Cómo reiniciar el algoritmo de Instagram para dejar de ver contenido que no te interesa

Un botón permite reiniciar el algoritmo de recomendaciones en Feed, Explorar y Reels, para que cada usuario pueda personalizar con mayor facilidad el contenido sugerido en la plataforma

Instagram lanzó recientemente una función oficial que permite a sus usuarios reiniciar el algoritmo de recomendaciones y así personalizar de nuevo el contenido sugerido que aparece en el Feed, Explorar y Reels. Esta herramienta ya se encuentra disponible para dispositivos Android e iOS en todo el mundo y responde a una demanda sostenida por quienes buscaban mayor control sobre lo que se muestra en la plataforma.

El nuevo botón constituye un cambio significativo, ya que hasta ahora los usuarios solo podían ajustar el tipo de publicaciones entrenando al algoritmo de forma indirecta, mediante acciones como dejar de seguir cuentas o limitar determinadas interacciones. Este proceso resultaba laborioso y sus efectos no eran inmediatos. Ahora, con la actualización de la app, es posible restablecer las preferencias y alterar el contenido sugerido de manera sencilla.

Esta funcionalidad incorpora también un componente de protección: facilita evitar publicaciones no deseadas o sensibles, aspecto especialmente relevante para adolescentes y jóvenes. El propósito de la función es que cada persona pueda decidir rápidamente qué tipo de recomendaciones recibe, contribuyendo a un entorno digital más seguro y personalizado.

Pasos para reiniciar el algoritmo de Instagram

Para reiniciar el algoritmo de Instagram y ajustar las recomendaciones, los pasos a seguir dentro de la aplicación son los siguientes:

  • Acceder al perfil tocando el icono correspondiente.
  • Abrir el menú desplegable en la parte superior derecha.
  • En “Configuración y actividad”, ingresar en “Preferencias de contenido”, dentro de la sección “Lo que tú ves”.
  • Seleccionar la opción “Restablecer sugerencias de contenido”. Si no aparece disponible, actualizar la aplicación y revisarla más adelante.
  • Aparecerá una explicación sobre la función. Al continuar, la aplicación permite visualizar y editar las listas de cuentas seguidas, las que aparecen con mayor frecuencia en el feed y los temas vinculados a anuncios.
  • En este punto, es posible dejar de seguir cuentas directamente según las nuevas preferencias.
  • Finalmente, tras pulsar “Restablecer contenido sugerido”, la plataforma solicita una confirmación adicional y muestra una notificación que indica la finalización del proceso.
El alcance del reinicio se limita únicamente a las recomendaciones de publicaciones presentes en el feed principal, Explorar y Reels. No modifica la lista de seguidores, ni otros elementos personalizados de la cuenta, y tampoco elimina ningún dato personal asociado al perfil.

Tal como detalla la función dentro de la app: “Al reiniciar el algoritmo seguirás manteniendo tu lista de seguidores y seguidos, así como otras personalizaciones de tu cuenta de Instagram. Tampoco borrarás los datos personales de tu cuenta”.

Cabe destacar que la función de restablecimiento no afecta a la visualización de anuncios ni a otros mecanismos de personalización fuera de las áreas de recomendaciones mencionadas. Su impacto queda restringido al contenido sugerido por el algoritmo.

La herramienta está disponible globalmente y puede aplicarse tantas veces como el usuario considere necesario. Si, con el uso, el contenido recomendado vuelve a alejarse de las preferencias personales, existe la opción de reiniciar el algoritmo de nuevo, lo que garantiza un mayor grado de control y flexibilidad sobre la experiencia en la red social Instagram.

