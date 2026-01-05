WhatsApp permitirá borrar mensajes automáticamente después de solo una hora: así funcionará el nuevo temporizador

WhatsApp prueba temporizadores de una hora para mensajes: más privacidad y control en la mensajería instantánea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está a punto de introducir una función que cambiará la manera en que los usuarios controlan la vida útil de los mensajes en sus chats. El desarrollo de temporizadores cortos permitirá que los mensajes enviados puedan eliminarse automáticamente tras solo una hora, una novedad que responde a la creciente demanda de privacidad y seguridad en la mensajería instantánea.

Esta función, actualmente en fase de pruebas, busca dar un mayor control sobre la información compartida en conversaciones personales y profesionales.

¿Por qué importa el temporizador de una hora?

Hasta ahora, WhatsApp solo permitía configurar mensajes temporales con duraciones mínimas de 24 horas. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios requieren que ciertos datos, como códigos de acceso, instrucciones puntuales o información confidencial, desaparezcan poco después de ser leídos.

Así funcionarán los nuevos temporizadores cortos de WhatsApp: mensajes que desaparecen según la urgencia del usuario - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El temporizador de una hora cubre esa necesidad, evitando que mensajes sensibles permanezcan almacenados en el historial de chat más tiempo del necesario y facilitando la gestión de conversaciones con información de uso limitado.

Cómo funcionará la nueva opción de temporizador

La nueva función permitirá elegir la opción de autodestrucción de mensajes tras una hora, directamente desde la configuración de mensajes temporales en chats individuales o grupales. El temporizador empezará a contar desde el momento en que el mensaje sea entregado, no cuando sea leído.

WhatsApp planea integrar advertencias y recordatorios claros antes de activar esta opción, para evitar que los mensajes desaparezcan antes de ser vistos, sobre todo en casos donde el destinatario no pueda responder de inmediato.

La función será especialmente útil en contextos donde la información pierde relevancia rápidamente, como el envío de contraseñas temporales, códigos de acceso de un solo uso, indicaciones logísticas o recordatorios breves. Al reducir la necesidad de eliminar manualmente estos mensajes, se agilizan los intercambios y se disminuye el riesgo de que datos sensibles queden expuestos o sean reenviados por error.

La autodestrucción programada será configurable por chat, con advertencias previas y una interfaz sencilla, permitiendo un manejo más dinámico y seguro de la información compartida - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Otras duraciones y flexibilidad para el usuario

Junto al temporizador de una hora, WhatsApp también trabaja en la opción de mensajes que desaparecen a las 12 horas. Esta configuración puede adaptarse mejor a rutinas diarias, planes de corta duración, turnos de trabajo o detalles de entregas, permitiendo que la información desaparezca al final del día sin prolongarse más allá de su necesidad.

Ambas opciones estarán disponibles junto a las duraciones tradicionales, ampliando la flexibilidad y facilitando la comparación rápida antes de enviar mensajes.

La interfaz para seleccionar estos temporizadores mantendrá el diseño familiar de WhatsApp, evitando complicaciones innecesarias para quienes ya utilizan mensajes temporales.

Privacidad, seguridad y advertencias contextuales

El avance hacia temporizadores más cortos es parte de una tendencia más amplia en la mensajería: dar prioridad a la privacidad y al control sobre la información compartida. Los usuarios que intercambian frecuentemente datos sensibles tendrán una herramienta adicional para evitar que información desactualizada o confidencial permanezca en el chat más tiempo del necesario.

Temporizadores de una hora en WhatsApp: la nueva frontera de la mensajería segura y personalizada - (Foto: WhatsApp)

WhatsApp es consciente de que una configuración demasiado estricta puede interrumpir la comunicación si no se utiliza correctamente. Por eso, el sistema mostrará advertencias y explicaciones contextuales antes de activar los temporizadores cortos, asegurando que el usuario comprenda completamente el funcionamiento y las implicaciones de estas opciones.

Las nuevas opciones de temporizador se encuentran en fase de pruebas dentro de las versiones beta para Android y WhatsApp Web. La compañía trabaja en garantizar que la función sea estable y se integre sin problemas con las configuraciones actuales antes de su lanzamiento global.

Se espera que la actualización esté disponible en los próximos meses tanto para la aplicación móvil como para el cliente web, asegurando una experiencia uniforme entre plataformas.

La llegada de temporizadores cortos a WhatsApp refleja la evolución de la mensajería hacia una gestión más consciente y flexible de la información, adaptada a los ritmos del día a día y a las necesidades de protección de datos de los usuarios.