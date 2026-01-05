Celulares para los abuelos, se controlan a distancia para que usen WhatsApp, YouTube, Uber y más

Los celulares para adultos mayores incorporan sistemas simplificados y control remoto, garantizando seguridad y autonomía para usuarios y familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de teléfonos inteligentes para la población mayor no es una tarea sencilla y en muchos casos necesitan ayuda continua de familiares. Como solución surgen un tipo de dispositivos pensados en los adultos mayores, con la posibilidad de controlarlos de manera remota, con funciones básicas y acceso a aplicaciones específicas como WhatsApp, YouTube o Uber.

Esto no quiere decir que sean celulares hace dos décadas, sino que siguen siendo smartphones, pero con un sistema más controlado, concreto y pensado en su seguridad y bienestar.

Cómo son los celulares para los abuelos

Uno de los ejemplos pioneros de esta tendencia es el teléfono Maximiliana, creado por el ingeniero Jorge Terreu. Inspirado por la experiencia de su abuela, Terreu diseñó un equipo que prioriza la autonomía de los adultos mayores y la tranquilidad de sus familiares.

Maximiliana utiliza un sistema operativo propio que elimina menús innecesarios, muestra solo las fotos de los contactos autorizados y permite realizar llamadas o videollamadas con un toque. El teléfono responde automáticamente a las llamadas y activa el altavoz para facilitar la comunicación.

El teléfono Maximiliana permite modificar contactos, consultar la ubicación y ajustar configuraciones a distancia mediante una app familiar dedicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control remoto de Maximiliana representa una de sus características más destacadas. A través de una app instalada en el móvil de un familiar, se pueden agregar o eliminar contactos, consultar la ubicación GPS, revisar el estado de la batería, bloquear números desconocidos y modificar cualquier ajuste sin necesidad de tocar el dispositivo de la persona mayor.

Esta funcionalidad permite un acompañamiento constante y discreto, garantizando la seguridad y la conexión sin invadir la privacidad del usuario.

Por su parte, está la marca española SPC con su modelo Polaris, que se destaca por su diseño ergonómico, compatibilidad con audífonos, teclas grandes y una base de carga accesible que facilita el uso diario. Lo que diferencia a Polaris de otros dispositivos es la integración total de la app SPC Care, una plataforma que habilita el control remoto completo del teléfono, incluso en modelos sin acceso a internet.

Desde la aplicación SPC Care, los familiares pueden ajustar el volumen, modificar el tamaño de la letra, añadir contactos, configurar el botón SOS y recibir notificaciones importantes, como llamadas perdidas o alertas de batería baja.

La app SPC Care posibilita ajustar volumen, cambiar tamaño de letra y gestionar alertas, incluso sin acceso a internet en el modelo SPC Polaris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de crear varios perfiles de “personas cuidadas” y de compartir la gestión del teléfono entre diferentes miembros de la familia añade flexibilidad y colaboración al cuidado remoto.

Aplicaciones para adaptar celulares para los abuelos

La facilidad de uso no se limita a los dispositivos especialmente diseñados. Existen aplicaciones específicas que permiten adaptar smartphones convencionales a las necesidades de los adultos mayores.

Big Launcher, por ejemplo, modifica la interfaz para mostrar botones más grandes, accesos directos a las funciones principales y texto de mayor tamaño. Senior Safety Phone amplía los menús e incorpora botones de emergencia, además de un apartado para el control de la salud.

Para quienes desean mantener un seguimiento activo del estado de sus familiares, existen apps de seguridad y localización como Confidant, Life360 o Fall Safety Pro. Estas herramientas permiten detectar caídas, localizar el teléfono en tiempo real o lanzar avisos automáticos de emergencia.

En el caso de SPC Polaris, la app SPC Care incluye características adicionales, como la protección frente al spam y las llamadas no deseadas, la creación de listas negras de números bloqueados y la posibilidad de marcar mensajes o llamadas como leídos. Así se reduce el riesgo de fraudes o estafas, un problema que afecta especialmente a la población sénior.

Herramientas de seguridad y localización, como Confidant y Life360, permiten monitorear en tiempo real la ubicación y posibles emergencias de la población sénior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras funciones de los celulares pensados para los abuelos

Tanto Maximiliana como SPC Polaris y otros modelos similares apuestan por la automatización de funciones esenciales. Por ejemplo, la lectura en voz alta de mensajes de texto, la activación de llamadas de emergencia con solo agitar el dispositivo, la incorporación de recordatorios para citas médicas o la gestión de la medicación diaria.

El volumen se ajusta automáticamente al máximo, el altavoz se activa por defecto y la recarga de la batería se realiza mediante bases magnéticas o adaptadores que evitan el uso de cables, reduciendo así la complejidad operativa.

Una característica que en este tipo de dispositivos de la posibilidad de recibir avisos y notificaciones relevantes en el teléfono del familiar o cuidador. Si el mayor no responde a una llamada, si la batería está a punto de agotarse o si el dispositivo no registra actividad durante un tiempo prolongado, la app alerta de inmediato al responsable. De este modo, se garantiza un monitoreo constante sin que la persona mayor deba realizar acciones adicionales.

La gestión colaborativa del cuidado remoto representa una innovación significativa. Las aplicaciones permiten que varios familiares participen en la administración del dispositivo, compartiendo la información y las responsabilidades.

Esta dinámica favorece la autonomía de los mayores y la tranquilidad de quienes los acompañan, incluso cuando no pueden estar presentes físicamente.