, muchas familias y grupos de amigos buscan mantener el contacto y organizar reuniones seguras. En estos contextos, conocer la ubicación de quienes se desplazan puede ser determinante para la logística y la tranquilidad de todos los involucrados.

La tecnología actual permite a cualquier usuario conocer la ubicación de otra persona utilizando solo su número de teléfono, siempre y cuando ambas partes otorguen su consentimiento.

El mecanismo para conocer la ubicación de un familiar, amigo o compañero de trabajo requiere la instalación previa de las aplicaciones necesarias y una conexión estable a internet. WhatsApp, Google Maps e Instagram incluyen funciones específicas para este fin, siempre bajo el marco de la autorización mutua.

Estas funciones son muy útiles en actividades al aire libre, viajes o encuentros en lugares concurridos, porque facilitan el monitoreo en tiempo real y refuerzan la seguridad de los usuarios.

Cuáles pasos se deben seguir en WhatsApp para compartir la ubicación

WhatsApp proporciona opciones flexibles para enviar la ubicación actual o seguir el trayecto de un contacto durante intervalos predeterminados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, ofrece un procedimiento directo para compartir la ubicación. El usuario debe acceder al chat con la persona elegida, presionar el ícono de adjuntar —representado por un clip— y seleccionar la opción de ubicación.

A continuación, se puede elegir entre “Enviar mi ubicación actual” o “Compartir ubicación en tiempo real”, lo que permite al destinatario visualizar el desplazamiento por un periodo definido. Además, la aplicación ofrece intervalos de 15 minutos, 1 hora y 8 horas para compartir la ubicación en tiempo real.

Esta flexibilidad se adapta a diferentes necesidades, desde encuentros breves hasta desplazamientos prolongados. El receptor puede acceder a la ubicación directamente en el chat, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Qué ventajas tiene Google Maps para compartir la ubicación

Google Maps permite compartir la ubicación mediante un enlace, accesible desde cualquier dispositivo (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Google Maps es otra herramienta muy utilizada para la localización entre contactos. El proceso inicia al abrir la aplicación, seleccionar el perfil y optar por la función de compartir ubicación.

Esta se puede enviar a un número de teléfono, siempre que la otra persona tenga una cuenta vinculada a Google, o bien a través de un enlace compartido por WhatsApp u otras plataformas. Ambos participantes deben contar con conexión a internet para que el sistema funcione correctamente.

Una ventaja de este método es que el enlace recibido se abre automáticamente en cualquier dispositivo, sin requerir que el destinatario tenga instalada una aplicación de mapas. Esta característica resulta útil en situaciones donde la inmediatez es prioritaria.

Cómo es posible compartir la ubicación a través de Instagram

Instagram incorpora la opción de enviar la ubicación por mensajes directos, con la posibilidad de detener el envío en cualquier momento. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Instagram ha incorporado la posibilidad de compartir la ubicación mediante mensajes directos. El usuario debe acceder a la conversación deseada, pulsar el signo de más y seleccionar la opción correspondiente. Antes de enviar la ubicación, puede verificar la dirección sugerida o buscar un lugar específico.

Asimismo, la función de Instagram limita el tiempo de compartición a un máximo de 59 minutos. Si se desea finalizar antes ese periodo, basta con pulsar “Ver” y luego “Dejar de compartir ubicación”. Esta modalidad es útil para coordinar encuentros privados o realizar un seguimiento puntual por motivos de seguridad.

Qué medidas de seguridad y privacidad existen al utilizar estas funciones

El consentimiento y la confianza resultan esenciales al compartir la localización, una herramienta útil para la seguridad y la organización de actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas digitales para compartir la ubicación implica responsabilidades en materia de privacidad. Las principales plataformas han reforzado sus políticas para que la localización solo se comparta bajo consentimiento expreso. Es clave utilizar estas funciones únicamente con personas de confianza y en situaciones justificadas.

Compartir la ubicación en tiempo real puede ser de gran utilidad para padres que supervisan a sus hijos adolescentes, amigos que se citan en eventos masivos o viajeros que desean mantener informados a familiares durante trayectos largos.

En contextos de emergencia, la capacidad de informar sobre la ubicación exacta puede marcar una diferencia significativa en la tranquilidad y seguridad de los usuarios.