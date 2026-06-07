Dos peleadores se enfrentaron a ocho rivales a la vez en una exótica pelea de MMA que terminó en 30 segundos

La pelea de artes marciales mixtas que da que hablar

Las artes marciales mixtas de exhibición, colectivamente bautizadas en Europa del Este como freak fights, sumaron un capítulo histórico, absurdo y profundamente cómico en el evento Clash of the Stars 16. Frente a un abarrotado Ostravar Aréna, lo que se promocionó originalmente como un peligroso desafío de desventaja extrema terminó convirtiéndose en el hazmerreír de las redes sociales globales. El invicto Tomás Podhorny y la mole de peso pesado Pascal Sauvage (conocido localmente como Pascal Sováz) subieron a la jaula para enfrentarse al Sebevrazedny oddíl (Escuadrón Suicida): un pelotón masivo compuesto por ocho oponentes aficionados. El resultado fue una absoluta demolición que apenas duró 30 segundos.

La promotora checa Clash of the Stars es famosa por empujar las fronteras del entretenimiento deportivo con formatos que desafían la lógica de las comisiones atléticas tradicionales. Semanas antes de la gala del 6 de junio de 2026, las tensiones ya habían escalado a niveles físicos críticos durante las conferencias de prensa y los tensos programas de cara a cara B4THECLASH. El equipo de ocho hombres, liderado por la figura de internet Kluk s kamením, prometía utilizar la abrumadora superioridad numérica para arrastrar, asfixiar y someter a los dos atletas profesionales.

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Sin embargo, las estadísticas e indicios de los pesajes oficiales contaban otra historia. Tomás Podhorny llegó respaldado por un récord invicto de 4-0 dentro del circuito de la promotora y una conocida reputación en ligas regionales de kickboxing, lo que incluye su recordado nocaut técnico (TKO) contra Tomás “Dynamo” Krizan. Por su parte, Pascal Sauvage, quien entró a la cartelera portando una estructura de más de 120 kilos de músculo, presentaba una ventaja en fuerza física tan desproporcionada que las pruebas promocionales de levantamiento en banco ya vaticinaban que la masa del grupo de ocho no bastaría para mover a los gigantes.

Pascal Sauvage y Tomás Podhorný se enfrentaron a ocho rivales en Clash 16

La campana inicial desató una secuencia bizarra. Sin una estrategia clara, el Escuadrón Suicida corrió desordenadamente hacia el centro de la jaula. Al encontrarse con la férrea guardia de Podhorny y la muralla física de Sauvage, el pánico táctico fragmentó al grupo de aficionados.

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Mientras Podhorny repartía castigo de pie y Sauvage utilizaba su masa para repeler los tímidos intentos de derribo, ocurrió el momento cumbre que ya es historia de los memes de internet. En medio del tumulto y cegado por la desesperación de conectar un golpe, uno de los integrantes del equipo de ocho lanzó un puñetazo salvaje con trayectoria descendente que, en lugar de impactar a los profesionales, noqueó directamente en la mandíbula a su propio compañero de equipo.

Las imágenes de la transmisión oficial dejaron ver cómo el agredido caía mareado a la lona por culpa del “fuego amigo”, diezmando a su propio bando mientras la grada estallaba en incredulidad. Al mismo tiempo, otra dupla de los ocho comenzaron a pelearse entre ellos a penas sonó la campana. Segundos después, tras una andanada de combinaciones brutales de Podhorny y un abandono repentino de otro de los miembros que simplemente decidió saltar y alejarse de la jaula preso del terror, el réferi detuvo la masacre. El reloj no llegó a marcar el medio minuto.

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Los dos peleadores se impusieron a sus rivales en la jaula

El clip del combate no tardó en volverse un fenómeno viral cruzando fronteras continentales, siendo retomado por grandes cadenas mundiales y páginas especializadas de deportes. Las burlas de los aficionados en plataformas como X, Reddit e Instagram sepultaron la poca dignidad que le quedaba al Escuadrón Suicida.

“¡Incluso los compañeros de equipo se estaban pegando entre sí! El verdadero todos contra todos”, comentó un usuario en el Instagram oficial de la compañía en la sección de comentarios del video. Otro fanático ironizó sobre las falsas expectativas generadas en los meses previos: “Pasaron semanas amenazando a Podhorny en los cara a cara para que la pelea terminara antes de que yo pudiera acomodarme en el sillón”. La falta de coordinación fue el blanco principal de las críticas, con comentarios que describían la escena como “ocho transeúntes corriendo en círculos en un callejón”.

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Con esta contundente victoria en Ostrava, Tomás Podhorny extiende su dominio invicto en las carteleras de exhibición del este europeo, demostrando que en las artes marciales mixtas —incluso en su vertiente más estrafalaria— la técnica y el tonelaje real siempre se impondrán sobre el caos de la multitud.