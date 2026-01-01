Consejos para aprovechar al máximo en WhatsApp las funciones de mensajes y videollamadas en Año Nuevo

Miles de millones de mensajes y llamadas circulan por WhatsApp durante la llegada del nuevo año, impulsando la conexión entre familiares y amigos en distintos países. (Foto: Meta)

El 31 de diciembre se convierte, año tras año, en el día de mayor actividad para WhatsApp a nivel global. Durante la víspera de Año Nuevo se registran más de 100 mil millones de mensajes privados enviados y se realizan más de 2 mil millones de llamadas, cifras que superan ampliamente las de cualquier otra jornada.

Esta tendencia refleja cómo la plataforma de Meta es el canal central para que familias y amigos, sin importar la distancia, ya sea que una persona esté en Buenos Aires y la otra en Miami, puedan celebran la llegada de un nuevo año.

En este contexto, la aplicación de mensajería renovó su batería de herramientas para enriquecer la experiencia de comunicación, con nuevas funciones tanto en chats como en videollamadas.

WhatsApp introdujo recursos especiales, como stickers animados y efectos visuales en tiempo real, para acompañar los festejos de fin de año y reforzar la privacidad en los intercambios. A continuación, una guía práctica para sacar el máximo provecho a estos recursos, presentada en formato de preguntas clave.

Cómo es posible ambientar los mensajes con los nuevos stickers y reacciones

El paquete especial de stickers y las reacciones animadas con confeti enriquecen las conversaciones festivas en la aplicación. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp lanzó un paquete de stickers exclusivo para 2026, diseñado para expresar buenos deseos y alegría en las conversaciones de Año Nuevo. Los usuarios pueden añadir este set desde la opción predeterminada de la aplicación y enviarlo a sus contactos de manera sencilla.

Estos stickers incluyen animaciones y diseños alusivos a la celebración, como fuegos artificiales, abrazos e imágenes alusivas a la llegada de un nuevo año. Esta opción permite personalizar los mensajes y sumar un toque distintivo a los saludos grupales o individuales.

La app reactivó las reacciones con confeti animado, disponibles al utilizar el emoji de confeti como respuesta a cualquier mensaje. Esta función agrega dinamismo a los chats y contribuye a crear una atmósfera festiva sin salir de la conversación.

Estas herramientas permiten que los usuarios compartan el entusiasmo por la llegada del año nuevo sin recurrir a aplicaciones externas ni comprometer la privacidad.

Cuáles son los efectos disponibles en videollamadas y cómo activarlos

Las videollamadas integran efectos visuales, como fuegos artificiales y confeti, para replicar el ambiente de celebración a distancia y compartir la llegada del año nuevo en tiempo real. (Foto: Europa Press)

Durante las fiestas, WhatsApp incorporó efectos visuales especiales para videollamadas, que pueden activarse tocando el ícono correspondiente mientras se realiza la conexión.

Entre las opciones disponibles figuran animaciones de fuegos artificiales, confeti y estrellas, que se despliegan en la pantalla mientras transcurre la llamada. Este recurso está pensado para quienes desean celebrar virtualmente con seres queridos que se encuentran lejos, sumando un elemento visual a la interacción en tiempo real.

Estas animaciones hacen más atractiva la experiencia de videollamada y permiten que varias personas compartan el mismo ambiente festivo sin importar la ubicación.

Qué novedades existen para compartir actualizaciones de Estado en Año Nuevo

Por primera vez, los usuarios pueden añadir stickers animados a sus Estados, mostrando la cuenta regresiva y los primeros momentos del año en publicaciones protegidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, WhatsApp habilitó el uso de stickers animados en las actualizaciones de Estado, permitiendo a los usuarios sumar un diseño especial de 2026 a sus publicaciones.

Esta función facilita mostrar cómo se vive la fiesta en tiempo real, compartir la cuenta regresiva hacia la medianoche o exhibir los primeros momentos del nuevo año con familiares y amigos.

Las actualizaciones de Estado alcanzan decenas de miles de millones de publicaciones durante el 1 de enero. Todas las imágenes, videos y mensajes compartidos por este canal cuentan con cifrado de extremo a extremo por defecto, lo que garantiza que solo los contactos seleccionados accedan a este contenido.

De qué forma organizar un evento grupal de Año Nuevo desde WhatsApp

Las funciones de eventos, encuestas y ubicación en tiempo real facilitan la organización de celebraciones grupales y el intercambio de información clave entre los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación ofrece varias herramientas para planificar celebraciones en grupo de forma eficiente. Se debe crear un evento dentro del chat grupal y fijarlo en la parte superior, asegurando que todos los participantes tengan presente la información relevante.

Además, es posible recopilar confirmaciones de asistencia, compartir actualizaciones y resolver dudas en tiempo real.

Entre los recursos destacados para organización sobresalen las encuestas, que permiten decidir en grupo qué comida, bebida o actividad formará parte de la fiesta.

Asimismo, se puede compartir la ubicación en tiempo real, facilitando la llegada de los invitados y la coordinación al término del evento. Para quienes no puedan asistir, las notas de voz y video ofrecen una vía para compartir momentos auténticos y mantener el vínculo con los ausentes.