Exjefe de PlayStation afirma que los juegos exclusivos seguirán siendo clave para Sony y Nintendo

Juegos que definen plataformas: Sony y Nintendo apuestan por la exclusividad como estrategia de ecosistema - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el futuro de los juegos exclusivos continúa generando opiniones en la industria. Shawn Layden, ex presidente de SIE Worldwide Studios y figura histórica de PlayStation, ha asegurado que los títulos exclusivos seguirán siendo esenciales para Sony y Nintendo, reforzando la identidad de sus consolas y diferenciándolas en un mercado cada vez más competitivo.

La relevancia de los juegos exclusivos no solo radica en la venta directa de títulos, sino en cómo influyen en la decisión de compra de una consola.

Según Layden, personajes como Mario o Nathan Drake representan mucho más que simples juegos: “Si Mario empieza a aparecer en PlayStation, será el apocalipsis… y lo mismo ocurre con Nathan Drake y Uncharted. Hacen que las plataformas canten”.

Identidad y fidelidad: por qué los juegos exclusivos siguen siendo el alma de las consolas como Nintendo - NINTENDO

¿Qué es un juego exclusivo y por qué importa?

Un videojuego exclusivo es aquel desarrollado para una sola plataforma o ecosistema digital. Su función principal es atraer y retener a los usuarios: quien quiera jugar a Super Mario debe tener una consola Nintendo; quien prefiera The Last of Us o God of War necesita una PlayStation. Esta estrategia ha definido la competencia entre Sony, Nintendo y Microsoft durante décadas.

Tipos de exclusividad

Exclusivos permanentes (first-party): desarrollados por estudios internos y solo disponibles en la consola de la marca, como Zelda en Nintendo o Uncharted en PlayStation.

Exclusivos temporales: lanzados primero en una plataforma y, tras un periodo, llegan a otras. Un ejemplo es Final Fantasy VII Remake, que debutó en PlayStation antes de llegar a PC.

Exclusivos de consola: disponibles en una consola específica y en PC, pero no en consolas de la competencia, una práctica común en Microsoft con juegos como Forza Horizon.

Ejemplos de juegos exclusivos en la industria

Al hablar de exclusividad, Nintendo ha sido históricamente la empresa más celosa de sus marcas. Franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Pokémon no solo definen generaciones de jugadores, también impulsan la venta de hardware y refuerzan una identidad propia.

A pesar de la tendencia hacia multiplataformas, el ex líder de PlayStation sostiene que siempre habrá experiencias reservadas para cada consola, manteniendo vivo el atractivo de la exclusividad - PLAYSTATION OFICIAL

Por su parte, Sony ha apostado por experiencias cinematográficas y narrativas profundas con títulos como God of War, The Last of Us, Uncharted y Gran Turismo.

Microsoft, aunque ha modificado su estrategia con lanzamientos simultáneos en Xbox y PC, también cuenta con sagas exclusivas que han marcado época, como Halo, Gears of War y Forza Horizon. La exclusividad, en cualquiera de sus formas, sigue siendo un motor clave para captar y fidelizar usuarios.

Cuál es el impacto en los fabricantes de consolas

Para Layden, los exclusivos no solo generan ingresos directos, también construyen un ecosistema donde el usuario invierte a largo plazo. Comprar una consola es, en gran parte, una decisión motivada por el acceso a juegos que no están disponibles en otras plataformas.

Además, al integrar servicios, suscripciones y merchandising, las marcas buscan mantener al jugador dentro de su propio entorno digital.

La franquicia de The Last of Us es una de las más emblemáticas de PlayStation - (Naughty Dog)

El ejecutivo señaló que, aunque la industria ha evolucionado y varios títulos ya se distribuyen en diferentes plataformas, todavía existen juegos que continúan siendo exclusivos y mantienen su papel central en la identidad de cada consola.

En su visión, la desaparición de los exclusivos socavaría la identidad de las marcas y debilitaría la competencia, restando atractivo a las consolas frente a otras formas de entretenimiento.

El auge de servicios de suscripción y el avance del juego en la nube han impulsado el debate sobre la relevancia de los exclusivos. Sin embargo, las ventas de Nintendo Switch 2 y la solidez de las franquicias tradicionales demuestran que los títulos únicos siguen atrayendo al público y justificando la inversión en hardware.

Mientras Sony y Nintendo continúen apostando por sus franquicias insignia, los exclusivos seguirán siendo el corazón de su propuesta y el punto de partida para nuevas generaciones de jugadores.