Cinco pasos sencillos para no ser víctima de ciberdelitos en 2026

Cancelar suscripciones inactivas, cambiar contraseñas, respaldar datos y asegurar móviles y dispositivos inteligentes son prácticas esenciales para reducir el riesgo de robo de identidad y ataques cibernéticos

Seguridad digital en 2026: hábitos
Seguridad digital en 2026: hábitos imprescindibles para evitar fraudes, robos y pérdidas de datos en América Latina

El inicio de 2026 marca una nueva temporada para la vida digital, pero muchos usuarios aún desconocen cómo protegerse ante riesgos que evolucionan a gran velocidad.

De acuerdo con un estudio de la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, más de la mitad de las personas en América Latina no sabe cómo blindarse frente a la ciberdelincuencia. Esto deja a millones expuestos a fraudes, robo de identidad y ataques dirigidos a sus dispositivos y cuentas en línea.

En un entorno donde cada vez se incorporan más servicios digitales y dispositivos inteligentes a la rutina, los estafadores perfeccionan sus métodos y automatizan trampas adaptadas a cada víctima. Por eso, establecer buenos hábitos digitales es clave para navegar el año sin sobresaltos. Estos son cinco pasos prácticos que recomiendan los expertos para reducir riesgos y mantener el control de tu vida digital.

Más de la mitad de
Más de la mitad de los usuarios desconoce cómo protegerse, pero revisar servicios activos, actualizar claves y asegurar el hogar inteligente ayudan a prevenir incidentes y navegar el año con mayor tranquilidad

1. Elimina suscripciones y servicios que ya no usas

Revisa las plataformas de música, streaming, newsletters y otras suscripciones activas. Al cancelar las que ya no te aportan, reduces la cantidad de datos personales expuestos en servicios que podrían quedar inactivos y vulnerables a brechas de seguridad.

Según la empresa de ciberseguridad, el 57% de los latinoamericanos mantiene al menos una suscripción activa. Además de proteger tu información, evitarás seguir pagando por servicios innecesarios. Existen herramientas digitales que ayudan a administrar, pausar o cancelar suscripciones fácilmente.

2. Cambia y fortalece tus contraseñas regularmente

No repitas contraseñas entre diferentes cuentas. Utilizar siempre la misma clave aumenta las posibilidades de que, ante una filtración, múltiples servicios queden comprometidos.

Se recomienda generar contraseñas largas, únicas y difíciles de adivinar para cada cuenta. Un administrador de contraseñas puede ayudarte a crearlas y almacenarlas de forma segura. Prioriza la actualización de claves en servicios críticos como la banca, el correo electrónico y las redes sociales. Revisa si alguna de tus contraseñas ha sido vulnerada mediante servicios de verificación.

Es indispensable disponer de contraseñas
Es indispensable disponer de contraseñas largas y complejas, difíciles de adivinar en cada uno de los perfiles manejados

3. Haz copias de seguridad y protégelas

Respalda regularmente tus fotos, documentos y contactos. Aunque el 67% de los usuarios en la región guarda copias en la nube, muchos desconocen que estas también necesitan protección. Lo ideal es mantener más de una copia de seguridad, por ejemplo, una en la nube y otra en un disco externo cifrado.

Actualiza esas copias de forma periódica para asegurarte de contar siempre con la información más reciente y reducir el riesgo de pérdida de datos por ataques, errores o robos.

4. Protege tus dispositivos móviles ante nuevas amenazas

En el último año, América Latina registró 1,8 millones de ataques de troyanos bancarios, malware diseñado para robar datos financieros. Los dispositivos móviles son el blanco principal porque concentran información personal, acceso a cuentas y recepción de códigos de verificación.

Mantén siempre tus dispositivos actualizados, utiliza un PIN robusto y considera instalar un software de seguridad confiable. Recuerda que si los criminales acceden a tu teléfono, pueden tomar control de servicios y cuentas asociados a tu número.

5. Asegura tu hogar inteligente y limita los permisos

Comienza el año blindando tu
Comienza el año blindando tu vida digital: consejos prácticos para reducir riesgos y mantener el control online

El 59% de los latinoamericanos ya tiene al menos un dispositivo inteligente o de Internet de las Cosas (IoT) en casa. Asistentes de voz, cámaras, bombillas y televisores conectados facilitan la vida, pero suelen ser subestimados en su seguridad.

Cambia las contraseñas preconfiguradas, limita los permisos de las aplicaciones que los gestionan y revisa regularmente los ajustes de privacidad. Si un atacante accede a la red doméstica, puede manipular dispositivos, espiar cámaras o utilizar tu hogar como punto de partida para otros ataques.

Arrancar 2026 sin buenas prácticas de seguridad digital es como iniciar una serie sin guion: los riesgos y las sorpresas pueden aparecer en cualquier momento. Los ciberdelitos evolucionan y los criminales aprovechan cada oportunidad, pero adoptar hábitos sencillos puede marcar la diferencia.

El desafío es mantener el control de la propia historia digital, anticipando riesgos y utilizando las herramientas adecuadas para disfrutar de la conectividad con mayor tranquilidad. Un entorno digital seguro comienza con pequeños pasos y decisiones informadas cada día.

