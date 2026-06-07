Las 24 mejores fotos del último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos se congregan en Avellaneda

Tres fanáticos se congregan frente a un estandarte que rinde homenaje al artista Una fanática del Indio Solari a plena llanto, mientras despido los restos del músico en Avellaneda Un músico que une a varias generaciones: un hombre y una mujer, de aproximadamente 70 años, se hicieron presentes en el velorio del Indio Solari Una multitud de seguidores se congrega en las calles para rendir homenaje y despedir al reconocido músico Indio Solari durante su velorio. Vista aérea del drone de Infobae de los alrededores del Estadio Gatica Los seguidores de Carlos “Indio” Solari se congregaron desde la noche del sábado en las inmediaciones del Parque Los Derechos del Trabajador para participar de la vigilia y el velorio
Otra perspectiva de los alrededores del Estadio Gatica Miles de seguidores del Indio Solari se congregan en un velorio público, mostrando su dolor y admiración por el icónico músico argentino Matrimonios, parejas, grupos de amigos y familias enteras se hicieron presentes en el velorio del Indio Solari, en Avellaneda Un fanático muestra las flores celestes y blancas que tiene previsto llevarle al Indio para darle su último adiós Una cadena de bomberos contiene a los fanáticos del Indio Solario, para garantizar la seguridad en el ingreso al Estados Gatica Miles de fanáticos del Indio Solari se congregaron en un evento masivo, ondeando banderas con el icónico logo de la banda, en una muestra de lealtad al músico argentino Las banderas de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota flamean en los alrededores del Estadio Gatica Fila multitudinaria para ingresar al Estadio Gatica y despedir los restos del Indio Solari Los organizadores del velorio pusieron vallas alrededor del Estadio Gatica para evitar desmanes con los fans del Indio Solari "LLegan para despedirse de mi", dice uno de los murales en homenaje al Indio Solari Durante el velorio del Inidio Solari, los vendedores ambulantes se hicieron presentes para ofrecer remeras del músico Remeras y buzos estampados con la PR, en alusión a Patricio Rey: negras, rojas y rayadas; así son las prendas que comercializan los vendedores ambulantes "Tu esqueleto te trajo hasta acá", reza una de las banderas que se exhiben en una de las esquinas del Estadio Gatica Durante el velorio, un devoto seguidor muestra los elaborados tatuajes que cubren su cabeza como parte de su homenaje al artista "Hasta siempre Indio", dice un pasacalle colocado en una de las esquinas del Estadio Gatica Un seguidor devoto del Indio Solari al borde las lágrimas antes de ingresar al Estadio Gatica para darle el último adiós Fanáticos del Indio Solari reaccionan con llantos, gritos y cánticos al congregarse para rendirle homenaje durante su velatorio en el Polideportivo Gatica en Avellaneda Mientras hacen la fila para ingresar al estadio, muchas fas aprovechan para almorzar en los puestos callejeros
*Fotos: Jaime Olivos y Adrián Escandar y agencias