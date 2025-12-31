Tecno

Estas son las diferencias entre Starlink Mini y Starlink Standard

Cada kit de SpaceX maximiza la conectividad mediante especificaciones que se adaptan a las necesidades concretas de movilidad o potencia

Las diferencias técnicas entre ambos
Las diferencias técnicas entre ambos kits permiten a los usuarios elegir entre eficiencia portátil y rendimiento residencial robusto. (Bloomberg)

El auge de la conectividad satelital ha abierto nuevas posibilidades para quienes buscan internet por satélite en regiones con infraestructura limitada. Starlink, el sistema desarrollado por SpaceX, se destaca por brindar acceso rápido y confiable incluso en áreas remotas.

Dentro de su gama de productos, existen dos kits principales —Starlink Mini y Starlink Standard— cuya elección puede impactar de manera significativa según las necesidades específicas de portabilidad o rendimiento.

Diferencias entre ambos kit

Una de las principales distinciones entre ambos dispositivos radica en su propósito de uso. Starlink Mini está pensado para quienes priorizan movilidad, eficiencia energética y facilidad de configuración, adaptándose tanto a desplazamientos frecuentes como a entornos domésticos de menor exigencia. Su diseño compacto facilita el transporte y simplifica la puesta en marcha, por lo que es apropiado para actividades como viajes, campamentos u oficinas móviles, así como para tareas básicas de conectividad.

El kit Standard de Starlink
El kit Standard de Starlink responde a la demanda de hogares y comercios por mayor cobertura y capacidad para numerosos dispositivos. (Starlink)

En cambio, Starlink Standard se orienta a quienes requieren una solución residencial robusta, ideal para hogares o negocios establecidos. Este kit resulta pertinente en contextos donde la instalación fija y la confiabilidad de la conexión tienen prioridad, especialmente cuando hay un alto volumen de dispositivos conectados y demanda de ancho de banda.

A nivel técnico, Starlink Mini ofrece una cobertura de hasta 112 metros cuadrados, con capacidad para conectar hasta 128 dispositivos a través de un router WiFi 5 de doble banda. El consumo energético del Mini oscila entre 25 y 40 vatios, lo que lo convierte en una opción adecuada para situaciones en las que la energía disponible es limitada, marcando una ventaja considerable en eficiencia energética.

Por su parte, el Starlink Standard amplía la cobertura hasta 297 metros cuadrados y soporta hasta 235 dispositivos gracias a un router WiFi 6 tribanda. Además, está diseñado para enfrentar condiciones climáticas adversas, incluyendo resistencia a nevadas intensas de hasta 40 milímetros por hora y operación en temperaturas extremas. Su consumo energético se ubica entre 75 y 100 vatios, adecuado para escenarios que exigen máxima potencia y rendimiento sostenido.

Ambos equipos incluyen antena, cables
Ambos equipos incluyen antena, cables y soporte, pero el Mini agrega un adaptador específico para instalaciones versátiles en postes. (Starlink)

Ambos kits incluyen antena, cables de 15 metros (aproximadamente 50 pies), pie integrado y soporte, lo que permite montajes provisionales o permanentes. El kit Mini agrega un adaptador de tubo, pensado para su instalación en postes de diferentes diámetros, lo que refuerza su espíritu versátil. En todos los casos es necesaria una fuente de alimentación externa y la configuración puede realizarse con apoyo de la aplicación móvil de Starlink.

El Starlink Mini se adapta eficazmente a situaciones donde la portabilidad es imprescindible: oficinas móviles, viajes, campamentos y viviendas con espacio limitado. La facilidad para instalarlo y su peso total de 1,53 kilogramos —incluyendo los accesorios principales— potencian su utilidad en estos contextos.

Por su parte, el Starlink Standard sobresale en residencias familiares, comercios o propiedades que requieren una conexión estable con capacidad para soportar muchos dispositivos ejecutando tareas intensivas como transmisiones de video, juegos en línea o videollamadas grupales. Además, su compatibilidad con sistemas de malla Starlink permite ampliar la señal en propiedades extensas.

FILE PHOTO: SpaceX logo and
FILE PHOTO: SpaceX logo and miniature Starlink utiliza una red de satélites de órbita baja que garantiza acceso a internet rápido en zonas sin infraestructura tradicional. (Reuters)

Cómo funciona Starlink

Starlink tiene como base una constelación de satélites de órbita baja que proyectan señales de internet de alta velocidad a antenas inteligentes instaladas por los usuarios. Estas antenas, de matriz en fase y gestionadas por software, se orientan automáticamente tras la configuración inicial realizada mediante la aplicación móvil, evitando así la necesidad de reajustes periódicos.Una vez que la antena capta la señal satelital, el sistema la transmite al router del kit, que distribuye internet a los dispositivos locales a través de WiFi o cable Ethernet.

Esta arquitectura permite superar las limitaciones típicas de la conectividad terrestre y facilita el acceso a actividades digitales cotidianas en regiones apartadas donde otras tecnologías no llegan.Finalmente, la decisión entre Starlink Mini y Starlink Standard dependerá del equilibrio entre movilidad, capacidad para conectar dispositivos y las expectativas sobre el desempeño global del servicio, permitiendo a cada usuario identificar la opción que mejor se ajuste a sus prioridades.

