Internet gratis de Starlink por un mes: requisitos y quiénes pueden solicitarlo

Cómo activar Starlink para empezar a usarlo en minutos. (Foto: Starlink)

Starlink, la compañía de internet satelital impulsada por SpaceX y dirigida por Elon Musk, habilitó una prueba gratuita de 30 días que permite acceder a su servicio sin costo durante un mes completo. La iniciativa está dirigida a personas que aún no están afiliadas y buscan evaluar el funcionamiento de la conectividad satelital, especialmente en zonas donde las redes tradicionales no llegan o presentan limitaciones.

La propuesta permite navegar por internet, realizar videollamadas, usar aplicaciones de mensajería, acceder a plataformas de streaming y trabajar en línea sin pagar la suscripción mensual durante el período de prueba. Se trata de una experiencia completa, ya que el servicio se brinda bajo las mismas condiciones que un plan regular, incluyendo velocidad, ancho de banda y cobertura, siempre que exista disponibilidad en la zona del usuario.

Una prueba pensada para nuevos usuarios

La prueba gratuita de Starlink está orientada a quienes desean comprobar si el internet satelital se adapta a sus necesidades antes de asumir el costo mensual del servicio. La empresa busca así ampliar su base de usuarios, en particular en regiones rurales, remotas o con infraestructura de conectividad limitada, donde el acceso a internet suele ser inestable o directamente inexistente.

Starlink ofrece probar su servicio de manera gratuita durante 30 días. (Starlink)

Durante los 30 días de prueba, los usuarios acceden a la red de satélites de órbita baja de Starlink, diseñada para ofrecer menor latencia que otros servicios satelitales tradicionales. Esto permite un uso más fluido para actividades cotidianas como videollamadas, clases virtuales, consumo de contenido audiovisual y navegación general.

Qué incluye la promoción gratuita

La promoción consiste en una suscripción temporal que replica las características de un plan estándar. Esto significa que no se trata de una versión reducida o limitada del servicio, sino de una experiencia completa de internet satelital durante un mes.

Entre las principales prestaciones se incluyen:

Acceso a internet de alta velocidad mediante satélites.

Uso ilimitado durante el período de prueba, sujeto a las políticas de uso justo de la compañía.

Posibilidad de conectar múltiples dispositivos en el hogar o lugar de instalación.

Cobertura dependiente de la ubicación geográfica y la disponibilidad local.

Finalizado el período de prueba, el usuario puede decidir si continúa con la suscripción paga o cancela el servicio sin inconvenientes, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la empresa.

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

Cómo activar la prueba de Starlink, paso a paso

El proceso para acceder a la prueba gratuita es sencillo y se realiza de manera online a través del sitio oficial de la compañía. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial: www.starlink.com. Buscar y seleccionar la opción “Prueba de 30 días”. Introducir la dirección exacta donde se instalará el servicio, con el fin de verificar la disponibilidad y la cobertura en esa zona. Elegir la opción “Pedir ahora” y completar los datos solicitados para crear una cuenta y formalizar la solicitud.

Uno de los pasos clave es la verificación de cobertura. Starlink cuenta con un mapa interactivo que permite comprobar si el servicio está disponible en la ubicación del usuario, ya que la red satelital aún se despliega de forma progresiva en distintas regiones del mundo.

Activar Starlink es sencillo y lo puedes hacer desde el celular. (Starlink)

A quiénes puede resultar más útil

La propuesta de Starlink resulta especialmente atractiva para personas que viven en áreas rurales, zonas alejadas de centros urbanos, regiones montañosas o lugares donde la infraestructura de fibra óptica o cable no está disponible. También puede ser una alternativa para quienes necesitan una conexión estable como respaldo o para actividades temporales, como trabajos remotos, proyectos en campo o estadías prolongadas fuera de la ciudad.

Si bien el servicio requiere de un equipo específico para su instalación, la prueba gratuita apunta a reducir las barreras de entrada y permitir que los usuarios evalúen el rendimiento real antes de comprometerse con el pago mensual.