Tecno

Lista de celulares sin WhatsApp desde el 5 de enero de 2026

Teléfonos Android y iPhone afectados que no cuentan con la versión más reciente de sus sistema operativo no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación de Meta

Guardar
WhatsApp es una de las
WhatsApp es una de las aplicaciones más populares y usada en ámbitos personales y laborales. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Desde los primeros días de enero 2026, WhatsApp eliminará su soporte para una amplia gama de celulares Android y iPhone que no cumplan con los requisitos técnicos que requieren sus últimas actualizaciones.

Esta decisión, orientada a priorizar la seguridad y el desempeño, impedirá que quienes tengan dispositivos antiguos puedan continuar usando la aplicación, lo que los dejará sin acceso a sus conversaciones, archivos y demás funciones de mensajería.

La medida no solo restringirá el acceso a futuras actualizaciones, sino que conlleva consecuencias directas: la imposibilidad de instalar WhatsApp, la pérdida de soporte técnico y un riesgo incrementado de sufrir fallas de seguridad y ataques informáticos, poque estos modelos dejarán de recibir parches y mejoras.

Cuáles modelos Android y iPhone perderán el acceso a la aplicación de WhatsApp

Las restricciones de WhatsApp impiden
Las restricciones de WhatsApp impiden el acceso a conversaciones, archivos y funciones de mensajería en dispositivos antiguos sin soporte actualizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los modelos afectados, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Ace 4, LG Optimus L3 II, Sony Xperia M, Huawei Ascend Mate y HTC Desire 500 destacan al no poder actualizarse a Android OS 5.0.

La restricción se amplía a cualquier smartphone Android lanzado antes de 2014 que no haya recibido actualizaciones necesarias por parte de su fabricante. La lista mencionada podría crecer e incorporar variantes regionales y dispositivos de marcas menos conocidas, siempre que operen con una versión inferior al umbral especificado.

En el caso de los dispositivos Apple, los iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus figuran entre los modelos que perderán la compatibilidad por no alcanzar iOS 15.1, el nuevo mínimo requerido.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con dispositivos antiguos

La eliminación de soporte busca
La eliminación de soporte busca priorizar la seguridad y el desempeño en dispositivos modernos compatibles. (Foto: Europa Press)

WhatsApp, propiedad de Meta, justifica la decisión en la progresiva sofisticación de la aplicación, que exige capacidades de procesamiento y seguridad acordes con los estándares actuales.

Según los lineamientos oficiales, mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo de la plataforma y limita la innovación, así que la empresa, como pasa en otras compañías, centra sus esfuerzos en aparatos modernos que garanticen una experiencia estable para los usuarios.

Qué riesgos supone dejar de recibir actualizaciones de WhatsApp

Dejar de recibir soporte afecta el funcionamiento adecuado de los dispositivos y los expone a posibles amenazas, porque no pueden asegurar la protección de los datos ni permiten acceder a nuevas funciones.

Existe el riesgo de que
Existe el riesgo de que el usuario afectado pierda todas sus conversaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando un teléfono deja de ser compatible, el usuario ya no puede instalar actualizaciones ni acceder a nuevas funciones, y eventualmente pierde acceso al servicio. Esto es uno de los escenarios a los que se enfrentarán quienes no actualicen sus dispositivos.

Cuáles son las pautas a seguir si es usuario de un celular antiguo

Frente a la inminente pérdida de servicio, entre las pautas principales está realizar una copia de seguridad de los chats. En Android, esta opción se encuentra en el menú de configuración y permite respaldar la información en Google Drive.

En iPhone, el resguardo se efectúa a través de iCloud, lo que facilita la recuperación del historial y archivos multimedia al configurar WhatsApp en un nuevo dispositivo.

Otra posibilidad es comprobar si el teléfono admite actualizarse a una versión compatible del sistema operativo, porque algunos fabricantes llegan a liberar nueva versiones incluso para aparatos más antiguos.

Es necesario renovar el celular
Es necesario renovar el celular a uno más moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la actualización resulta inviable, la única opción para mantener el acceso a WhatsApp será adquirir un modelo que cumpla con los requisitos, instalar la aplicación y restaurar la copia de seguridad.

Qué hacer si se decide no cambiar de celular

En el caso de que el usuario decida no renovar su celular, puede optar por otras aplicaciones funcionales en sistemas operativos obsoletos.

Pero como la mayoría de los contactos emplea WhatsApp, es necesario informarles sobre un posible cambio de número o plataforma para asegurar la continuidad de las comunicaciones a distancia.

Temas Relacionados

WhatsAppCelularTeléfonosAndroidiPhoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes cambiar por completo el contenido que te muestra Instagram con una sola opción: reinicia tu algoritmo

La nueva función da a los usuarios control total sobre el feed y la sección Explorar, facilitando la actualización de intereses y evitando la repetición de publicaciones alejadas de las preferencias

Así puedes cambiar por completo

Por qué cada vez más personas le ponen al iPhone unas ventosas en la parte trasera

Personalidades como Aitana y Alix Earle impulsan la popularidad de este accesorio que se ha hecho viral

Por qué cada vez más

Top 5 de aplicaciones para encontrar vuelos baratos y comenzar el 2026 viajando

Contar con herramientas digitales para comparar tarifas, recibir alertas y buscar rutas alternativas es útil para quienes desean viajar sin exceder el presupuesto en plena temporada alta

Top 5 de aplicaciones para

GTA VI no tendrá un precio de 100 dólares, según un exmiembro de Rockstar

Más allá de la especulación sobre un costo récord, la visión de exdesarrolladores apunta a una estrategia centrada en servicios, microtransacciones y accesibilidad para maximizar la comunidad global

GTA VI no tendrá un

Qué juegos llegan en 2026: lanzamientos destacados y fechas confirmadas en PS5, Xbox y Nintendo

El año inicia con remakes, secuelas y estrenos originales que abarcan desde RPG y terror hasta simulación y mundo abierto, prometiendo novedades para todos los públicos

Qué juegos llegan en 2026:
DEPORTES
Cómo impactó al deporte venezolano

Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

TELESHOW
Las fotos inéditas de Cami

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y los peligros

Delcy Rodríguez y los peligros de un madurismo sin Maduro

“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”