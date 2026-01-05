Tecno

Esta es la forma más fácil de conocer la ubicación de un familiar o amigo con solo su número

Aplicaciones como WhatsApp, Google Maps o Instagram permiten compartir la localización en tiempo real de manera sencilla, segura y respetando la privacidad

Guardar
Esta opción es útil para
Esta opción es útil para encuentros con personas que están de visita en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las vacaciones de principio de año, muchas familias y grupos de amigos buscan mantener el contacto y organizar reuniones seguras. En estos contextos, conocer la ubicación de quienes se desplazan puede ser determinante para la logística y la tranquilidad de todos los involucrados.

La tecnología actual permite a cualquier usuario conocer la ubicación de otra persona utilizando solo su número de teléfono, siempre y cuando ambas partes otorguen su consentimiento.

El mecanismo para conocer la ubicación de un familiar, amigo o compañero de trabajo requiere la instalación previa de las aplicaciones necesarias y una conexión estable a internet. WhatsApp, Google Maps e Instagram incluyen funciones específicas para este fin, siempre bajo el marco de la autorización mutua.

Estas funciones son muy útiles en actividades al aire libre, viajes o encuentros en lugares concurridos, porque facilitan el monitoreo en tiempo real y refuerzan la seguridad de los usuarios.

Cuáles pasos se deben seguir en WhatsApp para compartir la ubicación

WhatsApp proporciona opciones flexibles para
WhatsApp proporciona opciones flexibles para enviar la ubicación actual o seguir el trayecto de un contacto durante intervalos predeterminados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, ofrece un procedimiento directo para compartir la ubicación. El usuario debe acceder al chat con la persona elegida, presionar el ícono de adjuntar —representado por un clip— y seleccionar la opción de ubicación.

A continuación, se puede elegir entre “Enviar mi ubicación actual” o “Compartir ubicación en tiempo real”, lo que permite al destinatario visualizar el desplazamiento por un periodo definido. Además, la aplicación ofrece intervalos de 15 minutos, 1 hora y 8 horas para compartir la ubicación en tiempo real.

Esta flexibilidad se adapta a diferentes necesidades, desde encuentros breves hasta desplazamientos prolongados. El receptor puede acceder a la ubicación directamente en el chat, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Qué ventajas tiene Google Maps para compartir la ubicación

Google Maps permite compartir la
Google Maps permite compartir la ubicación mediante un enlace, accesible desde cualquier dispositivo (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Google Maps es otra herramienta muy utilizada para la localización entre contactos. El proceso inicia al abrir la aplicación, seleccionar el perfil y optar por la función de compartir ubicación.

Esta se puede enviar a un número de teléfono, siempre que la otra persona tenga una cuenta vinculada a Google, o bien a través de un enlace compartido por WhatsApp u otras plataformas. Ambos participantes deben contar con conexión a internet para que el sistema funcione correctamente.

Una ventaja de este método es que el enlace recibido se abre automáticamente en cualquier dispositivo, sin requerir que el destinatario tenga instalada una aplicación de mapas. Esta característica resulta útil en situaciones donde la inmediatez es prioritaria.

Cómo es posible compartir la ubicación a través de Instagram

Instagram incorpora la opción de
Instagram incorpora la opción de enviar la ubicación por mensajes directos, con la posibilidad de detener el envío en cualquier momento. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Instagram ha incorporado la posibilidad de compartir la ubicación mediante mensajes directos. El usuario debe acceder a la conversación deseada, pulsar el signo de más y seleccionar la opción correspondiente. Antes de enviar la ubicación, puede verificar la dirección sugerida o buscar un lugar específico.

Asimismo, la función de Instagram limita el tiempo de compartición a un máximo de 59 minutos. Si se desea finalizar antes ese periodo, basta con pulsar “Ver” y luego “Dejar de compartir ubicación”. Esta modalidad es útil para coordinar encuentros privados o realizar un seguimiento puntual por motivos de seguridad.

Qué medidas de seguridad y privacidad existen al utilizar estas funciones

El consentimiento y la confianza
El consentimiento y la confianza resultan esenciales al compartir la localización, una herramienta útil para la seguridad y la organización de actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas digitales para compartir la ubicación implica responsabilidades en materia de privacidad. Las principales plataformas han reforzado sus políticas para que la localización solo se comparta bajo consentimiento expreso. Es clave utilizar estas funciones únicamente con personas de confianza y en situaciones justificadas.

Compartir la ubicación en tiempo real puede ser de gran utilidad para padres que supervisan a sus hijos adolescentes, amigos que se citan en eventos masivos o viajeros que desean mantener informados a familiares durante trayectos largos.

En contextos de emergencia, la capacidad de informar sobre la ubicación exacta puede marcar una diferencia significativa en la tranquilidad y seguridad de los usuarios.

Temas Relacionados

UbicaciónFamiliarAmigoNúmeroWhatsAppGoogle MapsInstagramTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de prefijos que alertan cuando una llamada es estafa, aplica también para WhatsApp

Autoridades advierten que responder o devolver estas comunicaciones puede generar cargos elevados y exponer datos personales a riesgos como el phishing o el robo de identidad

Lista de prefijos que alertan

CES 2026: Las Vegas anticipa el futuro del automóvil y la inteligencia artificial

En Las Vegas, la feria tecnológica más importante del mundo deja atrás los prototipos futuristas para enfocarse en vehículos personalizables, sistemas de IA agente y tecnologías que transforman la movilidad

CES 2026: Las Vegas anticipa

Conoce ‘la estafa del banco’ en WhatsApp, la suplantación que está espiando todo tu celular

Los ciberdelincuentes pueden obtener acceso directo a una cuenta bancaria al observar el ingreso de claves privadas durante una supuesta asistencia remota

Conoce ‘la estafa del banco’

CES 2026: desde robots de rescate hasta sensores inteligentes, los inventos en seguridad más destacados

Desde vehículos eléctricos de rescate hasta sensores portátiles y plataformas de mantenimiento automatizado, la feria global destacó soluciones que anticipan riesgos y agilizan emergencias

CES 2026: desde robots de

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 5 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en
DEPORTES
Javier Frana anunció el equipo

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

TELESHOW
El emotivo mensaje de amor

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Dictan detención preventiva contra el

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz

La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera

La nueva doctrina Trump y el retorno de la seguridad hemisférica: Venezuela como anticipo del orden que viene