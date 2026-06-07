Reaparece un cuadro “perdido” que Leonora Carrington realizó durante su paso por una clínica psiquiátrica

La pintura de Leonora Carrington "Villa Pilar" reapareció en España en manos de la familia del psiquiatra que trató a la artista surrealista en 1940 ( Nathan Keay 2026 Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Santander)

La pintura de Leonora Carrington Villa Pilar reapareció en España en manos de la familia del psiquiatra que trató a la artista surrealista en 1940 y ahora viajará al Freud Museum de Londres, donde debutará en público en la exposición Leonora Carrington: The Symptomatic Surreal, centrada en las obras que produjo durante sus seis meses de internación en un hospital psiquiátrico español.

La muestra abrirá con esa incorporación desde el 1 de julio, mientras su clausura fue extendida del 28 de junio al 10 de agosto para celebrar la reaparición de la obra. El cuadro sigue siendo propiedad de la familia de Luis Morales, que lo presta al Faro Santander y al museo londinense.

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Carrington llegó en 1940 al sanatorio Peña Castillo de Luis Morales, en las afueras de Santander, poco después de escapar de la Francia ocupada por los nazis, donde su pareja Max Ernst había sido detenido. Allí, Morales le aplicó terapia de choque y le aconsejó que siguiera dibujando.

La artista entregó los cuadernos de bocetos de ese período al marchante Julien Levy durante el año que pasó en Nueva York antes de trasladarse a México. Levy murió en 1981 y, en una subasta de 2004, varios coleccionistas privados adquirieron obras realizadas por Carrington durante su paso por el centro psiquiátrico.

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Leonora Carrington

La curadora Vanessa Boni organizó la búsqueda de esas piezas para “The Symptomatic Surreal”. Pero Villa Pilar, una de solo dos pinturas que Carrington produjo en Peña Castillo, seguía sin localizarse.

En un artículo académico de 2017, el especialista en Frida Kahlo Salomon Grimberg señaló que Carrington había regalado Villa Pilar a Morales. Cuando Faro Santander se sumó como socio itinerante de la exposición, su equipo de investigación intentó localizar la obra y estableció contacto con la familia Morales, que confirmó que la conservaba.

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Ese hallazgo responde a la pregunta central de la muestra: dónde estaba una de las dos pinturas realizadas por Carrington en el sanatorio de Santander. La respuesta es que nunca salió del entorno del médico que la atendió y permaneció con su familia hasta su préstamo actual.

Villa Pilar dialoga de forma directa con Down Below, la otra pintura conocida que Carrington realizó durante su internación en 1940. Ese título condensaba la forma en que la artista percibía el lugar, al que equiparaba con el más allá.

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"Down Below", la otra pintura conocida que Carrington realizó durante su internación en 1940 ( Gallery Wendi Norris, San Francisco 2026 Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Santander)

Como su obra hermana, Villa Pilar muestra híbridos animal-humanos con pechos recostados en un paisaje verde durante una franja ambigua entre la luz y la oscuridad, con miradas de diversión amenazante. La pintura, sin embargo, incorpora un tono de safari y evoca animales del África subsahariana como un león, un leopardo, un búfalo cafre y un pavo real.

Boni sostuvo que el trabajo realizado para recuperar dibujos, cartas y pinturas del cuaderno de Santander “considera Santander como una etapa formativa en su desarrollo como artista”. Añadió: “Más que ver este período solo como un relato biográfico de su hospitalización, esta reevaluación reflexiona sobre cómo los temas que Carrington empieza a explorar en estas obras continúan en su práctica posterior”.

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