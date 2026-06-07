Las 24 mejores fotos del último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos se congregan en Avellaneda

Tras la vigilia nocturna que los seguidores del músico montaron en los alrededores del predio municipal, los organizadores decidieron abrir las puertas del velatorio una hora antes de lo previsto

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Un hombre y una mujer de mediana edad se sitúan frente a un gran estandarte rojo con el retrato de un hombre calvo con gafas de sol, iluminado por luces nocturnas
Tres fanáticos se congregan frente a un estandarte que rinde homenaje al artista
Un hombre y una mujer de mediana edad se sitúan frente a un gran estandarte rojo con el retrato de un hombre calvo con gafas de sol, iluminado por luces nocturnas
Una fanática del Indio Solari a plena llanto, mientras despido los restos del músico en Avellaneda
Un hombre y una mujer de mediana edad se sitúan frente a un gran estandarte rojo con el retrato de un hombre calvo con gafas de sol, iluminado por luces nocturnas
Un músico que une a varias generaciones: un hombre y una mujer, de aproximadamente 70 años, se hicieron presentes en el velorio del Indio Solari
Vista aérea de una gran multitud de personas congregadas en una calle y un área verde con árboles, flanqueando una estructura metálica de escenario
Una multitud de seguidores se congrega en las calles para rendir homenaje y despedir al reconocido músico Indio Solari durante su velorio.
Vista aérea de una gran multitud de personas congregadas en una calle y un área verde con árboles, flanqueando una estructura metálica de escenario
Vista aérea del drone de Infobae de los alrededores del Estadio Gatica
Vista aérea de una gran multitud de personas caminando por un sendero al aire libre, rodeado de árboles y con una pantalla gigante a la derecha
Los seguidores de Carlos “Indio” Solari se congregaron desde la noche del sábado en las inmediaciones del Parque Los Derechos del Trabajador para participar de la vigilia y el velorio
Vista aérea de una gran multitud de personas caminando por un sendero al aire libre, rodeado de árboles y con una pantalla gigante a la derecha
Otra perspectiva de los alrededores del Estadio Gatica
Vista aérea de una gran multitud de personas caminando por un sendero al aire libre, rodeado de árboles y con una pantalla gigante a la derecha
Miles de seguidores del Indio Solari se congregan en un velorio público, mostrando su dolor y admiración por el icónico músico argentino
Vista aérea parcial de una gran multitud de personas en un evento al aire libre. Un individuo en el centro levanta una bandera blanca con un logotipo rojo 'RR' y una corona
Matrimonios, parejas, grupos de amigos y familias enteras se hicieron presentes en el velorio del Indio Solari, en Avellaneda
Vista aérea parcial de una gran multitud de personas en un evento al aire libre. Un individuo en el centro levanta una bandera blanca con un logotipo rojo 'RR' y una corona
Un fanático muestra las flores celestes y blancas que tiene previsto llevarle al Indio para darle su último adiós
Vista aérea parcial de una gran multitud de personas en un evento al aire libre. Un individuo en el centro levanta una bandera blanca con un logotipo rojo 'RR' y una corona
Una cadena de bomberos contiene a los fanáticos del Indio Solario, para garantizar la seguridad en el ingreso al Estados Gatica
Vista aérea parcial de una gran multitud de personas en un evento al aire libre. Un individuo en el centro levanta una bandera blanca con un logotipo rojo 'RR' y una corona
Miles de fanáticos del Indio Solari se congregaron en un evento masivo, ondeando banderas con el icónico logo de la banda, en una muestra de lealtad al músico argentino
Vista aérea parcial de una gran multitud de personas en un evento al aire libre. Un individuo en el centro levanta una bandera blanca con un logotipo rojo 'RR' y una corona
Las banderas de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota flamean en los alrededores del Estadio Gatica
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
Fila multitudinaria para ingresar al Estadio Gatica y despedir los restos del Indio Solari
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
Los organizadores del velorio pusieron vallas alrededor del Estadio Gatica para evitar desmanes con los fans del Indio Solari
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
"LLegan para despedirse de mi", dice uno de los murales en homenaje al Indio Solari
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
Durante el velorio del Inidio Solari, los vendedores ambulantes se hicieron presentes para ofrecer remeras del músico
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
Remeras y buzos estampados con la PR, en alusión a Patricio Rey: negras, rojas y rayadas; así son las prendas que comercializan los vendedores ambulantes
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
"Tu esqueleto te trajo hasta acá", reza una de las banderas que se exhiben en una de las esquinas del Estadio Gatica
Primer plano de la cabeza de un hombre con tatuajes, incluyendo una cara en la frente, con una camiseta negra y azul. El fondo está desenfocado
Durante el velorio, un devoto seguidor muestra los elaborados tatuajes que cubren su cabeza como parte de su homenaje al artista
Primer plano de la cabeza de un hombre calvo con múltiples tatuajes visibles, incluyendo un rostro y varios símbolos, vistiendo una camiseta oscura
"Hasta siempre Indio", dice un pasacalle colocado en una de las esquinas del Estadio Gatica
Primer plano de la cabeza de un hombre calvo con múltiples tatuajes visibles, incluyendo un rostro y varios símbolos, vistiendo una camiseta oscura
Un seguidor devoto del Indio Solari al borde las lágrimas antes de ingresar al Estadio Gatica para darle el último adiós
Fanáticos del Indio Solari reaccionan con llantos, gritos y cánticos al congregarse para rendirle homenaje durante su velatorio en el Polideportivo Gatica en Avellaneda
Fanáticos del Indio Solari reaccionan con llantos, gritos y cánticos al congregarse para rendirle homenaje durante su velatorio en el Polideportivo Gatica en Avellaneda
Mientras hacen la fila para ingresar al estadio, muchas fas aprovechan para almorzar en los puestos callejeros
Mientras hacen la fila para ingresar al estadio, muchas fas aprovechan para almorzar en los puestos callejeros

*Fotos: Jaime Olivos y Adrián Escandar y agencias

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