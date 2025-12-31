Cómo proteger tu dispositivo para que nadie más lo use si te lo roban o lo pierdes

Protección de dispositivo en Android: cómo evitar que usen tu móvil tras un robo o restablecimiento de fábrica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder un teléfono móvil o ser víctima de un robo puede convertirse en un verdadero problema de seguridad. Más allá del valor económico, los dispositivos almacenan información personal, cuentas bancarias y datos que pueden ser usados por terceros si no se toman las medidas adecuadas.

La buena noticia es que existen herramientas y configuraciones que permiten blindar el acceso y evitar que otras personas utilicen el dispositivo incluso si intentan restablecerlo de fábrica.

Proteger el teléfono va mucho más allá de bloquear la pantalla. Los sistemas operativos móviles, especialmente Android, han incorporado funciones de seguridad avanzadas para garantizar que solo el dueño legítimo pueda acceder tras un reinicio o borrado total. Así, aunque el contenido del dispositivo sea eliminado, la protección sigue activa.

Agrega una capa de seguridad extra a tu smartphone para que en el 2026 no seas sorprendido por criminales y ciberdelincuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la protección de dispositivo y por qué es importante

La protección de dispositivo es una función que impide el uso no autorizado tras un restablecimiento de fábrica. Si el teléfono es robado o se pierde y alguien lo intenta resetear, solo podrá utilizarlo quien conozca la contraseña de la cuenta de Google previamente registrada o el bloqueo de pantalla configurado.

Esta capa de seguridad evita que el dispositivo pueda ser reutilizado por desconocidos o vendido en el mercado negro. Algunas de estas funciones solo están disponibles en Android 8.1 y versiones posteriores. Es recomendable revisar la versión del sistema operativo antes de proceder.

Configuración inicial: pasos para activar la protección

1. Agrega tu Cuenta de Google: Vincular una cuenta de Google es el primer paso. Esto permite activar la protección automáticamente y será requerida para cualquier intento de reconfiguración tras un borrado.

2. Establece un bloqueo de pantalla: Configura un PIN, patrón o contraseña segura. Este bloqueo será solicitado tanto para acceder al dispositivo como para realizar cambios críticos en la configuración. Si no se establece un bloqueo de pantalla, el teléfono queda vulnerable.

3. Usa Localizador en caso de emergencia: Si no tienes un bloqueo de pantalla, aún es posible bloquear el teléfono de forma remota usando la función Localizador de Google. Esto permite ubicar, bloquear o borrar el dispositivo a distancia en caso de pérdida o robo.

Qué ocurre tras un restablecimiento de fábrica

Cuando se realiza un restablecimiento de fábrica, el dispositivo solicitará la contraseña o el método de bloqueo de pantalla configurado originalmente. En caso de no poder proporcionarla, el teléfono quedará inutilizado.

Así funciona la protección de dispositivo: la barrera que impide la reventa y el uso fraudulento de teléfonos robados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el restablecimiento se hace desde el modo de recuperación (usando los botones físicos), también será necesario ingresar el PIN, la contraseña o usar una cuenta de Google previamente sincronizada.

Este proceso asegura que solo el propietario legítimo pueda volver a usar el móvil, incluso si el contenido ha sido borrado.

Cómo desactivar la protección de dispositivo

Si en algún momento necesitas desactivar esta función, basta con quitar la cuenta de Google del dispositivo desde el menú de configuración.

En versiones anteriores de Android, también puede hacerse desde las Opciones para desarrolladores, accediendo a la función de Desbloqueo para OEM. Es importante ingresar el PIN o la contraseña para confirmar la acción.

Consejos adicionales para reforzar la seguridad

Evita el uso indebido de tu celular: pasos para activar la protección tras un restablecimiento de fábrica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantén siempre actualizado el sistema operativo.

No compartas tu PIN, patrón ni contraseña con desconocidos.

Activa la autenticación en dos pasos para tu cuenta de Google.

Realiza copias de seguridad periódicas de tu información para evitar pérdidas en caso de robo o daño.

Qué hacer si pierdes el dispositivo

Si el teléfono se pierde o es robado, accede de inmediato al servicio Localizador de Google desde otro dispositivo. Allí puedes bloquear el equipo, mostrar un mensaje en pantalla, localizarlo en el mapa o borrar toda la información de forma remota.

La protección de dispositivo es una barrera efectiva contra el uso no autorizado y la reventa de teléfonos sustraídos. Configurar estas opciones no solo protege tu información personal, sino que ayuda a reducir los incentivos para el robo de móviles y refuerza la seguridad digital de todos los usuarios.