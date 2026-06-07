Costa Rica

Gobierno de Costa Rica respaldó en París la candidatura de Rebeca Grynspan para dirigir la ONU

La gestión se realizó en la sede de la OCDE durante la reunión ministerial anual, donde el canciller Manuel Tovar sostuvo encuentros con autoridades de Japón, España, Irlanda, Chequia, Rumanía y Suecia

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Costa Rica respaldó en París la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU. (Imagen de cortesía)
Costa Rica respaldó en París la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU. (Imagen de cortesía)

Costa Rica respaldó en París la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU y presentó ese apoyo como parte de su apuesta por fortalecer y reformar el multilateralismo, una línea que el gobierno vincula con una gobernanza global más eficaz y transparente.

La gestión se desarrolló en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante su reunión ministerial anual, donde participan altas autoridades como cancilleres, ministros de comercio y ministros de Hacienda de los países miembros e invitados, dijo el canciller de la República Manuel Tovar.

Según Tovar, Costa Rica aprovechó esa cita para promover su perfil como un país comprometido con el sistema multilateral y con el orden internacional basado en reglas. El canciller dijo que mantuvo una agenda de encuentros con representantes de Japón, España, la República de Irlanda, Chequia, Rumanía y Suecia, entre otros países, con el objetivo de impulsar la postulación de Grynspan.

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El apoyo costarricense responde, según la posición oficial expresada por Tovar, a la intención de promover una reforma del sistema de las Naciones Unidas con una candidata a la que describió por su trayectoria internacional. En sus palabras, se trata de “impulsar la candidatura de una mujer costarricense, una extraordinaria candidata para el cargo de secretaria general de la ONU, doña Rebeca Grynspan”.

La OCDE reúne a 38 países y tiene su sede en París

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un foro internacional integrado por 38 países miembros, cuya misión es diseñar y promover políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar económico, social y la calidad de vida a escala global.

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De acuerdo con la información del organismo, la OCDE funciona como un espacio donde los gobiernos comparan políticas, buscan soluciones a problemas comunes y establecen estándares internacionales. También recopila datos, elabora estudios y difunde proyecciones sobre economía, educación, medio ambiente y comercio.

Entre sus áreas de trabajo figuran la promoción de principios de gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción y el desarrollo sostenible. El organismo fue creado en 1961 como sucesor de la Organización Europea para la Cooperación Económica, que había supervisado el Plan Marshall.

El gobierno de Costa Rica presentó su apoyo a Rebeca Grynspan como parte de su apuesta por fortalecer y reformar el multilateralismo. (Cortesía: Manuel Tovar, Canciller de Costa Rica)

La organización tiene su sede en París, Francia, e incluye entre sus miembros latinoamericanos a México, Chile, Colombia y Costa Rica. Su secretario general es el australiano Mathias Cormann.

Tovar vinculó la candidatura con la reforma del sistema de la ONU

La posición expresada por el gobierno costarricense sostiene que el respaldo a Grynspan forma parte de un compromiso más amplio con el fortalecimiento del multilateralismo. Tovar afirmó que esa línea busca una estructura internacional más eficaz y transparente.

El canciller también situó esa ofensiva diplomática dentro de la participación de Costa Rica en la reunión ministerial anual de la organización. Desde allí, dijo, el país ha impulsado su imagen internacional mediante contactos con autoridades de distintos Estados miembros e invitados.

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