Lista de celulares sin WhatsApp desde el 5 de enero de 2026

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares y usada en ámbitos personales y laborales. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Desde los primeros días de enero 2026, WhatsApp eliminará su soporte para una amplia gama de celulares Android y iPhone que no cumplan con los requisitos técnicos que requieren sus últimas actualizaciones.

Esta decisión, orientada a priorizar la seguridad y el desempeño, impedirá que quienes tengan dispositivos antiguos puedan continuar usando la aplicación, lo que los dejará sin acceso a sus conversaciones, archivos y demás funciones de mensajería.

La medida no solo restringirá el acceso a futuras actualizaciones, sino que conlleva consecuencias directas: la imposibilidad de instalar WhatsApp, la pérdida de soporte técnico y un riesgo incrementado de sufrir fallas de seguridad y ataques informáticos, poque estos modelos dejarán de recibir parches y mejoras.

Cuáles modelos Android y iPhone perderán el acceso a la aplicación de WhatsApp

Las restricciones de WhatsApp impiden el acceso a conversaciones, archivos y funciones de mensajería en dispositivos antiguos sin soporte actualizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los modelos afectados, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Ace 4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y HTC Desire 500 destacan al no poder actualizarse a Android OS 5.0.

La restricción se amplía a cualquier smartphone Android lanzado antes de 2014 que no haya recibido actualizaciones necesarias por parte de su fabricante. La lista mencionada podría crecer e incorporar variantes regionales y dispositivos de marcas menos conocidas, siempre que operen con una versión inferior al umbral especificado.

En el caso de los dispositivos Apple, los iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus figuran entre los modelos que perderán la compatibilidad por no alcanzar iOS 15.1, el nuevo mínimo requerido.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con dispositivos antiguos

La eliminación de soporte busca priorizar la seguridad y el desempeño en dispositivos modernos compatibles. (Foto: Europa Press)

WhatsApp, propiedad de Meta, justifica la decisión en la progresiva sofisticación de la aplicación, que exige capacidades de procesamiento y seguridad acordes con los estándares actuales.

Según los lineamientos oficiales, mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo de la plataforma y limita la innovación, así que la empresa, como pasa en otras compañías, centra sus esfuerzos en aparatos modernos que garanticen una experiencia estable para los usuarios.

Qué riesgos supone dejar de recibir actualizaciones de WhatsApp

Dejar de recibir soporte afecta el funcionamiento adecuado de los dispositivos y los expone a posibles amenazas, porque no pueden asegurar la protección de los datos ni permiten acceder a nuevas funciones.

Existe el riesgo de que el usuario afectado pierda todas sus conversaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando un teléfono deja de ser compatible, el usuario ya no puede instalar actualizaciones ni acceder a nuevas funciones, y eventualmente pierde acceso al servicio. Esto es uno de los escenarios a los que se enfrentarán quienes no actualicen sus dispositivos.

Cuáles son las pautas a seguir si es usuario de un celular antiguo

Frente a la inminente pérdida de servicio, entre las pautas principales está realizar una copia de seguridad de los chats. En Android, esta opción se encuentra en el menú de configuración y permite respaldar la información en Google Drive.

En iPhone, el resguardo se efectúa a través de iCloud, lo que facilita la recuperación del historial y archivos multimedia al configurar WhatsApp en un nuevo dispositivo.

Otra posibilidad es comprobar si el teléfono admite actualizarse a una versión compatible del sistema operativo, porque algunos fabricantes llegan a liberar nueva versiones incluso para aparatos más antiguos.

Es necesario renovar el celular a uno más moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la actualización resulta inviable, la única opción para mantener el acceso a WhatsApp será adquirir un modelo que cumpla con los requisitos, instalar la aplicación y restaurar la copia de seguridad.

Qué hacer si se decide no cambiar de celular

En el caso de que el usuario decida no renovar su celular, puede optar por otras aplicaciones funcionales en sistemas operativos obsoletos.

Pero como la mayoría de los contactos emplea WhatsApp, es necesario informarles sobre un posible cambio de número o plataforma para asegurar la continuidad de las comunicaciones a distancia.