Tecno

Cuáles son los juegos de PlayStation Plus para enero de 2026

Los usuarios conservarán los juegos en su biblioteca siempre que mantengan la suscripción y los canjeen durante el período indicado

Guardar
Sony agrega tres juegos gratis
Sony agrega tres juegos gratis al catálogo de PlayStation Plus en enero de 2026 para usuarios con suscripción activa. (PlayStation)

Tres juegos se agregarán al catálogo de PlayStation Plus en enero de 2026, para que los suscriptores puedan descargarlos sin ningún costo adicional y agregarlos a su biblioteca para jugarlos mientras tengan el servicio activo.

Este beneficio está incluido en todos los niveles de suscripción de la plataforma de Sony, aunque para tener los juegos para siempre hay que canjearlos antes del plazo determinado.

Los juegos de PlayStation Plus para enero 2026

A partir del martes 6 de enero de 2026, los usuarios de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium/Deluxe podrán descargar y añadir a su biblioteca tres nuevos títulos. Estos juegos permanecerán accesibles para su canje hasta el primer martes de febrero, específicamente el día 2. Los juegos seleccionados para abrir el año son:

  • Need for Speed Unbound (PS5)
  • Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5)
  • Core Keeper (PS4, PS5)

Cada uno de estos títulos ofrece experiencias diferenciadas, abarcando desde la adrenalina pura de las carreras urbanas hasta la magia de la exploración en mundos fantásticos y subterráneos.

Need for Speed Unbound ofrece
Need for Speed Unbound ofrece campañas para un jugador, modos multijugador y desafíos semanales en carreras callejeras de Lakeshore. (PlayStation)
  • Need for Speed Unbound

La saga Need for Speed vuelve a ocupar un lugar destacado en la selección mensual. Esta nueva entrega, desarrollada por Criterion Games, propone un viaje desde lo más bajo de la escena hasta la cúspide de las competencias callejeras en Lakeshore.

Los jugadores podrán alternar entre campañas para un solo jugador y modos multijugador, enfrentándose a desafíos semanales, persiguiendo el máximo galardón conocido como “The Grand” y eludiendo a la policía en persecuciones trepidantes.

El juego destaca por la personalización avanzada de vehículos, la posibilidad de decorar el garaje con autos de alto rendimiento y por la integración de una banda sonora global que acompaña las sesiones de juego.

  • Disney Epic Mickey: Rebrushed

Disney Epic Mickey: Rebrushed invita a los jugadores a sumergirse en Wasteland, un universo alternativo habitado por personajes olvidados de Disney. En este remake, Mickey Mouse se convierte en el protagonista de una aventura de plataformas en 3D, donde el pincel mágico es la herramienta principal para restaurar, transformar y descubrir secretos en el entorno.

Disney Epic Mickey: Rebrushed reimagina
Disney Epic Mickey: Rebrushed reimagina el clásico plataformas con Mickey Mouse, permitiendo restaurar el universo de Wasteland con un pincel mágico. (PlayStation)

Cada decisión tomada con el pincel repercute en el desarrollo de la historia, permitiendo restaurar la armonía o alterar el mundo de maneras inesperadas. El juego ofrece la posibilidad de recolectar pines virtuales, superar desafíos creativos y encontrarse con figuras históricas como Oswald the Lucky Rabbit, el primer gran personaje creado por Walt Disney.

  • Core Keeper

La tercera propuesta para enero es Core Keeper, una aventura de exploración subterránea con elementos de minería, construcción y supervivencia. Este juego, que admite entre uno y ocho jugadores, coloca al usuario en una caverna olvidada repleta de secretos, recursos y criaturas denominadas “Cavelings”.

Los jugadores pueden recolectar reliquias, fabricar herramientas, construir bases y expandir sus dominios bajo tierra. El mundo del juego evoluciona dinámicamente, y la progresión permite desarrollar habilidades, enfrentarse a titanes legendarios y descubrir el misterio central del “Core”.

Además, incluye la posibilidad de cultivar jardines, pescar en lagos subterráneos y domar animales, lo que añade profundidad y variedad a la experiencia de juego.

Las descargas gratuitas estarán disponibles
Las descargas gratuitas estarán disponibles del 6 de enero al 2 de febrero de 2026 en todos los niveles de PlayStation Plus. (Foto: PlayStation)

Cómo canjear los juegos de PlayStation Plus y hasta cuando hay plazo

Los títulos anunciados estarán disponibles desde el 6 de enero hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Para sumarlos a la biblioteca, el único requisito es contar con una suscripción activa a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium. Una vez “canjeados” durante el periodo de vigencia, los juegos permanecerán accesibles de manera indefinida, siempre que se mantenga cualquier modalidad de la suscripción.

El proceso para añadir los juegos gratuitos del mes a la biblioteca es sencillo y puede realizarse tanto desde la consola como desde la plataforma web o la aplicación móvil de PlayStation. Los pasos básicos incluyen:

  1. Acceder a la sección de PlayStation Plus en el menú principal de la consola o en la página oficial.
  2. Seleccionar la pestaña de Monthly Games (Juegos Mensuales).
  3. Elegir cada uno de los títulos disponibles y pulsar la opción Añadir a la biblioteca o Canjear.
  4. Confirmar la operación para que los juegos queden registrados en la cuenta.

Junto a la llegada de los nuevos juegos, enero también representa la fecha límite para sumar a la biblioteca los títulos gratuitos de diciembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, SYNDUALITY: Echo of Ada y Neon White. Los suscriptores tienen tiempo hasta el 5 de enero para reclamarlos antes de que sean retirados y reemplazados por la nueva selección mensual.

Temas Relacionados

PlayStation PlusPlayStationVideojuegosSonyNeed for Speed UnboundTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los agüeros más llamativos para Año Nuevo, según la IA

Comer 12 uvas, vestir ropa interior de colores amarillos, correr con maletas y quemar el año viejo son prácticas emblemáticas de miles de familias latinoamericanas

Estos son los agüeros más

Dónde colocar el aire acondicionado para mejorar su eficiencia y ahorrar dinero

La ubicación, la altura, la cercanía a ventanas y la ausencia de obstáculos son claves para que el electrodoméstico enfríe mejor y consuma menos

Dónde colocar el aire acondicionado

Estas son las diferencias entre Starlink Mini y Starlink Standard

Cada kit de SpaceX maximiza la conectividad mediante especificaciones que se adaptan a las necesidades concretas de movilidad o potencia

Estas son las diferencias entre

Bill Gates reveló las profesiones que no serán reemplazados por la IA y que puedes estudiar en 2026

El cofundador de Microsoft sostuvo que actividades relacionadas con la programación, la biología y la energía ofrecen mayor estabilidad laboral

Bill Gates reveló las profesiones

Conducción autónoma: qué puede hacer hoy la tecnología y cuáles son sus límites reales, según un ingeniero mecánico

Un análisis publicado por The Independent presentó la visión de un especialista sobre hasta dónde llega actualmente la automatización vehicular y qué escenarios siguen fuera del corto plazo

Conducción autónoma: qué puede hacer
DEPORTES
El golpe de calor que

El golpe de calor que sufrió el ganador de la carrera San Silvestre tras cruzar la meta: “Venía un poco mareado”

Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2026: 20 argentinos, más duro que nunca y una lucha sin cuartel

Causa AFA: las repercusiones en Perugia en medio de las sospechas que envuelven al propietario del club Javier Faroni

La dura sanción de la FIFA al Botafogo tras las infracciones en el fichaje de Thiago Almada

Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

TELESHOW
El enigmático video de Wanda

El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles: “Un corazón que perdona más de lo que debería”

Nicolás Cabré mostró las habilidades de su hija Rufina para la acrobacia acuática desde Carlos Paz

La Tora Villar compartió su transformación física y espiritual durante este año de profundos cambios personales

El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

INFOBAE AMÉRICA

Las bolsas europeas cerraron cerca

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021

De Rubens a Dalí: las obras inéditas de grandes artistas que reaparecieron en 2025

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia